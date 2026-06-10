Le joueur de 31 ans a raison. La saison à venir sera la neuvième d’O’Nien sous les couleurs de l’AFC Sunderland. Il disputera alors l’Europa League avec les Black Cats – une phrase qui transforme cette épopée en véritable conte de fées moderne.

Sunderland n’avait plus goûté à une compétition internationale depuis 53 ans. Promu et bien financé, le club a terminé à la septième place grâce à un succès 2-1 à domicile contre le FC Chelsea lors de la dernière journée de Premier League, avec la contribution notable d’O’Nien.

Le défenseur a délivré la passe décisive du 2-0, ses premiers points au compteur dans l’élite anglaise, alors qu’il avait pourtant rejoint les Black Cats dès 2018, quand le club luttait encore en troisième division et qu’il n’était pas encore un élément clé.