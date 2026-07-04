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Suivi de la valeur des joueurs de la Coupe du monde : Michael Olise continue de briller, tandis qu’Elliot Anderson, promis à Manchester City, voit sa cote baisser de 7,5 millions de livres sterling après des prestations peu convaincantes avec l’Angleterre
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12Crysencio Summerville | West Ham et Pays-Bas | 40 millions de livres sterling
Cet été s’annonce éprouvant pour West Ham. Le club londonien possède en la personne de Crysencio Summerville un attaquant talentueux, déjà aperçu à son avantage en Premier League, et qui devrait quitter le club après sa relégation. Le Néerlandais s’est en outre illustré sur la scène mondiale lors de la Coupe du monde, élargissant ainsi son capital de notoriété. Si les Hammers avaient évité la relégation, ils auraient pu exiger une indemnité de transfert bien plus élevée pour repousser les prétendants.
Manchester United est le club le plus souvent cité, même si la concrétisation de l’intérêt des Red Devils pourrait dépendre en grande partie de l’avenir de Marcus Rashford. Après son parcours en Coupe du monde, on peut affirmer sans se tromper que Summerville a été l’un des joueurs les plus remarquables de la phase de groupes, alors qu’il n’avait été sélectionné pour la première fois en équipe nationale néerlandaise qu’au début du mois de juin. Il a débuté le tournoi en s’infiltrant dans la surface et en marquant d’une frappe astucieuse du pied gauche lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, avant d’enchaîner avec un autre tir lointain lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Suède. Des performances qui ont convaincu Ronald Koeman de le titulariser en huitièmes de finale. Aligné d’entrée, il a livré une prestation intense, offert une passe décisive puis tiré un penalty – loin d’être le plus mauvais du tournoi – brillamment repoussé par Yassine Bounou, qualifiant ainsi le Maroc.
Valeur avant le Mondial : 30
M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).
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11Deniz Undav | VfB Stuttgart et équipe d’Allemagne | 40 millions de livres sterling
Il y a trois ans, Deniz Undav était à un tournant de sa carrière. L’attaquant peinait à obtenir du temps de jeu à Brighton, où il jouait les seconds rôles derrière des joueurs comme Evan Ferguson et Danny Welbeck. Un changement radical s’imposait. Ce changement a pris la forme d’un premier prêt au VfB Stuttgart – un transfert qui est finalement devenu définitif en 2024 – et depuis, il n’a plus regardé en arrière.
Avec 19 réalisations au compteur, il a conclu l’exercice 2025-2026 comme meilleur buteur allemand de Bundesliga, devancé uniquement par l’imperturbable Harry Kane au classement général. Bien qu’il n’ait pas été aligné d’entrée lors des trois matches de poule de l’Allemagne à la Coupe du monde, Undav s’est révélé être un « super-remplaçant » en Amérique du Nord, inscrivant un but et délivrant une passe décisive lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, avant de faire basculer la rencontre face à la Côte d’Ivoire en entrant en jeu pour offrir l’égalisation, puis en marquant le but de la victoire dans le temps additionnel d’une belle demi-volée suivie d’une finition précise.
Ces performances, conjuguées au manque d’efficacité des titulaires lors de la défaite 2-1 face à l’Équateur, ont convaincu Julian Nagelsmann de le titulariser. Malheureusement pour le joueur de 29 ans, ce match s’est transformé en son plus mauvais du tournoi, lors de l’élimination aux tirs au but contre le Paraguay ; il n’a jamais trouvé ses marques avant d’être remplacé à la 63e minute. Néanmoins, contrairement à nombre de ses coéquipiers, sa réputation a été renforcée par ses trois buts en phase de groupes, et il faut saluer le travail de Stuttgart, qui a réussi à conclure un nouveau contrat avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 30
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 40 millions de livres sterling (⬆️ + 10 millions de livres sterling).
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10Ayyoub Bouaddi | Lille & Maroc | 65 M£
Peu de joueurs sont capables de mener le jeu face au Brésil, a fortiori lorsqu’ils n’ont que 18 ans et seulement trois sélections internationales à leur actif. C’est pourtant exactement ce qu’a réussi Ayyoub Bouaddi grâce à sa prestation exceptionnelle lors du premier match du groupe C de la Coupe du monde disputé par le Maroc. Il a dominé le milieu de terrain de la Seleção, pourtant très expérimenté, et a sans aucun doute attiré l’attention de tous les grands clubs européens.
