Suivi de la valeur des joueurs de la Coupe du monde : Michael Olise continue de briller, tandis qu’Elliot Anderson, promis à Manchester City, voit sa cote baisser de 7,5 millions de livres sterling après des prestations peu convaincantes avec l’Angleterre

Cet été s’annonce éprouvant pour West Ham. Le club londonien possède en la personne de Crysencio Summerville un attaquant talentueux, déjà aperçu à son avantage en Premier League, et qui devrait quitter le club après sa relégation. Le Néerlandais s’est en outre illustré sur la scène mondiale lors de la Coupe du monde, élargissant ainsi son capital de notoriété. Si les Hammers avaient évité la relégation, ils auraient pu exiger une indemnité de transfert bien plus élevée pour repousser les prétendants.

Manchester United est le club le plus souvent cité, même si la concrétisation de l’intérêt des Red Devils pourrait dépendre en grande partie de l’avenir de Marcus Rashford. Après son parcours en Coupe du monde, on peut affirmer sans se tromper que Summerville a été l’un des joueurs les plus remarquables de la phase de groupes, alors qu’il n’avait été sélectionné pour la première fois en équipe nationale néerlandaise qu’au début du mois de juin. Il a débuté le tournoi en s’infiltrant dans la surface et en marquant d’une frappe astucieuse du pied gauche lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, avant d’enchaîner avec un autre tir lointain lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Suède. Des performances qui ont convaincu Ronald Koeman de le titulariser en huitièmes de finale. Aligné d’entrée, il a livré une prestation intense, offert une passe décisive puis tiré un penalty – loin d’être le plus mauvais du tournoi – brillamment repoussé par Yassine Bounou, qualifiant ainsi le Maroc.

Valeur avant le Mondial : 30

M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).