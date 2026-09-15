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Supercoppa italianaGetty
Emanuele Tramacere

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Supercoupe Inter-Lazio, la piste américaine se refroidit : l’option San Siro prend de l’ampleur. Combien gagnent les deux clubs ?

Inter
Lazio Rome
Super Coupe
Inter vs Lazio Rome
Serie A

Le troisième trophée d’Italie sera bientôt mis en jeu, mais le lieu reste encore incertain.

L’avenir de la Supercoupe d’Italie 2026 reste toujours flou. L’Inter et la Lazio, les deux équipes déjà assurées d’être qualifiées, connaissent en revanche déjà le « quand », puisqu’il a été acté qu’elle se jouera le 22 ou le 23 décembre 2026, mais concernant le « où », l’incertitude règne encore en maître.

L’assemblée de la ligue qui s’est tenue aujourd’hui à Milan a en effet confirmé aux clubs qu’il existe des pistes concrètes à l’étranger, mais aucune offre n’a réellement été présentée à la Lega Serie A qui, par conséquent, continue de maintenir en vie l’option San Siro.


  • Ce ne sera pas en Arabie et ce ne sera pas avec le format à quatre équipes

    La seule certitude, c’est de savoir où la Supercoupe ne se jouera pas. Dans les accords avec l’Arabie saoudite, l’option de ne pas retenir deux des cinq éditions était en effet déjà prévue, tout comme celle de ne pas adopter le format à quatre équipes.

    Pour cet exercice 2026, la Serie A et le gouvernement de Riyad ont décidé de faire une pause et, par conséquent, le Conseil de la Ligue a choisi de poursuivre avec l’option d’une Supercoupe classique : une finale unique en match sec.

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  • Les idées à l’étranger

    Un match unique est plus facile à déplacer et à organiser, même au dernier moment, mais le temps commence évidemment à presser. Ces derniers jours, deux idées ont pris de l’ampleur, nées de demandes d’informations de la part de certains interlocuteurs basés au Maroc (un pays qui mise sur le sport, qui dispose de stades de pointe, comme ceux qui ont accueilli la Coupe d’Afrique, et qui coorganisera la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal) et aux États-Unis (où la Coupe du monde vient tout juste de s’achever) ; dans les deux cas, il y aurait un créneau horaire permettant de disputer le match dans une tranche adaptée aussi au public européen.

  • Le règlement dit San Siro

    Si les pistes à l’étranger n’aboutissent pas, la Serie A se rabattra sur ce qui constitue à tous les effets la structure prévue par le règlement officiel. La Supercoupe, sauf dispositions contraires, devrait en effet se jouer en principe dans le stade du club qui a bouclé la saison précédente en remportant le titre de champion d’Italie.

    Dans le cas de 2026, c’est le stade de l’Inter qui est désigné (entre autres, l’Inter a aussi remporté la Coupe d’Italie, qualifiant ainsi le perdant de la finale de coupe pour le trophée, à savoir la Lazio) et, par conséquent, avec le passage des jours et l’approche de la date limite, l’option Giuseppe Meazza de San Siro, à Milan, prend de plus en plus d’ampleur.

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  • PAS DE RECETTES MONSTRES

    Faute d’accord avec l’Arabie saoudite, en attendant de savoir s’il y aura ou non un accord avec d’autres pays et d’autres sites, la certitude pour cette édition 2026 est que, pour les clubs, les recettes seront inférieures aux primes monstrueuses de 21 millions d’euros au total des éditions en Arabie et en particulier de celle de l’an dernier (9,5 millions pour le vainqueur Napoli, 6,7 pour le deuxième, Bologne, et 2,4 pour les demi-finalistes battus, l’Inter et le Milan).

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