Des documents fuités explosifs ont révélé qu’Infantino et la FIFA étaient davantage impliqués dans les discussions initiales autour de la Super League. Selon des documents fuités, d’après The Guardian, l’instance dirigeante mondiale avait rédigé un « term sheet » pour la compétition dès octobre 2020. Ce document exposait une vision selon laquelle la ligue dissidente serait rebaptisée « FIFA Super League ».

L’accord proposé comprenait un partenariat de 12 ans qui aurait vu la FIFA prendre le contrôle de l’ensemble de l’exploitation commerciale de la ligue. Plus controversé encore, les documents suggèrent qu’Infantino recherchait une « golden share » dans l’entité dissidente. Cela aurait donné au président de la FIFA un pouvoir personnel et institutionnel sans précédent sur les plus grands clubs du football mondial, y compris le « Big Six » de la Premier League, tout en liant potentiellement le succès de la nouvelle ligue à l’expansion de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.







