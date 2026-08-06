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Super Ligue de la FIFA ? Des documents divulgués révèlent le projet de Gianni Infantino de rebaptiser le projet européen de scission
L’appellation « Super League de la FIFA »
Des documents fuités explosifs ont révélé qu’Infantino et la FIFA étaient davantage impliqués dans les discussions initiales autour de la Super League. Selon des documents fuités, d’après The Guardian, l’instance dirigeante mondiale avait rédigé un « term sheet » pour la compétition dès octobre 2020. Ce document exposait une vision selon laquelle la ligue dissidente serait rebaptisée « FIFA Super League ».
L’accord proposé comprenait un partenariat de 12 ans qui aurait vu la FIFA prendre le contrôle de l’ensemble de l’exploitation commerciale de la ligue. Plus controversé encore, les documents suggèrent qu’Infantino recherchait une « golden share » dans l’entité dissidente. Cela aurait donné au président de la FIFA un pouvoir personnel et institutionnel sans précédent sur les plus grands clubs du football mondial, y compris le « Big Six » de la Premier League, tout en liant potentiellement le succès de la nouvelle ligue à l’expansion de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.
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Condamnation publique contre complot en privé
Ces révélations contrastent fortement avec la position publique adoptée par Infantino lorsque la Super League a été officiellement lancée puis s’est ensuite effondrée en avril 2021. À l’époque, le dirigeant suisse s’était présenté devant le 45e congrès ordinaire de l’UEFA et avait affirmé que la FIFA ne pouvait que « fortement désapprouver » un projet qui constituait une « scission avec les institutions actuelles ».
Infantino a exprimé sa désapprobation une fois qu’il est devenu clair que le projet avait déclenché une contestation historique de la part des supporters, des joueurs et des gouvernements. Le plan initial aurait consisté à tenir les fédérations membres de la FIFA complètement dans l’ignorance, une tactique similaire à celle utilisée lors de la récente tentative avortée de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs en capital-investissement privé.
La pression s'accentue sur la direction d'Infantino
Le timing de ces fuites ne pouvait pas être pire pour Infantino, qui se bat déjà pour conserver son emprise sur le pouvoir. À la suite d’une tentative désastreuse de privatiser certains éléments de la Coupe du monde, qui a conduit à une rébellion unie des nations européennes, le président a été contraint de faire marche arrière. L’UEFA et ses alliés travailleraient en coulisses pour convaincre les associations membres de retirer leur soutien à Infantino avant la prochaine élection présidentielle de la FIFA, en mars.
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Le combat pour la future intégrité de la FIFA
Malgré la tempête actuelle, la FIFA continue de clamer son innocence, son porte-parole renvoyant aux discours d'Infantino de 2021 comme parole définitive sur la question. Une lettre conjointe d'Infantino et du secrétaire général Mattias Grafstrom a récemment affirmé que l'instance dirigeante « ne tolérera plus aucune attaque contre son intégrité ou sa bonne gouvernance ».
Cependant, l'ombre de l'implication présumée de la FIFA dans le projet avorté de scission reste un sujet majeur de discussion. L'instance dirigeante doit désormais traverser une période de fort scepticisme de la part du public et de ses propres membres.
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