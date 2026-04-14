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Suppression des cartons et matchs de 50 minutes : le président du Napoli propose des changements radicaux pour éviter de « perdre la jeune génération »
De Laurentiis veut faire table rase
Interrogé par The Athletic depuis son domicile de Beverly Hills, De Laurentiis a mis en garde : le football pourrait perdre son public de demain s’il ne s’adapte pas aux attentes actuelles en matière de durée d’attention. Le propriétaire du Napoli affirme que le sport doit offrir un spectacle plus rapide et plus captivant pour concurrencer les loisirs numériques comme la PlayStation. Son plan ? Réduire la rencontre à 50 minutes de jeu effectif et revoir en profondeur la règle du hors-jeu afin de multiplier les occasions de but.
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Préserver la prochaine génération
Le producteur de cinéma italien a exprimé son agacement face à la mi-temps de 15 minutes, estimant que les jeunes téléspectateurs pourraient zapper pendant cette pause pour se tourner vers d’autres activités. Selon lui, le rythme actuel des matchs télévisés n’arrive pas à retenir l’attention des enfants, habitués à l’immédiateté du football virtuel.
Mettant en garde contre un déclin potentiel de l’intérêt mondial, De Laurentiis a déclaré : « Le football va perdre la jeune génération. Les matchs sont trop longs. Imaginez la stupidité ! Vous pensez que mon petit-fils de six ans, qui sait tout (sur le football) parce qu’il joue à la PlayStation… va s’échapper… et vous pensez le récupérer après 15 minutes ? Jamais ! Parce qu’il va dans sa chambre. Il commence à jouer à FIFA. »
Les cartes vont-elles être supprimées ?
Au-delà de la durée des cartons, De Laurentiis propose de remplacer les cartons jaunes et rouges par un « banc des pénalités » afin d’appliquer une sanction immédiate aux fautes. Selon lui, ce dispositif dissuaderait les joueurs de commettre des fautes tactiques qui perturbent le jeu sans encourir de punition suffisante pendant la rencontre.
Il a ajouté : « D’abord, je réduirais chaque mi-temps de 45 à 25 minutes. Et surtout, plus question de rester au sol en simulant une douleur d’acteur : “Aïe !” (il mime un gémissement). Finies les simagrées : plus de carton rouge ni de carton jaune. En cas d’infraction, je dirai : « TOI, sors cinq minutes pour un avertissement ! » ou « TOI, sors vingt minutes pour une exclusion temporaire ! »
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La course au titre et l'incertitude qui entoure le poste d'entraîneur
Naples occupe actuellement la deuxième place de la Serie A avec 66 points en 32 matches, à neuf longueurs de l’Inter alors que la saison entre dans sa phase finale. Si l’objectif reste de réduire cet écart, le club pourrait connaître une période de transition : Antonio Conte entame la dernière année de son contrat, et les rumeurs le donnant à la tête de la Nazionale se multiplient. Les Partenopei affrontent encore un calendrier exigeant s’ils veulent conserver leur place sur le podium : la Lazio et Cremonese en avril, puis Côme, Bologne, Pise et l’Udinese en mai.