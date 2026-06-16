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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images

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Sur la voie du trône de Messi… 10 records historiques sont à portée de frappes de Ronaldo lors de la Coupe du monde 2026

FEATURES
C. Ronaldo
Portugal vs République Démocratique du Congo
Portugal
République Démocratique du Congo
Coupe du monde
L. Messi
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
Argentine
Algérie

La star portugaise entame une nouvelle aventure avec la sélection nationale lors de la Coupe du monde… Que lui réserve-t-elle ?

La mentalité du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, est aisément compréhensible : il cherche constamment à ajouter un nouvel exploit à son palmarès déjà impressionnant, et la Coupe du monde représente l’occasion idéale pour y parvenir.

Capitaine du Portugal, il disputera la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. La Seleção figure dans le groupe 11, en compagnie de la Colombie, de l’Ouzbékistan et de la République démocratique du Congo.

La star portugaise aborde cette Coupe du monde avec de grands espoirs : un titre historique avec la Seleção et plusieurs records personnels à battre.

  • La sixième Coupe du monde

    Dès son premier match, Cristiano Ronaldo établira un record historique : il deviendra le joueur ayant participé au plus grand nombre d’éditions de la Coupe du monde.

    Ce sera sa sixième phase finale après celles de 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

    La star portugaise rejoindra ainsi son rival argentin Lionel Messi, capitaine de l’Inter Miami, ainsi que le gardien mexicain Guillermo Ochoa, qui ont également pris part à six éditions de la Coupe du monde.

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  • Le joueur ayant disputé le plus de matchs

    Ronaldo vise un nouveau record, mais il est à sa portée : celui du nombre de matches disputés en Coupe du monde.

    Actuellement cinquième avec 22 rencontres au compteur, il pourrait grimper à la deuxième marche du podium en cas de participation à l’intégralité de la phase de groupes.

    Il dépasserait ainsi l’Italien Paolo Maldini (23 matchs) et l’Allemand Miroslav Klose (24), avant d’égaler un autre Allemand, Lothar Matthäus, crédité de 25 rencontres.

    Le défi le plus ardu reste toutefois la première place, occupée par son rival Lionel Messi, crédité de 26 rencontres et susceptible d’en ajouter d’autres, que ce soit en phase de groupes ou lors des tours à élimination directe.

  • Des buts marqués lors de 6 Coupes du monde

    L’ambition de Ronaldo ne s’arrête pas à une simple participation à la Coupe du monde : il vise avant tout les filets. Un seul but lui suffirait pour établir un nouveau record historique.

    Un seul but lui suffirait pour devenir le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six éditions différentes de la Coupe du monde, un record actuellement hors de portée, y compris pour Messi, lequel n’a marqué que lors de quatre tournois et vise une cinquième édition au Qatar.

  • Meilleur buteur de l’histoire du Portugal en Coupe du monde

    Un nouveau but lui permettrait d’égaler la marque de la légende Eusébio, meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise en Coupe du monde avec neuf réalisations.

    Il rejoindra alors la légende Eusébio, auteur de 9 buts avec le Portugal en Coupe du monde, et deviendra à son tour le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise, avec une seule unité d’avance sur « El Don ».

    S’il inscrit au moins deux buts, il prendra seul le record avec un total d’au moins dix réalisations.

  • Le plus vieux buteur de l’histoire du Portugal

    Ce but ne permettra pas seulement à Ronaldo d’atteindre cet exploit historique, il le consacrera également plus vieux buteur de l’histoire des participations du Portugal à la Coupe du monde.

    Le record est actuellement détenu par Pepe, auteur d’un but lors de la victoire 6-1 contre la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, à l’âge de 39 ans et 283 jours.

  • Le plus vieux buteur de l’histoire des éliminatoires

    Si Cristiano Ronaldo inscrit au moins un but lors de la phase à élimination directe, il détrônera son compatriote Pépé et deviendra le joueur le plus âgé à avoir marqué dans cette phase de la Coupe du monde. Le défenseur portugais avait établi ce record en marquant contre la Suisse.

    « El Don » devancera ainsi Pépé de près de deux ans, ayant fêté ses 41 ans en février dernier.

  • Spécialiste des tirs au but

    Il ne manque plus qu'un seul but sur penalty à Ronaldo pour devenir le joueur ayant marqué le plus de buts depuis le point de penalty dans toute l'histoire de la Coupe du monde.

    Avec trois transformations au compteur, il est à une longueur de cinq joueurs ayant converti quatre tentatives : les Argentins Lionel Messi et Gabriel Batistuta, l’Anglais Harry Kane, le Portugais Eusébio et le Néerlandais Rob Rensenbrink.

    La tâche s’annonce toutefois ardue pour le Portugais, d’autant plus que Messi et Harry Kane, toujours en activité, pourraient porter leur total respectif à cinq penalties marqués lors de la Coupe du monde 2026.

  • Le joueur le plus âgé de l’histoire de la finale de la Coupe du monde

    En atteignant la finale de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo ne viserait pas seulement le succès collectif du Portugal, mais aussi un record personnel.

    En atteignant la finale, il deviendrait le joueur le plus âgé de l’histoire à disputer un tel match, surpassant le record du gardien italien Dino Zoff.

     Le gardien italien avait 40 ans et 4 mois lorsqu’il a affronté l’Allemagne en finale de la Coupe du monde 1982.

  • Le meilleur buteur de l’histoire des finales de la Coupe du monde

    Si Cristiano Ronaldo poursuit sur sa lancée et inscrit un but lors de la finale de la Coupe du monde 2026, il deviendra le joueur le plus âgé à avoir marqué dans une finale de l’épreuve.

    Il dépasserait alors le Suédois Nils Liedholm, buteur contre le Brésil lors de la finale de 1958 à l’âge de 35 ans et 264 jours.

  • Le plus grand héros de la Coupe du monde

    Si Ronaldo remporte la Coupe du monde, il deviendra, à plus de 41 ans, le champion le plus âgé de l’histoire de la compétition.

    Le Portugais dépasserait ainsi l’Italien Dino Zoff, sacré avec les « Azzurri » en 1982 à 40 ans et 133 jours.

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