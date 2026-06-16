La mentalité du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, est aisément compréhensible : il cherche constamment à ajouter un nouvel exploit à son palmarès déjà impressionnant, et la Coupe du monde représente l’occasion idéale pour y parvenir.

Capitaine du Portugal, il disputera la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. La Seleção figure dans le groupe 11, en compagnie de la Colombie, de l’Ouzbékistan et de la République démocratique du Congo.

La star portugaise aborde cette Coupe du monde avec de grands espoirs : un titre historique avec la Seleção et plusieurs records personnels à battre.