Déjà surveillé par l’élite depuis ses prestations matures en Ligue 1 au cours des douze derniers mois, le milieu lillois a confirmé son immense potentiel. Sa prestation lors du deuxième match – une victoire étriquée 1-0 contre l’Écosse – n’a certes pas fait la une des journaux, mais il s’est tout de même montré précis et soigné dans la possession, intervenant avec détermination pour couper les velléités écossaises. En pleine forme et impatient de jouer après avoir été préservé lors de la victoire 4-2 du Maroc contre Haïti lors de son dernier match de groupe, Bouaddi s’est illustré lors de la victoire en 16^e de finale contre les Pays-Bas, se montrant sûr de lui en portant fréquemment le ballon vers l’avant tout en protégeant sa défense à quatre, menant ainsi son équipe vers une victoire dramatique aux tirs au but.
Arsenal, le Real Madrid et Manchester City sont souvent cités, et s’il confirme son potentiel en huitièmes de finale contre le Canada puis au-delà, ils se presseront pour obtenir sa signature avant la clôture du mercato estival.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 45 millions
de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 65 millions de livres sterling (⬆️ + 20 millions de livres sterling).
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9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain et équipe de France | 65 millions de livres sterling
Il paraît inconcevable que le PSG envisage de se séparer de l'un des attaquants français les plus doués de sa génération, et pourtant c'est la position délicate dans laquelle se trouvent les champions de Ligue 1 avec Bradley Barcola. À 23 ans, il est trop talentueux pour croupir régulièrement sur le banc, et, avec Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé comme piliers de l’attaque de Luis Enrique, c’est précisément là qu’il s’est retrouvé lors des rencontres qui comptaient vraiment au cours de la saison 2025-2026.
Les prétendants ne manqueront pas dès qu’un signe de départ se profilera. Son seul obstacle, alors qu’il vise une place de titulaire lors de la Coupe du monde, est la concurrence. Didier Deschamps l’avait laissé sur le banc lors de l’entrée en lice des Bleus dans le groupe I contre le Sénégal – une rencontre où Barcola est entré en jeu et a immédiatement fait la différence, s’échappant à la 82^e minute avant de lobber tranquillement Edouard Mendy pour porter le score à 2-0.
Cette contribution lui a ouvert les portes de la titularisation face à l’Irak ; malgré une prestation en demi-teinte, Deschamps lui a maintenu sa confiance pour les huitièmes contre la Suède. Les Bleus ayant réalisé une promenade de santé, Barcola a récompensé son sélectionneur par une performance décisive, inscrivant le deuxième but peu après la mi-temps pour sceller l’issue du match. Reste à savoir si Deschamps retentera sa chance avec Doué – Barcola n’ayant pas encore le statut intouchable d’un Mbappé ou d’un Olise – ou s’il maintiendra sa confiance à l’attaquant courtisé par Arsenal pour le huitième de finale face au Paraguay.
Valeur avant le Mondial : 60
M£. Valeur actuelle : 65 M£ (+5 M£).
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8Nico Paz | Como et Argentine | 70 millions de livres sterling
Le nom de Nico Paz n’évoque peut-être pas grand-chose pour le grand public, mais cela pourrait changer dès cet été. Le milieu de terrain de Côme, laissé partir par le Real Madrid en 2024, fait parler de lui sous la houlette de Cesc Fàbregas en Serie A. Il a joué un rôle essentiel lors de la saison 2025-2026, au cours de laquelle il a inscrit 12 buts – plus que tout autre milieu de terrain de l'élite italienne – pour aider son club à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions.
On ne partage pas le flanc offensif avec Lionel Messi en sélection argentine sans posséder un talent singulier, et c’est précisément la position occupée par Paz lors de cette Coupe du monde. Son plus grand moment sous le célèbre maillot de l’Albiceleste est survenu en mars, lorsqu’il a marqué d’un coup franc qui a laissé son légendaire coéquipier bouche bée. Il devra toutefois probablement continuer à se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe en Amérique du Nord, Paz n’ayant été aligné qu’en fin de match pour remplacer Messi lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie, avant de ne même pas quitter le banc face à l’Autriche. Il a tout de même été titularisé lors de la rencontre du groupe J face à la Jordanie – remplaçant son légendaire capitaine au poste de numéro 10 – et, malgré quelques éclairs de talent, il devrait vraisemblablement rester sur le banc pour le reste du tournoi.
