GOAL
Traduit par
Suivi de la valeur des joueurs de la Coupe du monde : Michael Olise continue de briller, tandis qu’Elliot Anderson, promis à Manchester City, voit sa cote chuter de 7,5 millions de livres sterling après des prestations mitigées avec l’Angleterre
- Getty Images Sport
12Crysencio Summerville | West Ham et Pays-Bas | 40 millions de livres sterling
Cet été s’annonce délicat pour West Ham. Le club londonien possède en la personne de Crysencio Summerville un attaquant talentueux, déjà aperçu en Premier League, et qui devrait partir après la relégation des Hammers. Le Néerlandais s’est en outre illustré sur la scène mondiale lors de la Coupe du monde, élargissant ainsi son capital de notoriété. Si les Hammers avaient évité la relégation, ils auraient pu exiger une indemnité de transfert bien plus élevée pour repousser les prétendants.
Manchester United est le club le plus souvent cité, même si la concrétisation de l’intérêt des Red Devils pourrait dépendre en grande partie de l’avenir de Marcus Rashford. Après son parcours en Coupe du monde, on peut affirmer sans se tromper que Summerville a été l’un des joueurs les plus remarquables de la phase de groupes, alors qu’il n’avait été sélectionné pour la première fois en équipe nationale néerlandaise qu’au début du mois de juin. Il a débuté le tournoi en s’infiltrant dans la surface et en marquant d’une frappe astucieuse du pied gauche lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, avant d’enchaîner avec un autre tir lointain lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Suède. Des performances qui ont convaincu Ronald Koeman de le titulariser en huitièmes de finale. Aligné d’entrée, il a livré une prestation intense, délivré une passe décisive puis tiré un penalty – loin d’être le plus mauvais de la compétition – brillamment repoussé par Yassine Bounou, offrant ainsi au Maroc sa qualification.
Valeur avant le Mondial : 30
M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).
- Getty Images Sport
11Deniz Undav | VfB Stuttgart et équipe d’Allemagne | 40 millions de livres sterling
Il y a trois ans, Deniz Undav était à un carrefour de sa carrière. L’attaquant peinait à obtenir du temps de jeu à Brighton, où il jouait les seconds rôles derrière des joueurs comme Evan Ferguson et Danny Welbeck. Un changement radical s’imposait. Ce changement s’est présenté sous la forme d’un prêt initial au VfB Stuttgart – une opération qui est finalement devenue permanente en 2024 – et depuis, il n’a plus regardé en arrière.
Avec 19 réalisations au compteur, il a conclu l’exercice 2025-2026 comme meilleur buteur allemand de la Bundesliga, pointant juste derrière l’imperturbable Harry Kane au classement des marqueurs. Bien qu’il n’ait pas été titularisé lors des trois matches de poule de l’Allemagne à la Coupe du monde, Undav s’est révélé être un « super-remplaçant » en Amérique du Nord, inscrivant un but et délivrant une passe décisive lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, avant de changer la donne face à la Côte d’Ivoire en entrant en jeu pour servir l’égalisation, puis en marquant le but de la victoire dans le temps additionnel d’une belle demi-volée suivie d’une finition précise.
Ces performances, conjuguées au manque d’efficacité des titulaires lors de la défaite 2-1 contre l’Équateur, ont convaincu Julian Nagelsmann de le titulariser. Malheureusement pour le joueur de 29 ans, sa première titularisation a tourné au cauchemar lors de l’élimination aux tirs au but face au Paraguay : peu en vue, il a cédé sa place à la 63e minute. Néanmoins, contrairement à nombre de ses coéquipiers, sa réputation a été renforcée par ses trois buts en phase de groupes, et il faut saluer le travail de Stuttgart, qui a réussi à conclure un nouveau contrat avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde.
Valeur avant le Mondial : 30
M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).
- Getty Images Sport
10Ayyoub Bouaddi | Lille & Maroc | 65 M£
Peu de joueurs sont capables de mener le jeu face au Brésil, a fortiori lorsqu’ils n’ont que 18 ans et seulement trois sélections internationales à leur actif. C’est pourtant exactement ce qu’a réussi Ayyoub Bouaddi grâce à sa prestation exceptionnelle lors du premier match du groupe C de la Coupe du monde disputé par le Maroc. Il a en effet dominé le milieu de terrain de la Seleção, pourtant très expérimenté, et a sans aucun doute attiré l’attention de tous les grands clubs européens.
