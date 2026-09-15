Supercoupe Inter-Lazio, la piste américaine se refroidit : l’option San Siro prend de l’ampleur. Combien gagnent les deux clubs ?

L’avenir de la Supercoupe d’Italie 2026 reste toujours flou. L’Inter et la Lazio, les deux équipes déjà assurées d’être qualifiées, connaissent en revanche déjà le « quand », puisqu’il a été acté qu’elle se jouera le 22 ou le 23 décembre 2026, mais concernant le « où », l’incertitude règne encore en maître.

L’assemblée de la ligue qui s’est tenue aujourd’hui à Milan a en effet confirmé aux clubs qu’il existe des pistes concrètes à l’étranger, mais aucune offre n’a réellement été présentée à la Lega Serie A qui, par conséquent, continue de maintenir en vie l’option San Siro.



