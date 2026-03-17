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Sulemana-Dumfries, Open Var : « C'est un contact de jeu normal, ce n'est pas une faute ». Manganiello à l'Néerlandais : « Tu as glissé, il vous reste 10 minutes pour gagner »

« Open VAR », la rubrique hebdomadaire habituelle de DAZN en collaboration avec l'AIA et la FIGC, a analysé l'action la plus controversée du match Inter-Atalanta, à savoir le contact entre Sulemana et Dumfries qui a ensuite donné lieu au but égalisateur de Krstovic. 

L'ancien arbitre et actuel membre de la Commission d'arbitrage (Can), Dino Tommasi, a commenté l'épisode en ces termes : « Il n'y a pas de poussée, il y a un appui, la main est à peine posée, elle n'exerce aucune pression, il n'y a pas de poussée. Même le contact bas est évalué à l'aide de toutes les caméras ; dans la salle VAR, on se rend compte finalement qu'il n'y a aucune forme de faute. Dumfries « fait le vélo » : en levant le pied gauche, il y a un contact lors de la chute, mais ce n'est pas une faute. Un contact de jeu normal, une décision correcte de Manganiello sur le terrain et bien analysée dans la salle VAR avec toutes les caméras disponibles. Le contact est tout à fait normal ».

  • « C'est DUMFRIES QUI FAIT DU VÉLO »

    Matteo Garigio et Daniele Chiffi, chargés de la VAR, commentent ainsi le contact entre Sulemana et Dumfries : « Il ne le pousse pas. On examine la phase de contact, je veux voir s'il y a un contact bas évident. Car il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de poussée, il est devant, il n'y a pas de contacts bas. » Puis à Manganiello : « J'ai regardé toutes les caméras, il n'y a rien. Il n'y a jamais de contact évident où il lui fait un croche-pied. C'est lui qui fait le vélo. But valable. »

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  • « IL VOUS RESTE ENCORE 10 MINUTES POUR GAGNER »

    Puis l'arbitre Manganiello dit à Dumfries, furieux que la faute n'ait pas été sifflée : « Tu as glissé, tu ne t'en es pas rendu compte, Denzel. Il vous reste encore 10 minutes pour gagner, allez ! »

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