Déjà surveillé par les grands clubs avant même son éclat au MetLife Stadium, le milieu lillois avait en effet accumulé une expérience précieuse en Ligue 1 au cours des douze derniers mois. Sa prestation lors du deuxième match – une victoire étriquée 1-0 contre l’Écosse – n’a certes pas fait les gros titres, mais il s’est montré précis et soigné dans la possession, intervenant avec détermination pour couper les velléités écossaises. En pleine forme et impatient de jouer après avoir été préservé lors de la victoire 4-2 du Maroc contre Haïti lors de son dernier match de groupe, Bouaddi s’est illustré lors de la victoire en 16^e de finale contre les Pays-Bas, se montrant sûr de lui en portant fréquemment le ballon vers l’avant tout en protégeant sa défense à quatre, menant ainsi son équipe vers une victoire dramatique aux tirs au but.
Arsenal, le Real Madrid et Manchester City sont souvent cités, et s’il confirme son potentiel lors des huitièmes de finale contre le Canada, puis au-delà, ils se presseront pour obtenir sa signature avant la clôture du mercato estival.
Valeur avant le Mondial : 45
M£. Valeur actuelle : 65 M£ (+20 M£).
- Getty Images Sport
9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain et équipe de France | 65 millions de livres sterling
Il paraît inconcevable que le PSG envisage de se séparer de l'un des attaquants français les plus doués de sa génération, et pourtant c'est la position dans laquelle se trouvent les champions de Ligue 1 avec Bradley Barcola. À 23 ans, il est trop talentueux pour croupir régulièrement sur le banc, d’autant que Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé forment déjà les trois piliers de l’attaque de Luis Enrique. Conséquence : il s’est retrouvé spectateur lors des rencontres qui comptaient vraiment au cours de la saison 2025-2026.
Les prétendants ne manqueront pas dès qu’un signe de départ se profilera. Son seul obstacle, alors qu’il vise une place de titulaire lors de la Coupe du monde, est la concurrence. Didier Deschamps l’avait laissé sur le banc lors de l’entrée en lice de la France dans le groupe I contre le Sénégal – match au cours duquel Barcola est entré en jeu et a immédiatement fait la différence, s’échappant à la 82^e minute avant de lobber tranquillement Edouard Mendy pour porter le score à 2-0.
Cette contribution lui a ouvert les portes de la titularisation face à l’Irak ; malgré une performance en demi-teinte, Deschamps lui a maintenu sa confiance pour les huitièmes contre la Suède. Lors d’une rencontre largement dominée par les Bleus, Barcola a justifié ce choix en inscrivant le deuxième but de son équipe peu après la mi-temps, enterrant définitivement les espoirs suédois. Reste à savoir si Deschamps maintiendra sa confiance en Barcola ou s’il rappellera Doué – l’ancien Lyonnais n’ayant pas encore le statut intouchable de Kylian Mbappé ou de Michael Olise – pour le huitième de finale face au Paraguay.
Valeur avant le Mondial : 60
millions de livres. Valeur actuelle : 65 millions de livres (+5 millions).
- Getty Images Sport
8Nico Paz | Como (Argentine) | 70 M£
Le nom de Nico Paz est encore peu connu des supporters occasionnels, mais cela pourrait changer dès cet été. Le milieu de terrain de Côme, écarté par le Real Madrid en 2024, fait parler de lui sous la houlette de Cesc Fàbregas en Serie A. Il a joué un rôle essentiel lors de la saison 2025-2026, au cours de laquelle il a inscrit 12 buts – plus que tout autre milieu de terrain de l'élite italienne – pour aider son club à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions.
On ne partage pas le flanc offensif avec Lionel Messi en sélection argentine sans posséder un talent singulier, et c’est précisément la position occupée par Paz lors de cette Coupe du monde. Son plus grand moment sous le célèbre maillot de l’Albiceleste est survenu en mars, lorsqu’il a marqué d’un coup franc qui a laissé son légendaire coéquipier bouche bée. Il devra toutefois probablement continuer à se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe en Amérique du Nord, Paz n’ayant été aligné qu’en fin de match pour remplacer Messi lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie, avant de ne même pas quitter le banc face à l’Autriche. Il a tout de même été titularisé lors du dernier match du groupe J contre la Jordanie – remplaçant son légendaire capitaine au poste de numéro 10 – et bien qu’il ait laissé entrevoir des éclairs de son talent, il devrait probablement rester sur le banc pour le reste du tournoi.
