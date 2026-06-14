Avec 239 buts marqués, la sélection allemande dépasse désormais le record du champion du monde en titre et devient l’équipe la plus prolifique de l’histoire des phases finales de la Coupe du monde. La sélection brésilienne, de son côté, totalise 238 réalisations.
Traduit par
Sur le score sans appel de 7-1, la Nationalmannschaft détrône le Brésil et prend la première place d’un classement mondial très particulier
D’un point de vue historique, le fait que l’Allemagne batte le Brésil 7-1 reste une occurrence singulière. Lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2014, la Nationalmannschaft avait infligé à son hôte une des plus cuisantes défaites de l’histoire, s’imposant 7-1 devant le public brésilien en route vers le titre mondial.
Pour le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Felix Nmecha avait rapidement ouvert le score pour les hommes de Julian Nagelsmann face à l’outsider Curaçao, dès la 6^e minute. Un quart d’heure plus tard, le novice en Coupe du monde a créé un bref moment de stupeur chez les quadruples champions du monde en égalisant contre le cours du jeu par Livano Comenencia, à la 21^e.
Les Allemands, nettement supérieurs, ont rapidement repris leur marche en avant et ont repris l’avantage à la 38e minute par l’intermédiaire de Nico Schlotterbeck. Juste avant la mi-temps, Kai Havertz a ensuite scellé le sort de la rencontre en transformant un penalty, fixant le score à 3-1.
En seconde période, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav puis de nouveau Havertz ont ajouté quatre buts pour sceller la large victoire initiale de la Mannschaft. Prochain rendez-vous samedi pour le deuxième acte face à la Côte d’Ivoire, avant de clore la phase de groupes contre l’Équateur.
- Getty Images Sport
Coupe du monde 2026 : le Brésil va-t-il à nouveau devancer l'équipe allemande face à Haïti ?
Dans le même temps, le Brésil a l’occasion, dans la nuit de vendredi à samedi (heure allemande), de repasser provisoirement devant l’Allemagne au classement des nations ayant marqué le plus de buts en phase finale de Coupe du monde. Vinicius Junior et ses coéquipiers aborderont ainsi en grands favoris leur deuxième match de groupe face à Haïti.
Lors de l’entame de la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la Seleção n’avait inscrit qu’un seul but : celui de Vinicius, auteur de l’égalisation 1-1 face au Maroc, outsider du tournoi. Après son affrontement avec Haïti, le Brésil conclura la phase de groupes contre l’Écosse.
À ce jour, la Mannschaft a besoin de 113 matchs et de 21 participations pour atteindre 239 buts, tandis que le Brésil compte 23 participations et 115 rencontres.
« Les revoilà », a écrit Globoesporte au Brésil, avant d’ajouter : « L’Allemagne a connu un moment de frayeur face à Curaçao, mais s’est déchaînée en deuxième mi-temps et a réitéré le résultat historique de 2014. » O Tempo a pour sa part titré : « L’Allemagne offre à Curaçao une “journée brésilienne” ».