D’un point de vue historique, le fait que l’Allemagne batte le Brésil 7-1 reste une occurrence singulière. Lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2014, la Nationalmannschaft avait infligé à son hôte une des plus cuisantes défaites de l’histoire, s’imposant 7-1 devant le public brésilien en route vers le titre mondial.

Pour le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Felix Nmecha avait rapidement ouvert le score pour les hommes de Julian Nagelsmann face à l’outsider Curaçao, dès la 6^e minute. Un quart d’heure plus tard, le novice en Coupe du monde a créé un bref moment de stupeur chez les quadruples champions du monde en égalisant contre le cours du jeu par Livano Comenencia, à la 21^e.

Les Allemands, nettement supérieurs, ont rapidement repris leur marche en avant et ont repris l’avantage à la 38e minute par l’intermédiaire de Nico Schlotterbeck. Juste avant la mi-temps, Kai Havertz a ensuite scellé le sort de la rencontre en transformant un penalty, fixant le score à 3-1.

En seconde période, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav puis de nouveau Havertz ont ajouté quatre buts pour sceller la large victoire initiale de la Mannschaft. Prochain rendez-vous samedi pour le deuxième acte face à la Côte d’Ivoire, avant de clore la phase de groupes contre l’Équateur.