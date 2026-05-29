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« Sur la plage » - Miami se prépare à l’invasion écossaise après la « Messi-mania », alors que la « Tartan Army » s’apprête à vivre un moment historique lors de la Coupe du monde 2026
Depuis son arrivée à Miami, Messi est devenu la principale attraction de la MLS.
Huit fois lauréat du Ballon d’Or, Messi a quitté l’Europe à l’été 2023 après des passages marquants à Barcelone et au Paris Saint-Germain. Il a rejoint la légende de Manchester United, Sir David Beckham, à l’Inter Miami, accompagné de plusieurs amis de renom.
Le joueur le plus titré de l’histoire – déjà couronné MVP et vainqueur de la MLS Cup en Floride du Sud – est devenu la principale attraction du football américain. Sa popularité immense rivalise avec celle des stars qui brillent dans les compétitions de la NFL, de la NBA et de la MLB.
Des fans, parmi lesquels de nombreuses célébrités, se pressent pour l’apercevoir chaque fois qu’il est en ville. Miami a déjà largement profité de la présence du Sud-Américain, mais la ville s’apprête à vivre une expérience footballistique d’un tout autre genre.
Les supporters écossais s’apprêtent à traverser l’Atlantique pour profiter du soleil tout en assistant à des rencontres en direct, et ils promettent de faire savoir aux habitants de la ville – ainsi qu’aux autres supporters venus des quatre coins du monde – qu’ils sont bien là.
- Booker
Les supporters écossais sont prêts à faire la fête en Floride
L’événement s’annonce convivial. L’ex-star écossaise Snodgrass, en partenariat avec Booker, a confié à GOAL que les festivités destinées à rivaliser avec la « Messi-mania » s’annonçaient « fantastiques, quel que soit le résultat ». Je suis sûr que les gens se rassembleront pour soutenir leur pays, l’encourager et passer un bon moment. Il y aura des supporters écossais sur la plage, ils voudront certainement en profiter un peu. »
L’Écosse parviendra-t-elle à sortir de sa poule de la Coupe du monde et à entrer dans l’histoire ?
L'Écosse s'apprête à disputer sa première Coupe du monde du XXIe siècle, sa dernière qualification pour la compétition phare de la FIFA remontant à 1998. Elle a déjà participé à huit éditions de la compétition, depuis ses débuts en 1954.
Au fil des ans, elle a connu des moments mémorables, à l’image du but emblématique d’Archie Gemmill face aux Pays-Bas en 1978, mais les Écossais n’ont jamais réussi à franchir le cap du premier tour pour atteindre les huitièmes de finale.
La génération 2026 de Steve Clarke possède le potentiel pour changer la donne. Interrogé sur cette possibilité, Snodgrass ajoute : « Je suis convaincu qu’ils peuvent tirer les enseignements de leur situation actuelle et nourrir l’espoir d’aller au-delà du premier tour. Je ne le saurai vraiment qu’une fois les matchs lancés et en voyant ce qui se passera. J’adorerais les voir réussir.
« Ce succès ne pourrait tomber dans de meilleures mains, tant sur le plan des joueurs que du staff. Ils ont connu des hauts et des bas, mais ils ont offert de grands moments au pays. Ils incarnent l’équipe qui redonne espoir et confiance, et qui nous ramène dans le grand bain des tournois.
« Les supporters ont des attentes. L’Euro a été formidable, mais maintenant nous devons enchaîner les bons résultats, et il n’y a pas de meilleure façon de le faire qu’en commençant par affronter le Brésil. »
Calendrier de l'Écosse : matchs amicaux et phase de groupes de la Coupe du monde
L’Écosse peaufine sa préparation à la Coupe du monde par des matchs amicaux face à Curaçao et la Bolivie. Son aventure mondiale s’ouvrira le 13 juin contre Haïti au Gillette Stadium de Foxborough, antre des New England Patriots.
Elle retrouvera ensuite le Maroc au même endroit le 19 juin, avant de s’envoler pour Miami et un choc très attendu face au Brésil le 24 juin. Les deux groupes de supporters, parmi les plus fervents de la planète, devraient transformer le Hard Rock Stadium en une véritable fête sous le soleil de Floride.
Cette interview de Robert Snodgrass a été réalisée pour le compte de Booker, dans le cadre de la campagne menée par ce grossiste britannique afin d’encourager les supporters écossais à effectuer leurs achats localement durant l’été sportif.