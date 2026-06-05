Le mercato estival s’apprête à s’emballer autour d’Enzo Fernández : le milieu de terrain quittera-t-il Stamford Bridge ? Recruté en 2023 pour la somme record de 106,8 millions de livres sterling, l’Argentin a été l’une des rares lumières dans la zone d’ombre que traverse Chelsea depuis plusieurs saisons, marquée par une instabilité chronique sur le banc.
Xabi Alonso, le dernier en date à occuper le banc, parviendra-t-il à le convaincre de rester ? Rien n’est moins sûr, d’autant que le Real Madrid, destination de prédilection du joueur, pourrait se manifester. Privés de Ligue des champions, les Blues voient leur pouvoir de persuasion s’affaiblir. Si un départ se confirmait, une bonne performance lors de la Coupe du monde, où il est quasi certain de débuter au milieu de terrain sous les ordres de Lionel Scaloni, pourrait au moins faire grimper son prix.
Valeur actuelle du joueur : 85 millions de livres sterling.