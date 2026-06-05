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Stephen Darwin

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Suivi de la valeur des joueurs de la Coupe du monde : le milieu anglais Elliot Anderson s’apprête à franchir le seuil des 100 millions de livres sterling, tandis que l’inestimable Lamine Yamal occupe la première place du classement

Coupe du monde
Finance
FEATURES
Angleterre
France
Allemagne
Argentine
Pays-Bas
Espagne
Côte d'Ivoire
Brésil
N. Paz
L. Yamal
M. Olise
B. Barcola
M. Rogers
J. Alvarez
E. Anderson
D. Undav
J. Pedro
Y. Diomande

L'excitation monte à l'approche du coup d'envoi de la nouvelle édition du plus grand spectacle au monde : la Coupe du monde. Tout au long de ce tournoi phare qui se déroulera en Amérique du Nord, GOAL, en partenariat avec eToro, suivra l'évolution de la valeur de 10 des talents les plus convoités au monde. Leur valeur va-t-elle grimper ou s'effondrer ? Suivez notre outil unique de suivi de la valeur des joueurs pour le découvrir...

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  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    10Deniz Undav | VfB Stuttgart et Allemagne | 30 millions de livres sterling

    Il y a trois ans, Deniz Undav était à un carrefour de sa carrière. L’attaquant peinait à s’imposer à Brighton, où il jouait les seconds rôles derrière des joueurs comme Evan Ferguson et Danny Welbeck. Un changement radical s’imposait. Ce virage a pris la forme d’un premier prêt au VfB Stuttgart – transaction qui est finalement devenue transfert définitif en 2024 – et, depuis, il ne s’est plus retourné.

    Avec 19 buts, il termine la saison 2025-2026 comme meilleur buteur allemand de la Bundesliga, devancé seulement par l’immense Harry Kane au classement général. Reste à convaincre Julian Nagelsmann pour obtenir une place de titulaire avec l’Allemagne à la Coupe du monde, mais ses quatre réalisations en sept sélections jouent en sa faveur. Des performances de haut niveau en Amérique du Nord feraient logiquement flamber sa cote. Bien joué à Stuttgart d'avoir sécurisé sa prolongation avant le début de la compétition.

    Valeur actuelle du joueur : 30 millions de livres sterling.

  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain et équipe de France | 60 millions de livres sterling

    Il paraît peu envisageable que le PSG se sépare d’un des attaquants français les plus doués de ces dernières années ; pourtant, c’est la position dans laquelle se trouve le champion de Ligue 1 avec Bradley Barcola. À 23 ans, il est trop talentueux pour stagner sur le banc, surtout alors que Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé trustent le front de l’attaque de Luis Enrique lors des rencontres qui comptent vraiment dans la saison 2025-2026.

    Les prétendants ne manqueront pas si un accord se profile. Son principal obstacle, alors qu’il vise une exposition maximale à la Coupe du monde, réside dans la concurrence pour une place de titulaire. Il a en effet de grandes chances de devoir se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe sous les ordres de Didier Deschamps, au regard de la pléthore de talents dont dispose le sélectionneur dans son groupe de 26 joueurs.

    Valeur actuelle du joueur : 60 millions de livres sterling.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    8Nico Paz | Âge et nationalité : Argentine | Valeur marchande : 75 millions de livres sterling

    Le nom de Nico Paz est encore peu connu des amateurs de football occasionnels, mais cela pourrait changer cet été. Le milieu de terrain de Côme, laissé libre par le Real Madrid en 2024, fait des étincelles sous la houlette de Cesc Fàbregas en Serie A. Il y joue un rôle clé, a déjà marqué 12 buts – plus que tout autre milieu de l’élite italienne – et propulse son club aux portes de la Ligue des champions.

    Évoluer dans le secteur offensif aux côtés de Lionel Messi en sélection argentine exige un talent rare, et c’est précisément la position que Paz occupera lorsque la Coupe du monde démarrera dans un mois. Son plus grand moment avec le mythique maillot albiceleste a eu lieu en mars, lorsqu’il a transformé un coup franc laissant son illustre coéquipier sans voix. Attendez-vous à d’autres exploits de ce pied gauche magique en juin, même s’il devra faire la différence en sortant du banc.

    Valeur actuelle du joueur : 75 millions de livres sterling.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    7Yan Diomande | RB Leipzig & Côte d’Ivoire | 80 millions de livres sterling

    Le nom de Yan Diomande alimente les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines, et les observateurs comprennent aisément pourquoi. Ses performances fulgurantes en Bundesliga ont mis plusieurs grands clubs européens en alerte, et il serait surprenant qu’il ne suive pas l’exemple de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol et Dominik Szoboszlai en quittant prochainement le RB Leipzig pour un transfert retentissant.

    À 19 ans seulement, il est également assuré d’être titulaire avec la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde, une nation africaine qui mise sur son talent pour inspirer et marquer afin de sortir de la phase de groupes et d’atteindre les phases finales. Si le jeune attaquant brille lors de la compétition nord-américaine, les spéculations sur un départ estival devraient redoubler, même s’il a déjà annoncé son intention de rester à Leipzig la saison prochaine.

    Valeur actuelle du joueur : 80 millions de livres sterling.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    6Enzo Fernández | Chelsea et Argentine | 85 millions de livres sterling

    Le mercato estival s’apprête à s’emballer autour d’Enzo Fernández : le milieu de terrain quittera-t-il Stamford Bridge ? Recruté en 2023 pour la somme record de 106,8 millions de livres sterling, l’Argentin a été l’une des rares lumières dans la zone d’ombre que traverse Chelsea depuis plusieurs saisons, marquée par une instabilité chronique sur le banc.

