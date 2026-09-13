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Traduit par

Sur les décombres de Gordon, le Barça détruit les remparts de Levante grâce à la ruse magique de Guardiola

FEATURES
Levante vs FC Barcelone
Levante
FC Barcelone
LaLiga
H. Flick
P. Guardiola
X. Espart
A. Gordon
E. Garcia
Espagne
Allemagne
Angleterre

L'équipe catalane a signé sa cinquième victoire en Liga : comment cela s'est-il produit ?

Le FC Barcelone n'a pas eu à souffrir énormément pour signer sa cinquième victoire consécutive lors de la saison en cours en Liga et creuser l'écart en tête du classement.

Barcelone s'est imposé face à Levante sur le score de 4-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche au stade Ciudad de Valencia, dans le cadre de la cinquième journée de la Liga.

Cette victoire était la cinquième d'affilée pour le FC Barcelone en Liga, ce qui lui permet d'occuper la tête du classement avec 15 points (un sans-faute), soit 3 points d'avance sur son rival traditionnel, le Real Madrid, qui occupe la deuxième place.

Le club catalan est parvenu à briser la résistance de Levante, l'équipe locale n'ayant plus connu la défaite sur sa pelouse lors de ses 8 derniers matchs, avant que les hommes de l'entraîneur allemand Hansi Flick ne mettent fin à cette série.

  • Le tour de magie de Guardiola

    Tout a commencé par le latéral espagnol en pleine ascension Xavi Espart, qui a inscrit son premier but avec le Barça à la cinquième minute de jeu, après une frappe des vingt mètres.

    Ce but n'était qu'une illustration de la qualité d'Espart, mais aussi de la manière dont Flick sait exploiter ses aptitudes, en l'utilisant au poste de latéral gauche inversé ou rentrant, une méthode qu'il applique depuis le début de la saison.

    Cette méthode, c'est l'entraîneur espagnol Pep Guardiola qui l'a le plus popularisée, notamment avec Manchester City, que ce soit avec le latéral anglais Kyle Walker, son compatriote Rico Lewis, ou encore le Portugais Joao Cancelo, actuel joueur du Barça.

    Flick a fait de ce joueur de 19 ans un véritable milieu de terrain, chargé de percuter en permanence dans la profondeur et d'exploiter le couloir situé entre le latéral droit de Levante et le défenseur central qui évolue de son côté.

    Espart a parfaitement rempli ce rôle, en représentant un apport constant au milieu de terrain du Barça, le tout couronné par le but qui a donné à la formation catalane la clé de la maîtrise du match dès le coup d'envoi.

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  • La victime Gordon

    Mais toute méthode, aussi positive soit-elle, fait forcément une victime. Et la victime du tour de magie d'Espart fut l'ailier anglais Anthony Gordon, le plus mauvais du match du côté de Barcelone.

    Gordon a été contraint de rester en permanence sur le côté du terrain, près de la ligne de touche, ce qui l'a tenu à l'écart des zones de danger tout au long de la rencontre, jusqu'à l'entrée de l'Allemand Karim Adeyemi à sa place au milieu de la seconde période.

    Sur l'ensemble de ses 67 minutes de jeu, Gordon n'a tenté aucun tir, cadré ou non, n'a réussi aucun dribble et n'a délivré que 16 passes seulement, dont la plupart vers l'arrière.

    Le plus étonnant, c'est qu'Adeyemi, entré à sa place, a réussi à inscrire le quatrième but de la formation catalane, ce qui montre que Gordon n'a pas seulement été la victime de Xavi Espart, mais aussi de lui-même, après avoir livré l'une de ses pires prestations.

  • La crise García

    Le style de jeu d'Espart, qui le maintient constamment en position avancée, oblige Flick à faire appel à un latéral droit qui respecte le volet défensif et peut évoluer dans l'axe de la défense lors des repositionnements pour couvrir le latéral espagnol.

    Le choix s'est porté sur Eric García comme latéral, aux côtés de Pau Cubarsí et Gerard Martín dans l'axe de la défense, ce dernier se muant en latéral gauche pour couvrir Espart, tandis que García entrait comme second défenseur central aux côtés de Cubarsí.

    García a réussi dans ce rôle, mais il a échoué à contenir la menace de l'ailier espagnol Roger Brugué, qui a délivré quelques centres qui ont représenté un danger pour le but de Barcelone, avant de marquer lui-même un but grâce à un superbe exploit individuel.

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  • La sanction du Barça

    Après l'ouverture du score du Barça, Levante et son entraîneur Luis Castro ont tenté de répondre au club catalan en exerçant un pressing très haut, prenant ainsi un risque à double tranchant.

    Ce risque pris par Levante s'est retourné contre lui sur le deuxième but, après que le pressing haut a échoué à récupérer le ballon dans les pieds des joueurs du Barça, qui ont réussi à atteindre la cage adverse en peu de passes.

    Le Barça a puni Levante à deux reprises : d'abord en inscrivant le deuxième but à la 19e minute, scellant de fait le sort de la rencontre, puis le troisième dès le début de la seconde période, anéantissant définitivement ses espoirs de retour.

  • Des erreurs inacceptables

    Mais malgré cette large victoire, Flick doit mettre en garde les joueurs du Barça contre le relâchement dans lequel ils sont tombés dans les dernières minutes de la rencontre, car si cela venait à se produire face à un adversaire plus fort, les conséquences en seraient désastreuses.

    Dans les dernières minutes, les joueurs du Barça ont eu le sentiment que le match était terminé et ont rivalisé de maladresses, que ce soit dans la précision des passes, dans un marquage défaillant ou dans le manque d'agressivité des interventions.

    Les joueurs de Levante ont profité de ces erreurs pour inscrire deux buts et ont été tout près de surprendre le Barça en marquant un but égalisateur assassin, n'eût été la réussite d'Ademí qui a conclu la rencontre par un magnifique exploit individuel, inscrivant ainsi le quatrième but, décisif.

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