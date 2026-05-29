Huit fois lauréat du Ballon d’Or, Messi a quitté l’Europe à l’été 2023 après des passages marquants à Barcelone et au Paris Saint-Germain. Il a rejoint la légende de Manchester United, Sir David Beckham, à l’Inter Miami, accompagné de plusieurs amis de renom.

Le joueur le plus titré de l’histoire – déjà couronné MVP et vainqueur de la MLS Cup en Floride du Sud – est devenu la principale attraction du football américain. Sa popularité immense rivalise avec celle des stars qui brillent dans les compétitions de la NFL, de la NBA et de la MLB.

Des fans, parmi lesquels de nombreuses célébrités, se pressent pour l’apercevoir chaque fois qu’il est en ville. Miami a déjà largement profité de la présence du Sud-Américain, mais la ville s’apprête à vivre une expérience footballistique d’un tout autre genre.

Les supporters écossais s’apprêtent à traverser l’Atlantique pour profiter du soleil tout en assistant à des rencontres en direct, et ils promettent de faire savoir aux habitants de la ville – ainsi qu’aux autres supporters venus des quatre coins du monde – qu’ils sont bien là.