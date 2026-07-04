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« Sur le terrain, ils me mettent une raclée ! » : Lionel Messi plaisante à propos du traitement musclé infligé par les joueurs du Cap-Vert, impatients de prendre des selfies avec le capitaine argentin après ce match épique de la Coupe du monde
Messi revient sur la victoire âprement disputée de l'Argentine
Messi a partagé un moment de convivialité avec les joueurs du Cap-Vert après la victoire palpitante 3-2 de l’Argentine lors de la Coupe du monde à Miami. Malgré un match très disputé, plusieurs Capverdiens ont attendu le coup de sifflet final pour solliciter le capitaine argentin afin d’obtenir maillots et photos, et Messi s’est prêté au jeu avec bonne humeur.
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Messi plaisante au sujet du Cap-Vert
L'Albiceleste a été constamment sous la pression d'adversaires déterminés. Après la rencontre, Messi a reconnu l'intensité physique du match et a pris avec humour le traitement subi, répondant aux demandes d'après-match.
« Ils m’ont demandé mon maillot, tout… Sur le terrain, ils m’ont mis une raclée », a plaisanté Messi, selon TyC Sports.
Le capitaine a également souligné l’importance des coups de pied arrêtés dans cette victoire, en déclarant : « Cette équipe le démontre depuis longtemps : elle se bat et se battra jusqu’au bout. Aujourd’hui, on a vu l’importance des coups de pied arrêtés, que l’on ne convertissait pas bien ces derniers temps. Dans des matchs comme celui-ci, c’est crucial. On a de bons têtesurs, des joueurs qui sont à l’aise dans les airs. »
Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous en avons tiré profit, et cela s’est avéré déterminant. Nous travaillons là-dessus depuis longtemps, tant en attaque qu’en défense. Dans une compétition comme celle-ci, c’est essentiel. »
Messi exhorte son équipe à progresser malgré la qualification obtenue.
Qualifiée malgré tout, l’Argentine a livré une prestation perfectible, a admis Messi. Selon lui, l’Albiceleste a perdu le fil du match après avoir ouvert le score, au lieu de capitaliser sur son avantage.
« Nous savions que ce serait un match très difficile », a admis Messi. « Ce n’est pas pour rien que cette équipe n’avait pas perdu contre l’Espagne et l’Uruguay. Nous avons accompli le plus dur, à savoir marquer le premier but, et nous pensions que, grâce à cela, nous allions trouver notre rythme. Or, ce fut tout le contraire. Nous avons perdu la possession du ballon, nous nous sommes repliés, nous n’avons pas réussi à exercer un pressing efficace. »
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L'Argentine peaufine sa préparation avant d'affronter l'Égypte.
Grâce à ce succès, l’Argentine valide son billet pour les huitièmes de finale, où elle défiera l’Égypte, qualifiée après avoir éliminé l’Australie aux tirs au but. Messi a par ailleurs franchisé le cap des 20 buts en Coupe du monde, mais l’heure est désormais à l’amélioration des performances de l’Albiceleste, déterminée à défendre son titre.
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