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Flick vs GuardiolaAI - Imago

Traduit par

Sur les décombres de Gordon : Barcelone démolit les remparts de Levante grâce à la ruse magique de Guardiola

FEATURES
Levante vs FC Barcelone
Levante
FC Barcelone
LaLiga
H. Flick
P. Guardiola
X. Espart
A. Gordon
E. Garcia
Espagne
Allemagne
Angleterre

Le club catalan a signé sa cinquième victoire en Liga : comment est-ce arrivé ?

Le FC Barcelone n'a pas eu à souffrir beaucoup pour signer sa cinquième victoire consécutive lors de la saison actuelle du championnat d'Espagne et prendre le large en tête du classement.

Le FC Barcelone s'est imposé face à Levante sur le score de 4-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche au stade Ciutat de València, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Espagne.

Il s'agissait de la cinquième victoire consécutive du FC Barcelone en Liga, ce qui lui permet d'occuper la tête du classement avec 15 points (un parcours parfait), soit 3 points d'avance sur son rival traditionnel, le Real Madrid, qui occupe la deuxième place.

Le club catalan a réussi à briser la résistance de Levante, l'équipe locale n'ayant pas connu la défaite à domicile lors de ses 8 derniers matches, avant que les hommes de l'entraîneur allemand Hansi Flick ne mettent fin à cette série.

  • La ruse magique de Guardiola

    Tout a commencé avec le jeune latéral espagnol Xavi Espart, qui a inscrit son premier but avec le Barça dès la cinquième minute de jeu, sur une frappe de l'extérieur de la surface.

    Ce but n'était qu'une illustration de la qualité d'Espart, mais aussi de la manière dont Flick a su exploiter ses aptitudes, en l'utilisant au poste de latéral gauche inversé ou intérieur, une position dans laquelle il évolue depuis le début de la saison.

    Cette approche a été popularisée par l'entraîneur espagnol Pep Guardiola plus que par tout autre, notamment avec Manchester City, que ce soit avec le latéral anglais Kyle Walker, son compatriote Nico O'Reilly, ou encore le Portugais João Cancelo, actuel joueur du Barça.

    Flick a fait du joueur de 19 ans un véritable milieu de terrain, chargé de percuter en permanence dans la profondeur et d'exploiter le couloir situé entre le latéral droit de Levante et le défenseur central évoluant de son côté.

    Espart s'est parfaitement acquitté de ce rôle, représentant un renfort constant au milieu de terrain du Barça, et il a couronné le tout en marquant le but qui a offert à l'équipe catalane la clé de la domination du match dès le coup d'envoi.

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  • La victime Gordon

    Mais toute méthode, aussi positive soit-elle, fait forcément une victime, et celle du tour de magie d'Espart fut l'ailier anglais Anthony Gordon, le plus décevant du match du côté du Barça.

    Gordon a été contraint de rester en permanence sur le côté du terrain, près de la ligne de touche, ce qui l'a tenu éloigné de la zone de danger tout au long de la rencontre, jusqu'à ce que l'Allemand Karim Adeyemi entre à sa place au milieu de la seconde période.

    En 67 minutes, Gordon n'a tenté aucun tir, cadré ou non, n'a réussi aucun dribble et n'a délivré que 16 passes, la plupart vers l'arrière.

    Le plus étrange, c'est qu'Adeyemi, entré à sa place, a réussi à inscrire le quatrième but de la formation catalane, ce qui montre que Gordon n'a pas seulement été victime de Xavi Espart, mais aussi de lui-même, après avoir livré l'une de ses pires prestations.

  • La crise Garcia

    Le style de jeu d'Espart, qui le maintient constamment en position avancée, oblige Flick à faire appel à un latéral droit rigoureux dans le volet défensif et capable d'évoluer dans l'axe de la défense lors des replacements, afin de couvrir le latéral espagnol.

    Le choix s'est porté sur Eric García comme latéral, aux côtés de Pau Cubarsí et Gerard Martín dans l'axe de la défense, ce dernier se muant en latéral gauche pour couvrir Espart, tandis que García s'intégrait comme deuxième défenseur central aux côtés de Cubarsí.

    García a réussi dans ce rôle, mais il a échoué à contenir le danger de l'ailier espagnol Roger Brugué, auteur de plusieurs centres qui ont représenté une menace pour le but du Barça, avant qu'il ne marque lui-même un but grâce à un superbe exploit individuel.

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  • La sanction du Barça

    Après l'ouverture du score par le Barça, Levante et son entraîneur Luis Castro ont tenté de répondre à la formation catalane, en exerçant un pressing très haut, un pari à double tranchant.

    Ce pari de Levante s'est retourné contre lui avec le deuxième but, après que le pressing haut n'a pas réussi à récupérer le ballon dans les pieds des joueurs du Barça, qui sont parvenus à atteindre les buts adverses en peu de passes.

    Le Barça a puni Levante à deux reprises : d'abord en inscrivant le deuxième but à la 19e minute, mettant virtuellement fin au match, puis le troisième en début de seconde période, anéantissant définitivement ses espoirs de retour.

  • Des erreurs inacceptables

    Mais malgré cette large victoire, Flick doit prévenir les joueurs du Barça contre les relâchements observés dans les dernières minutes de la rencontre, car si cela venait à se reproduire face à une équipe plus solide, les conséquences seraient désastreuses.

    Dans les dernières minutes, les joueurs du Barça ont semblé considérer que le match était terminé, multipliant les erreurs, que ce soit dans la précision des passes, dans le placement défensif ou dans le manque d'agressivité dans les interventions.

    Les joueurs de Levante ont profité de ces erreurs pour inscrire deux buts, et ils ont été tout près de surprendre le Barça en marquant un but égalisateur assassin, sans la réussite d'Adémi, auteur d'un magnifique exploit individuel lui permettant d'inscrire le quatrième but, celui du coup de grâce.

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