Hors du continent nord-américain, il est acté que Paz restera à Côme : Madrid a activé une clause de rachat de 9 millions d’euros avant de le céder immédiatement au club lombard pour un montant proche de 60 millions d’euros. Une opération astucieuse pour le club de José Mourinho, qui conserve par ailleurs une option pour recruter à nouveau le joueur dans le futur.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 75
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 70 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 5 millions de livres sterling).
- Getty Images Sport
7Morgan Rogers | Aston Villa et équipe d’Angleterre | 85 millions de livres sterling
Thomas Tuchel était confronté à un choix crucial avant la Coupe du monde : aligner Morgan Rogers ou Jude Bellingham. Le sélectionneur des Three Lions a opté pour le milieu du Real Madrid, laissant Rogers sur le banc.
Qu’en est-il des perspectives de Rogers ? Au vu de sa régularité à propulser Aston Villa en Ligue des champions deux saisons d’affilée, tout en jouant un rôle clé dans la victoire du club en Ligue Europa, il a de quoi être déçu de ne pas figurer dans le onze de départ. Heureusement pour Tuchel, Rogers n’est pas du genre à bouder ou à créer des remous quand les choses ne tournent pas à son avantage, et il aura sans doute encore un rôle à jouer alors que l’Angleterre vise la qualification pour les huitièmes de finale.
Entré en jeu en deuxième période lors des deux premières sorties de l’Angleterre dans le groupe L, il a profité du dernier match contre le Panama pour s’illustrer, sans toutefois réussir à se distinguer, ce qui l’a renvoyé sur le banc pour la victoire 2-1, riche en rebondissements et orchestrée par Harry Kane, face à la RD Congo. Un moment fort et décisif pourrait encore se présenter pour lui avant la fin du tournoi, mais il devra probablement se manifester en tant que remplaçant décisif, compte tenu des performances impressionnantes de Bellingham jusqu’à présent.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 90
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 85 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 5 millions de livres sterling).
- Getty Images Sport
6Enzo Fernández | Chelsea et Argentine | 85 millions de livres sterling
Le feuilleton du mercato estival tournera sans doute autour d’Enzo Fernández et de son éventuel départ de Stamford Bridge. Recruté en 2023 pour la coquette somme de 106,8 millions de livres sterling, le milieu de terrain a été l’une des rares lueurs d’espoir dans le ciel gris de l’ouest londonien, agité par une valse incessante des entraîneurs.
Xabi Alonso, le dernier entraîneur en date, parviendra-t-il à le convaincre de rester ? Ou le milieu de terrain cherchera-t-il de nouveaux horizons, avec le Real Madrid en ligne de mire ? Privé de Ligue des champions, Chelsea apparaît affaibli, et de manière assez significative. Si un départ devait se concrétiser, une bonne performance lors de la Coupe du monde ne ferait qu’augmenter sa valeur. Fernandez, titulaire lors des deux premières sorties de l’Argentine dans le groupe J, a ensuite été préservé pour le match sans enjeu contre la Jordanie.
Lors de la première sortie, il a livré une prestation solide, sans éclat, lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie – un match marqué par le superbe triplé de Lionel Messi. Il a ensuite livré une performance énergique lors du succès 2-0 face à l’Autriche – un nouveau show de Messi en Amérique du Nord – et c’est sa passe qui a provoqué la faute dans la surface, entraînant le penalty après que Lautaro Martinez a été fauché dès les dix premières minutes. Toutefois, sa place pourrait être menacée après des difficultés rencontrées lors de la victoire 3-2 contre le modeste Cap-Vert. Face aux perforations subies par la défense argentine et à la tendance naturelle de Fernández à monter, Lionel Scaloni pourrait décider de le protéger dès les huitièmes de finale.
Valeur avant le Mondial : 85
M£. Valeur actuelle : 85 M£ (↔️ stable).
- Getty Images Sport
5Yan Diomande | RB Leipzig et Côte d’Ivoire | 90 millions de livres sterling
Le nom de Yan Diomande alimente les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines, et les raisons sont évidentes. L’attaquant ivoirien a mis en alerte plusieurs grands clubs européens grâce à ses performances fulgurantes en Bundesliga, et il serait surprenant qu’il ne suive pas l’exemple de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol et Dominik Szoboszlai en cherchant, d’ici peu, à quitter le RB Leipzig pour un transfert qui fera la une des journaux.
