Même si l’entraîneur australien parvient à surmonter ces obstacles sur le terrain, il pourrait se heurter à d’autres difficultés en dehors, liées à l’instabilité administrative qui frappe ponctuellement Al-Nassr.
Au cœur de la saison dernière, en plein mercato d’hiver, des signes tangibles de ce désordre sont apparus : la presse a évoqué le gel des activités du directeur général portugais José Semedo et de son directeur sportif Simao Coutinho.
Alors que le club avait déjà finalisé l’arrivée de l’attaquant Abdullah Al-Hamdan en provenance d’Al-Hilal, des rumeurs ont prétendu que la direction avait tenté de bloquer cette recrue, simplement parce qu’elle portait la signature de Semedo, ce qui a attisé la polémique.
Cette instabilité pourrait expliquer en partie le départ précoce de Jesus, qui a quitté le club après une seule saison malgré un effectif taillé pour jouer de nouveau le titre.
Certains estiment que cette période est désormais révolue, mais même la nomination de Postecoglou s’est accompagnée d’un certain flou, le club ayant d’abord envisagé l’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, avant de faire machine arrière.
Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, Semedo et Coutinho ont soumis plusieurs candidatures au conseil d’administration après le retrait de Martínez, mais aucune n’a été retenue, conduisant finalement au choix de l’Australien.
Si ce genre d’indécision se reproduit en cours de saison, notamment lors du mercato d’hiver, il pourrait constituer un nouvel obstacle pour Postecoglou, qui devra relever le défi comme l’a fait Jesus lorsqu’il a mené le projet jusqu’au bout et remporté le championnat Roshen.