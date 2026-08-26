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Sunderland passe à l’action pour Jack Grealish alors que Manchester City envisage un départ en prêt pour la star à 100 millions de livres sterling
Une offensive audacieuse de Sunderland
Selon The Athletic, Sunderland a manifesté son intérêt pour Grealish en soumettant à Manchester City une ambitieuse offre de prêt pour l’ailier de 30 ans. La proposition des dirigeants du Stadium of Light comprend une structure selon laquelle City continuerait de prendre en charge une part significative de l’important salaire hebdomadaire de Grealish. En outre, l’accord contiendrait une clause qui permettrait au club du Nord-Est de rendre le transfert définitif l’été prochain, au moment de l’expiration de son contrat actuel à l’Etihad Stadium.
Ce transfert représenterait un changement important dans la trajectoire de carrière de Grealish, qui cherche à retrouver un temps de jeu régulier en équipe première après une période difficile. L’ancien capitaine d’Aston Villa a passé l’intégralité de la saison dernière en prêt à Everton, où il a inscrit deux buts et délivré six passes décisives en 22 apparitions sous les ordres de David Moyes, avant qu’une fracture de fatigue au pied en janvier ne mette prématurément fin à sa saison. Everton disposait d’une option pour recruter définitivement l’international anglais pour un montant aux alentours de 50 M£, mais le club de la Mersey a finalement décidé de ne pas lever cette option.
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Construire un effectif pour l’Europe
Régis Le Bris tient à ajouter de l’expérience du plus haut niveau à son effectif, alors que Sunderland se prépare à disputer l’Europa League cette saison. La poursuite de Grealish s’inscrit dans un recrutement plus large qui implique également l’ailier de Marseille Igor Paixao. Un accord sur les conditions personnelles avec le Brésilien de 26 ans, auteur de 12 buts en Ligue 1 la saison dernière, ne devrait pas poser de problème, même si un accord entre les deux clubs avec Marseille n’a pas encore été trouvé.
Jusqu’ici cet été, Sunderland a été actif sur le marché afin de s’assurer de disposer de la profondeur d’effectif nécessaire pour le football continental. Le club a déjà bouclé les arrivées du latéral expérimenté Thomas Meunier et du jeune Dayann Methalie pour renforcer la défense, tandis que le milieu Jules Ahoka est arrivé pour offrir davantage d’options dans l’entrejeu.
City prêt à passer à autre chose
La volonté de Manchester City d’écouter les offres pour son ancien transfert record est claire depuis un certain temps. Des informations publiées en juin suggéraient que le géant anglais était ouvert à son départ, que ce soit sous la forme d’un prêt ou d’un transfert définitif. L’international anglais était initialement arrivé à l’Etihad Stadium en provenance d’Aston Villa dans le cadre d’un transfert marquant de 100 millions de livres sterling, avant de disputer 159 matches toutes compétitions confondues avec City.
Le joueur de 30 ans est entré en jeu lors des deux premiers matches de City cette saison, participant à la défaite contre Arsenal dans le Community Shield avant d’effectuer une nouvelle apparition en seconde période lors de la victoire 2-1 contre Bournemouth en Premier League dimanche.
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Le déclin d’un héros du triplé
C’est un changement de situation brutal pour un joueur qui était une pièce maîtresse de l’historique saison du triplé de City en 2022-23. Lors de cet exercice, Grealish était un titulaire régulier sur l’aile gauche, avec 50 apparitions, alors que le club dominait toute la concurrence en Ligue des champions, en Premier League et en FA Cup.
Lors de la saison 2024-25, son rôle s’était encore réduit à seulement sept titularisations en championnat. La situation a atteint un point bas lorsqu’il a été écarté du groupe le jour du match pour la dernière rencontre de la saison contre Fulham. À l’époque, Pep Guardiola avait insisté sur le fait que cette décision n’avait « rien de personnel », mais Grealish a ensuite été laissé hors du groupe pour la Coupe du monde des clubs.
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