Le jeune attaquant de 19 ans a profité de la Coupe du monde pour étinceler sous les yeux des recruteurs : il a été le meilleur joueur sur la pelouse lors de la victoire 1-0 contre l’Équateur, puis a été décisif face à l’Allemagne en battant Joshua Kimmich sur l’aile et en centrant pour Franck Kessié, malgré la défaite 2-1. Après avoir également délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre Curaçao, ses performances en phase de groupes l’ont propulsé sous les feux des projecteurs : il est devenu le premier joueur de ce siècle à réaliser plus de 10 dribbles et à se créer plus de 10 occasions au cours de ses trois premiers matchs de Coupe du monde.
Malheureusement pour lui et la Côte d’Ivoire, leur parcours s’est terminé par une défaite tardive face à une Norvège emmenée par Erling Haaland. Ce revers n’empêche pas l’ailier d’avoir renforcé sa réputation et sa valeur marchande en Amérique du Nord. Il faudrait désormais débourser environ 100 millions de livres sterling pour l’arracher au RB Leipzig, le PSG étant le club le mieux placé pour se lancer dans la course.
Valeur avant le Mondial : 80
M£. Valeur actuelle : 90 M£ (+10 M£).
- Getty Images Sport
4Elliot Anderson | Nottingham Forest et équipe d’Angleterre | 97,5 millions de livres sterling
En deux ans seulement, la carrière d’Elliot Anderson a pris son envol. Passé du banc de Newcastle à un statut de titulaire chez les Three Lions de Thomas Tuchel, le milieu de terrain de Nottingham Forest s’apprête à rejoindre Manchester City lors d’un transfert retentissant.
Le club d’Enzo Maresca devrait débourser environ 116 millions de livres sterling, un montant qui pulvérise le record britannique des transferts. Une somme aussi vertigineuse place ses performances à la Coupe du monde sous haute surveillance. Après un premier match abouti contre la Croatie, l’ancien Magpie a ensuite fait partie des nombreux cadres anglais en difficulté lors du match nul terne face au Ghana, où il n’a guère réussi à orienter le jeu vers l’avant ni à se connecter avec Harry Kane ou Jude Bellingham. Il a même été encore moins en vue contre le Panama, le match semblant parfois l’ignorer alors que l’équipe de Tuchel peinait à l’emporter 2-0 sans convaincre.
Pourtant, sa vraie valeur devrait resurgir face à des adversaires plus coriaces, où ses courses inlassables et sa capacité à récupérer le ballon seront cruciales contre des équipes qui dominent la possession et refusent de se contenter de se replier en bloc bas. Reste que le milieu de terrain de Nottingham Forest doit encore élever son niveau après une nouvelle sortie en deçà de ses moyens lors du frêle succès en 16es contre la RD Congo, d’autant que le Mexique, avec tous les défis d’un déplacement à l’Azteca, s’annonce comme un obstacle de taille pour les Three Lions.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 105
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 97,5 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 7,5 millions de livres sterling).
- Getty Images Sport
3Julian Álvarez | Atlético de Madrid et Argentine | 105 millions de livres sterling
Pep Guardiola se trompe rarement sur le marché des transferts, mais il aimerait sans doute pouvoir remonter le temps dans le cas de Julián Álvarez. En 2024, lorsque Manchester City l’a laissé partir, l’Argentin n’était pas encore le joueur décisif qu’il est devenu ; les Citizens ont tout de même réalisé une belle plus-value en récupérant 85 millions de livres de l’Atlético Madrid. Pour autant, personne à l’Etihad ne trouvera cela le moins du monde drôle si l’Argentin débarque à Arsenal la saison prochaine et passe ses anciens coéquipiers au fil de l’épée. On a déjà vu des choses plus étranges.
Selon plusieurs sources, les Gunners sont en pole position pour recruter l’Argentin, mais Mikel Arteta devra casser sa tirelire : le prix réclamé dépasserait 100 millions de livres. Barcelone et le Real Madrid restent aussi dans la course et rêvent de soustraire le joyau d’un rival direct, l’attaquant ayant désormais publiquement exprimé son envie de quitter l’Atlético. Une performance marquante lors de la Coupe du monde ne ferait que faire grimper le prix d’Alvarez, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu jusqu’à présent.