Hors du continent nord-américain, il est acté que Paz restera à Côme : Madrid a activé une clause de rachat de 9 millions d’euros avant de le céder immédiatement au club de Serie A pour un montant proche de 52 millions de livres sterling. Une opération astucieuse pour l’équipe de José Mourinho, qui conserve par ailleurs une option pour réengager le joueur à l’avenir.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 75
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 70 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 5 millions de livres sterling).
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7Morgan Rogers | Aston Villa et équipe d’Angleterre | 85 millions de livres sterling
Thomas Tuchel était confronté à un choix crucial avant la Coupe du monde : aligner Morgan Rogers ou Jude Bellingham. Le sélectionneur des Three Lions a opté pour le milieu du Real Madrid, laissant Rogers sur le banc.
Qu’en est-il donc des perspectives de Rogers ? Au vu de la régularité avec laquelle il a contribué à propulser Aston Villa en Ligue des champions deux saisons d’affilée, tout en jouant un rôle majeur dans la victoire du club en Ligue Europa, il a toutes les raisons d’être déçu de ne pas avoir été retenu dans le onze de départ. Heureusement pour Tuchel, Rogers n’est pas du genre à bouder ou à créer des remous quand les choses ne tournent pas à son avantage, et il aura sans doute encore un rôle à jouer alors que l’Angleterre vise la qualification pour les huitièmes de finale.
Entré en jeu en deuxième période lors des deux premières sorties de l’Angleterre dans le groupe L, il a profité du dernier match contre le Panama pour s’illustrer, sans toutefois peser suffisamment sur le score. Il est donc revenu sur le banc pour la victoire 2-1, riche en rebondissements et orchestrée par Harry Kane, face à la RD Congo. Un moment fort et décisif pourrait encore se présenter pour lui avant la fin du tournoi, mais il devra probablement se manifester en tant que remplaçant décisif, compte tenu des performances impressionnantes de Bellingham jusqu’à présent.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 90
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 85 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 5 millions de livres sterling).
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6Enzo Fernández | Chelsea et Argentine | 85 M£
Le feuilleton du mercato estival tournera sans doute autour d’Enzo Fernández et de son éventuel départ de Stamford Bridge. Recruté en 2023 pour la somme astronomique de 106,8 millions de livres sterling, le milieu de terrain a été l’une des rares lueurs d’espoir durant ces années tumultueuses à l’ouest de Londres, ponctuées de nombreux changements d’entraîneurs.
Xabi Alonso, fraîchement installé sur le banc, parviendra-t-il à le convaincre de rester ? Ou l’Argentin cédera-t-il à l’appel du Real Madrid, sa destination de prédilection ? Privé de Ligue des champions, Chelsea apparaît affaibli, et ce, de manière assez significative. Si un transfert s’avère nécessaire, une bonne performance à la Coupe du monde ne fera que faire grimper son prix, Fernandez semblant appelé à être titulaire tout au long du tournoi après avoir disputé les deux premiers matches de l’Argentine dans le groupe J avant d’être mis au repos pour le match sans enjeu contre la Jordanie.
Lors de la première sortie, il a livré une prestation solide, sans éclat, lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie – un match marqué par le superbe triplé de Lionel Messi. Il a ensuite livré une performance énergique lors du succès 2-0 face à l’Autriche – un nouveau show Messi en Amérique du Nord – et c’est une passe d’Enzo qui a provoqué la faute dans la surface, entraînant un penalty après que Lautaro Martinez a été fauché dès les dix premières minutes. Sa place pourrait toutefois être menacée après ses difficultés lors de la victoire épique 3-2 face au modeste Cap-Vert. Après avoir vu son équipe argentine être prise à la gorge à plusieurs reprises, et compte tenu de la tendance naturelle de Fernández à monter vers l’avant, Lionel Scaloni pourrait décider qu’il a besoin de plus de protection à partir des huitièmes de finale.
Valeur avant le Mondial : 85
M£. Valeur actuelle : 85 M£ (↔️ stable).
