Sur les décombres de Gordon : Barcelone démolit les remparts de Levante grâce à la ruse magique de Guardiola

Le FC Barcelone n'a pas eu à souffrir beaucoup pour signer sa cinquième victoire consécutive lors de la saison actuelle du championnat d'Espagne et prendre le large en tête du classement.

Le FC Barcelone s'est imposé face à Levante sur le score de 4-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche au stade Ciutat de València, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Espagne.

Il s'agissait de la cinquième victoire consécutive du FC Barcelone en Liga, ce qui lui permet d'occuper la tête du classement avec 15 points (un parcours parfait), soit 3 points d'avance sur son rival traditionnel, le Real Madrid, qui occupe la deuxième place.

Le club catalan a réussi à briser la résistance de Levante, l'équipe locale n'ayant pas connu la défaite à domicile lors de ses 8 derniers matches, avant que les hommes de l'entraîneur allemand Hansi Flick ne mettent fin à cette série.