Quelques notes individuelles. Sommer s'est montré réactif en première mi-temps et n'est pas responsable du but égalisateur de l'Atalanta. Le trio défensif en trois adjectifs : Bisseck discret, Akanji sûr, Carlo Augusto proactif. Le Brésilien, en particulier, a livré une performance pleine de fraîcheur en attaque et a réalisé des récupérations cruciales en défense. Indépendamment de l’épisode contesté du but de l’Atalanta, l’homme en plus a été Dumfries, trop longtemps « l’homme en moins » à cause de sa blessure. Inutile de tourner autour du pot : le Néerlandais offre à Chivu un rendement nettement supérieur à celui de n’importe quel remplaçant. De l’autre côté du terrain, Dimarco, malgré une prestation globalement à la hauteur, a seulement péché par manque de précision sur quelques frappes. Le trio central était un peu (trop) lourd. Une mi-temps pour le discret Sucic et une pour le posé Mkhitaryan. Une légère amélioration pour Barella, même s’il est encore loin de ses meilleures performances, désormais perdues dans le temps. Zielinski a encore été une valeur sûre, meneur de jeu expert dans la gestion de ses efforts et intelligent dans ses lectures tactiques. En attaque, on a vu un Thuram en demi-teinte, dont les erreurs ont été injustement soulignées par le public. Dans l’ensemble, la prestation du Français a été suffisante. Celle de Pio Esposito a en revanche été excellente ; Chivu lui a (pour des raisons compréhensibles ?) épargné la dernière demi-heure, laissant la place à Bonny. L'attaquant central azzurro aura convaincu Gattuso dans les tribunes. Pio est le plus prêt de tous, y compris Scamacca et Kean, pour mener l'attaque azzurra lors des barrages de la Coupe du monde qui se profilent dans une dizaine de jours.