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5Yan Diomande | RB Leipzig et Côte d’Ivoire | 90 millions de livres sterling
Le nom de Yan Diomande alimente les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines, et les raisons sont évidentes. L’attaquant ivoirien a mis en alerte plusieurs grands clubs européens grâce à ses performances fulgurantes en Bundesliga, et il serait surprenant qu’il ne suive pas l’exemple de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol et Dominik Szoboszlai en cherchant, d’ici peu, à quitter le RB Leipzig pour un transfert qui fera la une des journaux.
Le jeune attaquant de 19 ans a profité de la Coupe du monde pour étinceler aux yeux des recruteurs : il a été le meilleur joueur sur la pelouse lors de la victoire 1-0 contre l’Équateur, puis a été décisif face à l’Allemagne en battant Joshua Kimmich sur l’aile et en centrant pour Franck Kessié, malgré la défaite 2-1. Après avoir également délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre Curaçao, les performances de Diomande en phase de groupes l’ont propulsé sous les feux de la rampe : il est devenu le premier joueur de ce siècle à réaliser plus de 10 dribbles et à se créer plus de 10 occasions au cours de ses trois premiers matches de Coupe du monde.
Malheureusement pour Diomandé et la Côte d’Ivoire, l’aventure s’est achevée sur une défaite tardive face à une Norvège emmenée par Erling Haaland. Reste que l’ailier a consolidé sa réputation et fait grimper sa valeur de transfert en Amérique du Nord. Il faudrait désormais débourser environ 100 millions de livres sterling pour l’arracher au RB Leipzig, le PSG semblant le mieux placé pour se lancer dans la course.
Valeur avant le Mondial : 80
M£. Valeur actuelle : 90 M£ (+10 M£).
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4Elliot Anderson | Nottingham Forest et équipe d’Angleterre | 97,5 millions de livres sterling
En deux ans, la carrière d’Elliot Anderson a pris son envol. Passé des marges de l’équipe première de Newcastle aux titularisations avec l’Angleterre de Thomas Tuchel, le milieu de terrain de Nottingham Forest s’apprête à rejoindre Manchester City.
Le chèque que l’équipe d’Enzo Maresca s’apprête à signer dépassera les 100 millions de livres sterling, un montant astronomique qui place ses prestations au Mondial sous haute surveillance. Après un premier match abouti contre la Croatie, l’ancien Magpie a ensuite fait partie des nombreux joueurs anglais en difficulté lors du match nul terne face au Ghana, où il n’a guère réussi à orienter le jeu vers l’avant ni à se connecter avec Harry Kane et Jude Bellingham. Il a même été encore moins en vue contre le Panama, le match semblant parfois l’ignorer alors que l’équipe de Tuchel peinait à l’emporter 2-0 sans convaincre.
Pourtant, c’est probablement face à des adversaires plus coriaces que la véritable valeur d’Anderson pour la cause anglaise se révélera, car ses courses inlassables et sa capacité à récupérer le ballon seront cruciales contre des équipes qui dominent la possession et refusent de se contenter d’un bloc bas. Reste qu’après une nouvelle sortie en demi-teinte lors du frissonné succès en 16es contre la RD Congo, le milieu de terrain de Nottingham Forest doit monter en puissance, surtout avant d’affronter le Mexique et l’écueil que représente un déplacement à l’Azteca.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 105
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 97,5 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 7,5 millions de livres sterling).
- Getty Images Sport
3Julian Álvarez | Atlético de Madrid et Argentine | 105 millions de livres sterling
Pep Guardiola se trompe rarement sur le marché des transferts, mais il aimerait sans doute pouvoir remonter le temps dans le cas de Julián Álvarez. En 2024, lorsque Manchester City l’a laissé partir, l’Argentin n’était pas encore le joueur décisif qu’il est devenu ; les Citizens ont tout de même encaissé 85 millions de livres sterling de la part de l’Atlético Madrid. Pour autant, personne à l’Etihad ne trouvera cela le moins du monde drôle si l’Argentin débarque à Arsenal la saison prochaine et passe ses anciens coéquipiers au fil de l’épée. On a déjà vu des choses plus étranges.
Selon plusieurs sources, les Gunners sont en pole position pour recruter l’attaquant, mais Mikel Arteta devra casser sa tirelire : le prix réclamé dépasserait 100 millions de livres. Barcelone et le Real Madrid restent aussi dans la course, attirés par l’idée de rafler la vedette à un rival direct, d’autant que l’intéressé a publiquement exprimé son envie de quitter l’Atlético. Une performance marquante lors de la Coupe du monde ne ferait que faire grimper le prix d’Alvarez, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu jusqu’à présent.