En effet, arrivé au tournoi avec une blessure à la cheville, il a été utilisé avec prudence par Lionel Scaloni : le joueur de 26 ans est entré en jeu comme remplaçant lors des deux premiers matches de groupe de l’Argentine, avant de livrer une prestation décevante dès le coup d’envoi contre la Jordanie. Il est ensuite resté sur le banc lors du premier huitième de finale, se distinguant surtout par son travail défensif contre le Cap-Vert après son entrée en jeu peu après l’heure de jeu, alors que l’Argentine peinait à dominer un adversaire supposé modeste. Un élément pourrait toutefois profiter à Alvarez : le rendement mitigé de Lautaro Martínez, qui pourrait inciter Scaloni à revoir son attaque – la place de Thiago Almada étant aussi menacée – pour le huitième de finale face à l’Égypte.
Valeur avant le Mondial : 120
M£. Valeur actuelle : 105 M£ (⬇️ –15 M£).
- AFP
2Michael Olise | Bayern Munich & équipe de France | 150 millions de livres sterling
Le Bayern Munich a réalisé un coup de maître en recrutant Michael Olise auprès de la Premier League pour environ 50 millions de livres sterling lors du mercato estival 2024. Avec le recul, il est clair que les Bavarois ont dominé le marché des transferts grâce à cette pépite, qui a depuis éclairé la Bundesliga et la Ligue des champions par ses performances exceptionnelles au cours des deux dernières saisons.
Didier Deschamps n’est pas resté insensible à ses progrès, l’incluant dans la redoutable ligne d’attaque des Bleus lors de la Coupe du monde. Si un club osait tester la détermination du Bayern en formulant une offre pour l’ancien ailier de Crystal Palace cet été, il faudrait aligner une somme colossale pour que le champion d’Allemagne envisage seulement une vente. Selon la presse espagnole, le Real Madrid préparerait même une proposition record de 192 millions de livres sterling afin de tenter de convaincre le géant bavarois de lâcher sa pépite.
Un montant qui paraît moins extravagant au vu des prestations du joueur lors de sa première Coupe du monde. Dès la victoire 3-1 contre le Sénégal, l’ancien ailier de Reading a délivré une superbe passe décisive pour l’ouverture du score de Kylian Mbappé, avant de s’associer à l’attaquant du Real Madrid et à Ousmane Dembélé lors du deuxième match pour aider à démanteler l’Irak, signant ainsi ses deuxième et troisième passes décisives du tournoi. Après une prestation plus discrète lors du succès 4-1 face à la Norvège, il a ensuite délivré sa quatrième, puis sa cinquième offrande lors de la victoire écrasante 3-0 contre la Suède en seizièmes de finale, signant une nouvelle performance de haut vol qui l’intègre logiquement au cercle des prétendants au Ballon d’Or.
Valeur avant le Mondial : 125
M£. Valeur actuelle : 150 M£ (+25 M£).
- Getty Images Sport
1Lamine Yamal | Barcelone et Espagne | 205 millions de livres sterling
À 18 ans seulement, Lamine Yamal est déjà considéré comme l’un des joueurs les plus précieux du football mondial. Révélation du FC Barcelone, il arrive au Mondial avec l’étiquette de futur Ballon d’Or et l’espoir d’une nation sur les épaules. Après une brève apparition en seconde période contre le Cap-Vert – une décision de prudence, Yamal ayant abordé la compétition en convalescence –, l’attaquant du Barça s’est illustré lors de son premier match en tant que titulaire en Amérique du Nord, une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, en glissant le ballon au fond des filets au second poteau pour convertir un centre de Mikel Oyarzabal.
Car tel est désormais l’exigence qui accompagne Yamal : on attend de lui des éclairs de génie à chaque sortie. Après une prestation plus discrète lors du dernier match de groupe face à l’Uruguay, l’attaquant barcelonais a retrouvé son statut de joueur le plus dangereux sur le terrain lors des seizièmes de finale contre l’Autriche, multipliant les percées balle au pied et semant le trouble dans la défense adverse. Prochain rendez-vous : un clasico ibérique face au Portugal, où Yamal aura à cœur d’éclipser Cristiano Ronaldo dans un huitième de finale qui s’annonce savoureux.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 200
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 205 millions de livres sterling (⬆️ + 5 millions de livres sterling).
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles