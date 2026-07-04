« Sur le terrain, ils me mettent une raclée ! » : Lionel Messi plaisante à propos du traitement musclé infligé par les joueurs du Cap-Vert, impatients de prendre des selfies avec le capitaine argentin après ce match épique de la Coupe du monde

L'Albiceleste a été constamment sous la pression d'adversaires déterminés. Après la rencontre, Messi a reconnu l'intensité physique du match et a pris avec humour le traitement subi, répondant aux demandes d'après-match.

« Ils m’ont demandé mon maillot, tout… Sur le terrain, ils m’ont mis une raclée », a plaisanté Messi, selon TyC Sports.

Le capitaine a également souligné l’importance des coups de pied arrêtés dans cette victoire, en déclarant : « Cette équipe le démontre depuis longtemps : elle se bat et se battra jusqu’au bout. Aujourd’hui, on a vu l’importance des coups de pied arrêtés, que l’on ne convertissait pas bien ces derniers temps. Dans des matchs comme celui-ci, c’est crucial. On a de bons têtesurs, des joueurs qui sont à l’aise dans les airs. »

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous en avons tiré profit, et cela s’est avéré déterminant. Nous travaillons là-dessus depuis longtemps, tant en attaque qu’en défense. Dans une compétition comme celle-ci, c’est essentiel. »