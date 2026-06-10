« Quand on change de club, on ne peut jamais savoir comment les choses vont se passer ni combien de temps on va rester au même endroit », a déclaré Luke O'Nien à BBC Radio Newcastle. « Je pense qu'il est assez rare de nos jours que des joueurs restent aussi longtemps dans un même club que moi. »
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Sunderland jusqu’à la fin ! Un joueur de troisième division, parmi les meilleurs de son niveau, incarne désormais le symbole d’un exploit européen
Le joueur de 31 ans a raison. La saison à venir sera la neuvième d’O’Nien sous les couleurs de l’AFC Sunderland. Il disputera alors l’Europa League avec les Black Cats – une phrase qui transforme cette épopée en véritable conte de fées moderne.
Sunderland n’avait plus goûté à une compétition internationale depuis 53 ans. Promu et bien financé, le club a terminé à la septième place grâce à un succès 2-1 à domicile contre le FC Chelsea lors de la dernière journée de Premier League, avec la contribution notable d’O’Nien.
Le défenseur a délivré la passe décisive du 2-0, ses premiers points au compteur dans l’élite anglaise, alors qu’il avait pourtant rejoint les Black Cats dès 2018, quand le club luttait encore en troisième division et qu’il n’était pas encore un élément clé.
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Arrivé au club en 2018, Luke O’Nien est devenu le symbole de Sunderland.
O’Nien a désormais disputé 329 matchs officiels pour le club ; seuls deux joueurs, décédés avant le tournant du millénaire, le devancent au classement interne. Il ne lui manque plus que 23 rencontres pour prendre la tête de ce classement.
Mais les obtiendra-t-il ? L’entraîneur Régis Le Bris ne l’a aligné que douze fois en championnat la saison dernière. Ce n’est qu’au début du mois de mars qu’il a découvert le onze de départ en Premier League, en tant que capitaine et pour 90 minutes. Les blessures de ses concurrents directs lui ont ouvert la porte, et cinq autres titularisations ont suivi jusqu’à la fin de la saison.
Lors de son premier coup d’envoi face à Leeds, il a d’ailleurs été désigné homme du match, autant pour sa performance que pour son statut de « M. Sunderland » aux yeux des supporters et du club.
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Luke O'Nien : « Un véritable modèle dans tous les domaines du football »
O’Nien n’est pas un joueur de Premier League ; c’est un élément de haut niveau pour la troisième division. Vitesse, anticipation, vivacité d’esprit : il affiche des lacunes évidentes. Aligné comme demi-défenseur dans une arrière-garde à trois, il a parfois commis des erreurs flagrantes, au point de devenir la risée des supporters anglais sur les réseaux sociaux.
Pourtant, la valeur de l’Irlandais à Sunderland est tout autre. Unique survivant de l’effectif présenté en 2018 dans le documentaire acclamé « Sunderland 'til I Die », il est devenu le ciment du groupe et de son public, capable d’euphorie comme de résilience. Un leader émotionnel indispensable, dont le dévouement fait vibrer les cœurs supporters.
Pour lui, cette dimension vaut plus qu’un bon placement sur le terrain. Finlay Holcroft, jeune joueur issu de l’équipe U18 de Sunderland, résume bien son impact : « Je suis fermement convaincu que Luke est un excellent modèle dans tous les aspects du football. Que ce soit en tant que leader ou simplement quand on l’observe sur le terrain, on voit comment il gère le jeu, comment il parle aux autres et aide tout le monde. Beaucoup ne s’en rendent pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, surtout chez Luke. »
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Il y a douze ans, Luke O’Nien jouait encore en septième division.
À l’époque où O’Nien avait l’âge de Holcroft, rien ne laissait présager qu’il atteindrait un jour le niveau qui est désormais le sien. « L’Europa League n’a jamais été mon rêve. Non pas que je ne la voulais pas, mais, pour être honnête, je n’avais jamais imaginé que cela puisse devenir réalité », a-t-il récemment déclaré.
Formé au FC Watford, il se voit pourtant éconduit par le club qui, selon ses propres mots, n’entrevoit aucun avenir pour lui. Son père multiplie alors les e-mails vers d’autres écuries, mais une seule porte s’ouvre : celle du FC Wealdstone, alors en septième division.
C’était il y a douze ans. Même en 2015, trois ans avant son transfert à Sunderland, O’Nien jouait encore en sixième division. Il a ensuite gravi deux échelons pour rejoindre les Wycombe Wanderers. « Je vous serai toujours reconnaissant », a-t-il écrit à propos de ces deux clubs après la saison réussie avec Sunderland.
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Luke O’Nien pourrait bientôt devenir le joueur ayant disputé le plus de matches sous les couleurs de Sunderland.
Après trois ans et 119 matchs officiels sous le maillot de Wycombe, O’Nien a rejoint Sunderland, fraîchement relégué en troisième division. Là-bas, il a traversé toutes les palettes d’émotions : finale de promotion perdue contre Charlton Athletic lors de sa première saison, puis une huitième place historique l’année suivante, le pire classement de l’histoire du club.
Il faut attendre 2022 pour que la tendance s’inverse : O’Nien est alors titulaire et participe à la promotion en deuxième division, scellée par une victoire en finale contre son ancien club, Wycombe. Bien maintenu, le club réussit, il y a un an, son retour tant attendu en Premier League. Il n’a certes joué que huit minutes lors de la finale des barrages, remportée 2-1 contre Sheffield United à la cinquième minute du temps additionnel, mais il avait déjà disputé 48 matchs officiels pour son club.
Alors que l’AFC a investi plus de 210 millions d’euros pour se renforcer en vue de la Premier League, le club a offert à son défenseur une récompense méritée : une prolongation de contrat jusqu’en 2027, assortie d’une option pour une année supplémentaire.
Il faudrait un véritable coup du sort pour qu’il ne découvre pas aussi la scène internationale. Conscient de ses axes de progression, O’Nien sait que sa marge de manœuvre est étroite s’il veut atteindre son objectif de devenir le joueur le plus capé de l’histoire du club. « J’ai livré quelques bons matchs, quelques mauvais et tout ce qu’il y a entre les deux. Je me suis amélioré depuis ma première sortie », constate-t-il. « Si je veux atteindre les 350 matchs ou plus, je dois continuer à progresser pour ne pas rester le même joueur. »
Luke O'Nien : un panorama complet de sa carrière
Période Club Matchs officiels Buts Passes décisives 2013 - 2015 FC Watford 1 - - 2014-2015 FC Wealdstone (prêt) 36 4 - 2015-2018 Wycombe Wanderers 119 17 11 Depuis 2018, il évolue à l’AFC Sunderland. AFC Sunderland 329 23 17