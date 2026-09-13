Le FC Barcelone n'a pas eu à souffrir énormément pour signer sa cinquième victoire consécutive lors de la saison en cours en Liga et creuser l'écart en tête du classement.

Barcelone s'est imposé face à Levante sur le score de 4-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche au stade Ciudad de Valencia, dans le cadre de la cinquième journée de la Liga.

Cette victoire était la cinquième d'affilée pour le FC Barcelone en Liga, ce qui lui permet d'occuper la tête du classement avec 15 points (un sans-faute), soit 3 points d'avance sur son rival traditionnel, le Real Madrid, qui occupe la deuxième place.

Le club catalan est parvenu à briser la résistance de Levante, l'équipe locale n'ayant plus connu la défaite sur sa pelouse lors de ses 8 derniers matchs, avant que les hommes de l'entraîneur allemand Hansi Flick ne mettent fin à cette série.