Il y a trois ans, Deniz Undav était à un carrefour de sa carrière. L’attaquant peinait à s’imposer à Brighton, où il jouait les seconds rôles derrière des joueurs comme Evan Ferguson et Danny Welbeck. Un changement radical s’imposait. Ce virage a pris la forme d’un premier prêt au VfB Stuttgart – transaction qui est finalement devenue transfert définitif en 2024 – et, depuis, il ne s’est plus retourné.

Avec 19 buts, il termine la saison 2025-2026 comme meilleur buteur allemand de la Bundesliga, devancé seulement par l’immense Harry Kane au classement général. Reste à convaincre Julian Nagelsmann pour obtenir une place de titulaire avec l’Allemagne à la Coupe du monde, mais ses quatre réalisations en sept sélections jouent en sa faveur. Des performances de haut niveau en Amérique du Nord feraient logiquement flamber sa cote. Bien joué à Stuttgart d'avoir sécurisé sa prolongation avant le début de la compétition.

Valeur actuelle du joueur : 30 millions de livres sterling.