En effet, arrivé au tournoi avec une blessure à la cheville, il a été utilisé avec prudence par Lionel Scaloni : le joueur de 26 ans est entré en jeu comme remplaçant lors des deux premières rencontres de groupe de l’Argentine, puis a livré une prestation décevante dès le coup d’envoi face à la Jordanie. Il est ensuite resté sur le banc lors du premier huitième de finale, se distinguant surtout par son travail défensif contre le Cap-Vert après son entrée en jeu peu après l’heure de jeu, alors que l’Albiceleste peinait à dominer un adversaire supposé modeste. Un élément pourrait toutefois profiter à Alvarez : le rendement mitigé de Lautaro Martínez, qui pourrait inciter Scaloni à revoir son attaque – la place de Thiago Almada étant aussi menacée – pour le huitième de finale face à l’Égypte.
Valeur avant le Mondial : 120
M£. Valeur actuelle : 105 M£ (⬇️ –15 M£).
- AFP
2Michael Olise | Bayern Munich & équipe de France | 150 millions de livres sterling
Le Bayern Munich a réalisé un coup de maître en recrutant Michael Olise en provenance de la Premier League pour environ 50 millions de livres sterling lors du mercato estival 2024. Avec le recul, il est clair que les Bavarois ont dominé le marché des transferts grâce à cette pépite, l’international français ayant depuis éclairé la Bundesliga et la Ligue des champions de son talent durant les deux dernières saisons.
Didier Deschamps n’est pas resté insensible à ses progrès, l’incluant dans la redoutable ligne d’attaque des Bleus lors de la Coupe du monde. Si un club osait tester la détermination du Bayern en formulant une offre pour l’ancien ailier de Crystal Palace cet été, il devrait aligner une somme astronomiques pour que les champions d’Allemagne envisagent seulement une vente. À ce sujet, la presse espagnole évoque une offre colossale de 192 millions de livres sterling que le Real Madrid préparerait pour tenter de convaincre le géant bavarois de céder son joyau.
Un montant qui paraît moins extravagant au vu des prestations d’Olise lors de sa première Coupe du monde. Dès la victoire 3-1 contre le Sénégal, l’ancien ailier de Reading a délivré une superbe passe décisive pour l’ouverture du score de Kylian Mbappé, avant de s’associer à l’attaquant du Real Madrid et à Ousmane Dembélé lors du deuxième match pour contribuer à démanteler l’Irak, signant ainsi ses deuxième et troisième passes décisives du tournoi. Après une prestation plus discrète lors du succès 4-1 contre la Norvège, il a ensuite délivré ses quatrième et cinquième passes décisives lors de la victoire 3-0 face à la Suède en seizièmes de finale, signant une nouvelle performance de haut vol qui l’intègre logiquement dans la course au Ballon d’Or.
Valeur avant le Mondial : 125
M£. Valeur actuelle : 150 M£ (+25 M£).
- Getty Images Sport
1Lamine Yamal | Barcelone & Espagne | 205 millions de livres sterling
À seulement 18 ans, Lamine Yamal s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus précieux du football mondial. Révélation du FC Barcelone, il arrive au Mondial avec l’étiquette de futur Ballon d’Or et l’espoir d’une nation sur les épaules. Après une brève apparition en seconde période contre le Cap-Vert – une décision de prudence, l’international espagnol ayant abordé la compétition en convalescence –, l’attaquant du Barça s’est illustré lors de son premier match en tant que titulaire en Amérique du Nord, une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, en glissant le ballon au fond des filets au second poteau pour convertir un centre de Mikel Oyarzabal.
Car tel est désormais l’exigence qui accompagne Yamal : on attend de lui des éclairs de génie à chaque sortie. Après une prestation plus discrète lors du dernier match de groupe face à l’Uruguay, l’attaquant barcelonais a retrouvé son statut de joueur le plus dangereux sur le terrain lors des seizièmes de finale contre l’Autriche, multipliant les percées balle au pied et semant le trouble dans la défense adverse. Prochaine étape : le Portugal. Yamal aura à cœur de briller et d’éclipser Cristiano Ronaldo dans un huitième de finale qui s’annonce savoureux.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 200
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 205 millions de livres sterling (⬆️ + 5 millions de livres sterling).
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