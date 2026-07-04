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Sur le terrain comme en dehors, Cristiano Ronaldo et l’histoire du club : voilà les cinq défis qui attendent Daniel Postojglou à Al-Nassr

FEATURES
Al Nasr FC
Saudi Pro League
A. Postecoglou
C. Ronaldo
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Arabie saoudite
Australie
Portugal

L'entraîneur australien aborde un véritable défi

Dans l’univers du football, les entraîneurs affrontent des défis multiples : tactiques, extra-sportifs ou historiques. Ange Postecoglou, technicien australien, va devoir relever ce type d’épreuves.

Postecoglou a officiellement été nommé vendredi dernier à la tête d’Al-Nasr, avec un contrat de deux saisons, soit jusqu’en 2028. Il succède à l’entraîneur portugais Jorge Jesus, parti à l’issue de l’exercice précédent.

  • L’ère post-Jésus

    Ces dernières années, tout entraîneur d’Al-Nassr devait impérativement conquérir un titre, le club étant alors dans l’attente d’un succès officiel depuis 2021. L’arrivée de Jesus a toutefois changé la donne.

    Le technicien portugais a guidé Al-Nassr vers son premier trophée en cinq ans, et son premier championnat depuis sept ans, élevant ainsi la barre pour son successeur : il ne s'agit plus seulement de gagner n'importe quel titre.

    Pour s’imposer, Postecoglou devra conquérir un titre majeur, de préférence la Ligue des champions d’Asie, ou, à défaut, le championnat saoudien.

    Le plus difficile dans cette mission, c’est que Postecoglou aborde le jeu avec une philosophie différente de celle de Jesus. Certes, les deux approches misent sur l’offensive, la domination et la possession, mais la sienne est plus complexe et plus détaillée, ce qui exige un travail supplémentaire.

    Désormais, l’Australien devra convaincre les champions en titre de redoubler d’efforts, d’assimiler ses tactiques et d’exécuter des actions plus complexes, une tâche potentiellement plus ardue que de simplement exposer ces idées.

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  • Le dilemme de Ronaldo

    Le principal problème est que la principale victime de ces tactiques sera la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr et figure de proue du projet du club.

    Sur le plan offensif, l’ancien coach de Tottenham exige des permutations permanentes pour brouiller les marques et déstabiliser les défenses, une mobilité qui pourrait mettre à l’épreuve la zone de confort de l’attaquant portugais.

    Le projet de Pochettino repose essentiellement sur le concept du pressing inversé, qui consiste à mettre la pression sur l’adversaire dès la perte du ballon afin de le récupérer le plus rapidement possible, une tâche qui incombe à tous les joueurs sans exception.

    Un relâchement, même ponctuel, exposerait immédiatement la défense à des passes en profondeur transformant chaque perte de balle en situation d’un contre un, d’autant que la ligne défensive évolue haut sur le terrain.

    Une exigence qui paraît hors de portée pour Ronaldo, dont l’âge et le déclin physique limitent désormais la capacité à tenir ce rôle. L’entraîneur australien devra donc trouver le moyen d’exempter « El Don » de ces missions, ou, solution encore plus délicate, de le laisser sur le banc.

  • Le club est plongé dans un véritable chaos administratif.

    Même si l’entraîneur australien parvient à surmonter ces obstacles sur le terrain, il pourrait se heurter à d’autres difficultés en dehors, liées à l’instabilité administrative qui frappe ponctuellement Al-Nassr.

    Au cœur de la saison dernière, en plein mercato d’hiver, des signes tangibles de ce désordre sont apparus : la presse a évoqué le gel des activités du directeur général portugais José Semedo et de son directeur sportif Simao Coutinho.

    Alors que le club avait déjà finalisé l’arrivée de l’attaquant Abdullah Al-Hamdan en provenance d’Al-Hilal, des rumeurs ont prétendu que la direction avait tenté de bloquer cette recrue, simplement parce qu’elle portait la signature de Semedo, ce qui a attisé la polémique.

    Cette instabilité pourrait expliquer en partie le départ précoce de Jesus, qui a quitté le club après une seule saison malgré un effectif taillé pour jouer de nouveau le titre.

    Certains estiment que cette période est désormais révolue, mais même la nomination de Postecoglou s’est accompagnée d’un certain flou, le club ayant d’abord envisagé l’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, avant de faire machine arrière.

    Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, Semedo et Coutinho ont soumis plusieurs candidatures au conseil d’administration après le retrait de Martínez, mais aucune n’a été retenue, conduisant finalement au choix de l’Australien.

    Si ce genre d’indécision se reproduit en cours de saison, notamment lors du mercato d’hiver, il pourrait constituer un nouvel obstacle pour Postecoglou, qui devra relever le défi comme l’a fait Jesus lorsqu’il a mené le projet jusqu’au bout et remporté le championnat Roshen.

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  • L'histoire met Posticoglou au défi

    En réalité, Postecoglou doit d’abord lever tous les obstacles et fédérer l’ensemble des forces du club pour s’attaquer à un défi encore plus grand : défier l’histoire.

    Les supporters d’Al-Nassr rêvent désormais de soulever la Ligue des champions de l’AFC pour la première fois, après plusieurs tentatives infructueuses, alors qu’ils ont déjà concrétisé leur objectif de remporter le championnat national, qui leur échappait depuis sept ans.

    Al-Nassr est d’ailleurs la seule formation des quatre grands du championnat saoudien à ne jamais avoir soulevé la Ligue des champions de l’AFC ; la finale de 1995 reste à ce jour son unique apparition au stade ultime.

    Le club n’a brillé qu’à deux reprises sur la scène continentale, la dernière remontant à la Supercoupe d’Asie 1998, après un succès en Coupe des Coupes l’année précédente.

    La saison passée, malgré un parcours impressionnant et une domination sur ses adversaires, le club a chuté en finale de la Ligue des champions d’Asie 2 face au Japonais Gamba Osaka, une défaite surprise qui a renforcé ce complexe.

  • Un championnat ardu à conquérir

    Il est évident que l’un des objectifs principaux d’Ange Postecoglou pour la saison à venir sera de conserver le titre du championnat Roshen, conquis l’an passé. Toutefois, cette mission s’annonce plus ardue cette fois-ci.

    L’Australien devra en effet repousser la concurrence féroce d’Al-Hilal, déterminé à reconquérir son bien après deux exercices sans le titre, et désormais piloté par son nouveau propriétaire, le prince Al-Waleed bin Talal.

    L’ère nouvelle du club a déjà commencé : Al-Hilal a conclu un accord avec Richard Hughes, le directeur sportif de Liverpool, qui prendra la même fonction au sein du « Chef » après le mercato estival, mais en tant que superviseur.

    De son côté, Al-Ahli veut aussi reconquérir le titre saoudien, qui échappe au club depuis dix ans ; l’objectif principal de l’entraîneur allemand Matthias Jaissle sera donc de ramener le trophée à Jeddah après deux sacres consécutifs en Super League.

    De son côté, Al-Ittihad veut rebondir après avoir tout perdu la saison passée, juste après un exercice historique marqué par un doublé historique.

    Même Al-Qadisiyah, devenu redoutable au cours des deux dernières saisons, pourrait cette fois viser mieux qu’une simple place dans le « carré d’or », rendant la défense du titre de champion Roshen encore plus ardue.