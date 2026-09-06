Pierre-Emerick Aubameyang a prouvé qu’il appartenait à une autre galaxie après avoir inspiré le Deportivo La Corogne vers une brillante victoire face à des adversaires de la Ligue des champions. L’attaquant vétéran a inscrit un but et délivré deux passes décisives, alors que le club galicien a annoncé son retour au premier plan de l’élite.

Aubameyang a servi Luismi pour l’égalisation avant d’offrir à Eddahchouri le deuxième but du Deportivo.

Il a parachevé sa performance en fin de match, profitant d’une erreur défensive pour marquer lors d’un quatrième match consécutif depuis ses débuts.