    Xabi Alonso, le dernier en date à occuper le banc, parviendra-t-il à le convaincre de rester ? Rien n’est moins sûr, d’autant que le Real Madrid, destination de prédilection du joueur, pourrait se manifester. Privés de Ligue des champions, les Blues voient leur pouvoir de persuasion s’affaiblir. Si un départ se confirmait, une bonne performance lors de la Coupe du monde, où il est quasi certain de débuter au milieu de terrain sous les ordres de Lionel Scaloni, pourrait au moins faire grimper son prix.

    Valeur actuelle du joueur : 85 millions de livres sterling.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    5Morgan Rogers | Aston Villa et équipe d’Angleterre | 90 millions de livres sterling

    À l’aube de la Coupe du monde, Thomas Tuchel est confronté à un choix cornélien : aligner Morgan Rogers ou Jude Bellingham. Le sélectionneur des Three Lions devra sans doute se résoudre à laisser l’un des deux milieux de terrain sur le banc, tant il paraît peu probable de les voir évoluer ensemble d’entrée.

    Rogers a fait preuve d’une telle régularité en aidant Aston Villa à se qualifier pour la Ligue des champions deux saisons de suite qu’il aurait toutes les raisons d’être déçu s’il n’était pas retenu dans le onze de départ. Les fans de Premier League connaissent bien le talent de ce joueur de 23 ans : s’il parvient à s’imposer sur la scène internationale, alors que de nombreux grands clubs européens s’apprêtent déjà à le recruter cet été, sa valeur va monter en flèche.

    Valeur actuelle du joueur : 90 millions de livres sterling.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    4Elliot Anderson | Nottingham Forest et Angleterre | 100 millions de livres sterling

    En deux ans, la carrière d’Elliot Anderson a pris son envol. Passé du banc de touche à Newcastle à un statut de titulaire chez les Three Lions de Tuchel, le milieu de terrain de Nottingham Forest est aujourd’hui courtisé par plusieurs cadors européens.

    Les deux cadors de Manchester s’apprêtent à s’affronter lors du mercato estival pour attirer le joueur, et le montant du transfert pourrait aisément dépasser les 100 millions de livres sterling. Si le milieu de terrain joue un rôle clé dans la qualification des Three Lions pour les phases finales de la Coupe du monde, Forest n’hésitera pas à faire monter les enchères pour son joyau.

    Valeur actuelle du joueur : 100 millions de livres sterling.

  • Argentina v Venezuela - International FriendlyGetty Images Sport

    3Julian Álvarez | Atlético de Madrid et Argentine | 120 millions de livres sterling

    Pep Guardiola se trompe rarement sur le marché des transferts, mais il aimerait sans doute pouvoir remonter le temps dans le dossier Julian Álvarez. En 2024, lorsque Manchester City a cédé l’attaquant argentin, celui-ci n’était pas encore le joueur brillant et décisif qu’il est devenu ; les Citizens ont tout de même réalisé une belle plus-value en percevant 85 millions de livres sterling de la part de l’Atlético Madrid. Néanmoins, à l’Etihad, on ne sourcillera guère si l’Argentin débarque à Arsenal la saison prochaine et fait payer ses anciens coéquipiers. Le football a déjà réservé des scénarios plus surprenants.

    Selon de nombreuses sources, les Gunners seraient en pole position pour recruter l’attaquant, mais Mikel Arteta devra casser sa tirelire : le prix réclamé dépasserait largement les 100 millions de livres sterling. Le FC Barcelone, déterminé à rivaliser avec le leader de la Premier League, pourrait aussi s’inviter dans la course, et le montant du transfert risque d’enfler encore si l’international argentin brille lors de la Coupe du monde.

    Valeur actuelle du joueur : 120 millions de livres sterling.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    2Michael Olise | Bayern Munich & France | 125 millions de livres sterling

    Le Bayern Munich a réalisé une véritable trouvaille en débauchant Michael Olise de la Premier League pour environ 50 millions de livres sterling lors du mercato estival 2024. Avec le recul, il est clair que les Bavarois ont dominé les transferts grâce à ce coup de maître : l’international français a depuis illuminé la Bundesliga et la Ligue des champions par ses performances exceptionnelles au cours des deux dernières années.

    Deschamps n’a pas été insensible à ses progrès, et l’ailier semble désormais presque certain de figurer dans le groupe des Bleus pour la Coupe du monde. Si un club osait tester la détermination du Bayern en soumettant une offre pour l’ancien Palois cet été, il faudrait aligner une somme colossale pour que le champion d’Allemagne envisage seulement une vente.

    Valeur actuelle du joueur : 125 millions de livres sterling.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    1Lamine Yamal | Barcelone et Espagne | 200 millions de livres sterling

    À 18 ans, Lamine Yamal est déjà considéré comme le joueur le plus précieux du football mondial. À seulement 18 ans, la pépite du FC Barcelone a déjà démontré qu’il était, à l’heure actuelle, le meilleur joueur de la planète. Tous les regards seront rivés sur lui alors qu’il portera les espoirs d’une nation lors de la Coupe du monde. L’Espagne est considérée par beaucoup comme la favorite, mais si Yamal, dont la fin de saison 2025-2026 avec le Barça a été écourtée par une blessure, ne confirme pas son niveau en Amérique du Nord, les rêves de la Roja risquent de s’évaporer.

    Il avait déjà inspiré Luis de la Fuente lors du triomphe à l’Euro il y a deux ans et compte déjà trois Liga à son palmarès. Un sacre mondial viendrait donc parachever son entrée dans la légende. Pas de pression, toutefois : son talent parle déjà pour lui.

    Valeur actuelle du joueur : 200 millions de livres sterling.