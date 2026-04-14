Suppression des cartons et matchs de 50 minutes : le président du Napoli propose des changements radicaux pour éviter de « perdre la jeune génération »

Le producteur de cinéma italien a exprimé son agacement face à la mi-temps de 15 minutes, estimant que les jeunes téléspectateurs pourraient zapper pendant cette pause pour se tourner vers d’autres activités. Selon lui, le rythme actuel des matchs télévisés n’arrive pas à retenir l’attention des enfants, habitués à l’immédiateté du football virtuel.

Mettant en garde contre un déclin potentiel de l’intérêt mondial, De Laurentiis a déclaré : « Le football va perdre la jeune génération. Les matchs sont trop longs. Imaginez la stupidité ! Vous pensez que mon petit-fils de six ans, qui sait tout (sur le football) parce qu’il joue à la PlayStation… va s’échapper… et vous pensez le récupérer après 15 minutes ? Jamais ! Parce qu’il va dans sa chambre. Il commence à jouer à FIFA. »