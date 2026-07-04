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Sur le terrain comme en dehors, Cristiano Ronaldo et l’histoire du club : voilà les cinq défis qui attendent Pochettino à Al-Nassr

FEATURES
Al Nasr FC
Saudi Pro League
A. Postecoglou
C. Ronaldo
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Arabie saoudite
Australie
Portugal

L'entraîneur australien aborde un véritable défi

Dans l’univers du football, les entraîneurs affrontent des défis multiples : tactiques, extra-sportifs ou historiques. Ange Postecoglou, technicien australien, va devoir relever ce type d’épreuves.

Postecoglou a officiellement été nommé vendredi dernier à la tête d’Al-Nassr, avec un contrat de deux saisons, soit jusqu’en 2028. Il succède à l’entraîneur portugais Jorge Jesus, parti à l’issue de l’exercice précédent.

  • L'ère post-Jésus

    Ces dernières années, tout entraîneur d’Al-Nassr devait impérativement conquérir un titre, le club étant alors dans une période de disette depuis 2021. L’arrivée de Jesus a toutefois tout changé.

    Le technicien portugais a guidé Al-Nassr vers son premier trophée en cinq ans, et son premier championnat depuis sept ans, élevant ainsi le niveau d’exigence pour son successeur : il ne s’agit plus simplement de gagner n’importe quel titre.

    Pour s’imposer, Postecoglou devra conquérir un titre majeur, de préférence la Ligue des champions d’Asie, ou, à défaut, le championnat saoudien.

    Le plus difficile dans cette mission, c’est que Postecoglou arrive avec une philosophie différente de celle de Jesus. Certes, les deux approches misent sur l’offensive, la domination et la possession, mais la sienne est plus complexe et plus détaillée, ce qui exige un travail supplémentaire.

    Désormais, l’Australien devra convaincre les champions saoudiens de redoubler d’efforts, d’assimiler ses tactiques et d’exécuter des actions plus complexes, une tâche potentiellement plus ardue que de simplement exposer sa vision.

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  • Le dilemme de Ronaldo

    Le principal problème est que la principale victime de ces tactiques sera la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr et figure de proue du projet du club.

    Sur le plan offensif, l’ancien coach de Tottenham exige des permutations permanentes pour échapper au marquage et déstabiliser les défenses, une mobilité qui pourrait mettre à l’épreuve la zone de confort de Ronaldo.

    Le projet de Pochettino repose essentiellement sur le concept du pressing inversé, qui consiste à mettre la pression sur l’adversaire dès la perte du ballon afin de le récupérer le plus rapidement possible, une tâche qui incombe à tous les joueurs sans exception.

    Un relâchement, même ponctuel, exposerait immédiatement la défense à des passes en profondeur transformant la ligne arrière, déjà haut perchée, en proie idéale pour des duels en un contre un.

    Une exigence qui paraît hors de portée pour Ronaldo, en raison de son âge et de la baisse de ses capacités physiques. L’entraîneur australien devra donc trouver le moyen de l’exempter de ces missions, ou, solution encore plus délicate, de le laisser sur le banc.

  • Le club traverse actuellement une période de chaos administratif.

    Même si l’entraîneur australien parvient à surmonter ces obstacles sur le terrain, il pourrait se heurter à d’autres difficultés en dehors, liées à l’instabilité administrative qui frappe ponctuellement Al-Nassr.

    Au cœur de la saison dernière, en plein mercato d’hiver, des signes tangibles de ce désordre sont apparus : la presse a évoqué un gel des activités du directeur général portugais José Semedo et de son directeur sportif Simao Coutinho.

    Alors que le club avait déjà finalisé l’arrivée de l’attaquant Abdullah Al-Hamdan en provenance d’Al-Hilal, des rumeurs ont affirmé que la direction avait ensuite rejeté cette opération, Semedo en ayant été l’artisan, ce qui a attisé la polémique.

    Cette instabilité pourrait expliquer en partie le départ précoce de Jesus, qui a quitté le club après une seule saison malgré un effectif taillé pour jouer de nouveau le titre.

    Certains estiment que cette page est tournée, mais même la nomination de Postecoglou s’est accompagnée d’un nouveau flou : le club a d’abord négocié avec l’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, avant de se rétracter.

    Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, Semedo et Coutinho auraient soumis plusieurs candidatures au conseil d’administration après le retrait de Martínez, mais aucune n’a été retenue, conduisant finalement au choix de l’Australien.

    Si ce genre d’indécision se reproduit en cours de saison, notamment lors du mercato d’hiver, il pourrait constituer un nouvel obstacle pour Postecoglou, qui devra relever le défi comme l’a fait Jesus en menant le projet jusqu’au bout et en remportant le championnat Roshen.

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  • L'histoire met Posticoglou au défi

    En réalité, Postecoglou doit d’abord lever tous les obstacles et fédérer les efforts pour relever un défi encore plus grand : défier l’histoire.

    Les supporters d’Al-Nassr rêvent désormais de soulever la Ligue des champions d’Asie, un premier sacre continental qui leur échappe depuis toujours. Après avoir reconquis le championnat national sept ans après leur dernière couronne, ils espèrent transformer l’essai sur la scène asiatique.

    Al-Nassr est d’ailleurs la seule formation des quatre géants saoudiens à ne jamais avoir soulevé la coupe continentale, une finale unique ayant eu lieu en 1995.

    Le club n’a brillé qu’à deux reprises sur la scène continentale, la dernière remontant à la Supercoupe d’Asie 1998, gagnée après un succès en Coupe des Coupes l’année précédente.

    La saison passée, malgré un parcours impressionnant et une domination affichée sur ses adversaires, le club a chuté en finale de la Ligue des champions d’Asie 2 face au Japonais Gamba Osaka, une défaite surprenante qui a confirmé ce complexe.

  • Un championnat réputé pour sa difficulté

    Aucun doute, l’un des objectifs majeurs d’Ange Postecoglou pour la saison à venir sera de conserver le titre du championnat Roshen, conquis l’an passé. Toutefois, cette mission s’annonce plus ardue.

    L’Australien devra en effet repousser la concurrence féroce d’Al-Hilal, déterminé à reconquérir son bien après deux exercices sans le titre, et désormais piloté par son nouveau propriétaire, le prince Al-Waleed bin Talal.

    L’ère nouvelle du club a déjà commencé avec la signature d’un accord portant sur l’arrivée du directeur sportif de Liverpool, Richard Hughes, qui prendra la même fonction au sein du « Chef » après la fin du mercato estival, mais en tant que superviseur.

    De son côté, Al-Ahli veut aussi reconquérir le titre saoudien, qui échappe au club depuis dix ans malgré ses deux dernières victoires en Supercoupe ; une ambition confiée à l’Allemand Matthias Jaissle.

    De son côté, Al-Ittihad cherche à se relancer après avoir perdu tous ses titres la saison dernière, alors qu’il venait de réaliser une saison historique en remportant le doublé national pour la première fois de son histoire.

    Même Al-Qadisiyah, redoutable depuis deux saisons, pourrait cette fois viser mieux qu’une simple place dans le « carré d’or », rendant la défense du titre de champion Roshen encore plus ardue.