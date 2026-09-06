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Super Depor 2.0, super Auba ! Pierre-Emerick Aubameyang bat le record de Bebeto lors de la victoire de La Corogne
Super Depor 2.0, Super Auba !
Pierre-Emerick Aubameyang a prouvé qu’il appartenait à une autre galaxie après avoir inspiré le Deportivo La Corogne vers une brillante victoire face à des adversaires de la Ligue des champions. L’attaquant vétéran a inscrit un but et délivré deux passes décisives, alors que le club galicien a annoncé son retour au premier plan de l’élite.
Aubameyang a servi Luismi pour l’égalisation avant d’offrir à Eddahchouri le deuxième but du Deportivo.
Il a parachevé sa performance en fin de match, profitant d’une erreur défensive pour marquer lors d’un quatrième match consécutif depuis ses débuts.
- NurPhoto
Auba efface le record historique de Bebeto
Le but tardif d’Aubameyang a officiellement permis de dépasser les légendes du club Bebeto, Makaay, Pandiani, Rabade, Elicegui et Pahino, qui avaient tous marqué lors de leurs trois premiers matches avec le Deportivo.
S’exprimant après le match, l’entraîneur Antonio Hidalgo n’a pas pu contenir son admiration pour le volume de travail de l’attaquant et son influence positive dans le vestiaire.
« Il faut voir comment il s’entraîne et le sourire qu’il apporte à tout le monde », a déclaré Hidalgo. « J’ai la chance d’avoir des joueurs ambitieux et de grande qualité. Nous devons continuer à travailler dur et aller chercher trois autres points contre Getafe. »
Gimenez consolide les bases défensives
La victoire du Deportivo a été renforcée par Jose Maria Gimenez, qui a fait ses débuts dans le onze de départ après une seule séance d'entraînement. Associé à Noubi dans l'axe de la défense, l'Uruguayen a immédiatement apporté du leadership et de la stabilité à l'arrière-garde, tandis que Casado et Adama ont également fait leurs débuts en seconde période.
Hidalgo a qualifié le résultat de « victoire brutale » contre une équipe d'élite, tout en maintenant que le maintien restait l'objectif ultime du club.
« C'est un long chemin, nous nous rapprochons du maintien, a expliqué Hidalgo. Il faut être courageux, et nous avons à la fois du courage et du réalisme, et c'est un grand atout. »
- DeFodi Images
Getafe, prochain test pour le Super Depor
Alors que la dynamique s’intensifie autour du Super Depor 2.0 et qu’Aubameyang évolue à un niveau record, l’équipe tourne désormais son attention vers son prochain match de championnat.
Hidalgo entend canaliser l’enthousiasme qui règne dans le vestiaire pour assurer le maintien le plus rapidement possible.
Le Deportivo tentera de prolonger sa belle série lors de son déplacement sur la pelouse de Getafe pour sa prochaine sortie en championnat.
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