Selon The Athletic, Sunderland a manifesté son intérêt pour Grealish en soumettant à Manchester City une ambitieuse offre de prêt pour l’ailier de 30 ans. La proposition des dirigeants du Stadium of Light comprend une structure selon laquelle City continuerait de prendre en charge une part significative de l’important salaire hebdomadaire de Grealish. En outre, l’accord contiendrait une clause qui permettrait au club du Nord-Est de rendre le transfert définitif l’été prochain, au moment de l’expiration de son contrat actuel à l’Etihad Stadium.

Ce transfert représenterait un changement important dans la trajectoire de carrière de Grealish, qui cherche à retrouver un temps de jeu régulier en équipe première après une période difficile. L’ancien capitaine d’Aston Villa a passé l’intégralité de la saison dernière en prêt à Everton, où il a inscrit deux buts et délivré six passes décisives en 22 apparitions sous les ordres de David Moyes, avant qu’une fracture de fatigue au pied en janvier ne mette prématurément fin à sa saison. Everton disposait d’une option pour recruter définitivement l’international anglais pour un montant aux alentours de 50 M£, mais le club de la Mersey a finalement décidé de ne pas lever cette option.