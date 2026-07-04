Ces dernières années, tout entraîneur d’Al-Nassr devait impérativement conquérir un titre, le club étant alors dans l’attente d’un succès officiel depuis 2021. L’arrivée de Jesus a toutefois changé la donne.

Le technicien portugais a guidé Al-Nassr vers son premier trophée en cinq ans, et son premier championnat depuis sept ans, élevant ainsi la barre pour son successeur : il ne s'agit plus seulement de gagner n'importe quel titre.

Pour s’imposer, Postecoglou devra conquérir un titre majeur, de préférence la Ligue des champions d’Asie, ou, à défaut, le championnat saoudien.

Le plus difficile dans cette mission, c’est que Postecoglou aborde le jeu avec une philosophie différente de celle de Jesus. Certes, les deux approches misent sur l’offensive, la domination et la possession, mais la sienne est plus complexe et plus détaillée, ce qui exige un travail supplémentaire.

Désormais, l’Australien devra convaincre les champions en titre de redoubler d’efforts, d’assimiler ses tactiques et d’exécuter des actions plus complexes, une tâche potentiellement plus ardue que de simplement exposer ces idées.