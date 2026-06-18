GOAL
Traduit par
Suivi de la valeur des joueurs de la Coupe du monde : le Marocain Ayyoub Bouaddi fait son entrée dans le classement, tandis que Bradley Barcola continue d’étinceler aux côtés de Michael Olise et que Yan Diomande voit son prix grimper de 10 millions de livres sterling
- Getty Images Sport
11Deniz Undav | VfB Stuttgart et équipe nationale allemande | 35 millions de livres sterling
Il y a trois ans, Deniz Undav traversait un moment charnière de sa carrière. Peu utilisé à Brighton, l’attaquant occupait un rôle secondaire derrière des joueurs comme Evan Ferguson et Danny Welbeck. Un changement radical s’imposait. Ce tournant s’est matérialisé par un premier prêt au VfB Stuttgart, devenu transfert définitif en 2024, et depuis, l’avant-centre ne s’est plus retourné.
Avec 19 buts à son actif, il a terminé la saison 2025-2026 en tant que meilleur buteur allemand de la Bundesliga, devancé uniquement par l’implacable Harry Kane au classement général. Bien qu’il n’ait pas été aligné d’entrée lors de la victoire écrasante 7-1 de l’Allemagne face à la modeste sélection de Curaçao, Undav est entré en jeu pour marquer un but et offrir une passe décisive en un peu plus de 25 minutes : une entrée concluante. Il faut saluer le travail de Stuttgart, qui a sécurisé sa prolongation avant le début du tournoi ; sans cela, le club aurait dû repousser les avances de nombreux prétendants, malgré l’âge approchant de la trentaine.
Valeur actuelle du joueur : 35 millions de livres sterling (⬆️ + 5 millions de livres sterling).
- AFP
10Ayyoub Bouaddi | Lille et Maroc | 60 millions de livres sterling
Peu de joueurs osent prendre le jeu à leur compte face au Brésil, a fortiori à 18 ans et avec seulement trois sélections. Pourtant, c’est précisément ce qu’a accompli Ayyoub Bouaddi lors du premier match du groupe C de la Coupe du monde avec le Maroc. Autoritaire dans l’entrejeu, il a dicté le rythme, éclipsant les milieux expérimentés de la Seleção et attirant inévitablement les regards des grands clubs européens.
Déjà surveillé par les grands clubs avant même son éclat au MetLife Stadium, le milieu lillois a confirmé en sélection les promesses affichées depuis douze mois en Ligue 1. Des écuries comme Arsenal et le Real Madrid sont souvent citées, et si le jeune Lion continue sur cette lancée, elles feront la queue pour obtenir sa signature avant la clôture du mercato estival.
Valeur actuelle du joueur : 60 millions de livres sterling (nouvelle entrée).
- Getty Images Sport
9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain et équipe de France | 65 millions de livres sterling
Il paraît peu envisageable que le PSG envisage de se séparer de l’un des attaquants français les plus doués de ces dernières années ; pourtant, c’est la position dans laquelle se trouve le champion de Ligue 1 avec Bradley Barcola. À 23 ans, il est trop talentueux pour stagner sur le banc, surtout alors que Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé trustent le secteur offensif de Luis Enrique. Résultat : il n’a eu que des miettes lors des rencontres qui comptent vraiment, en 2025-2026.
Les prétendants ne manqueront pas si le moindre signe laisse entrevoir la possibilité d’un transfert. Son principal obstacle, alors qu’il vise une place de titulaire lors de la Coupe du monde, réside dans la concurrence : Didier Deschamps l’a laissé sur le banc lors du premier match des Bleus dans le groupe I contre le Sénégal. Entré à la 80^e minute contre le Sénégal, il a immédiatement fait la différence : un déboulé fulgurant puis un lob subtil par-dessus Edouard Mendy, portant le score à 2-0. Suffisant pour intégrer le onze de départ face à l’Irak ? Rien n’est moins sûr, mais Barcola frappe désormais à la porte.
Valeur actuelle du joueur : 65 millions de livres sterling (⬆️ + 5 millions de livres sterling).
- Getty Images Sport
8Nico Paz | Argentin | 72,5 millions de livres sterling
Nico Paz n’est peut-être pas encore très connu des amateurs de football occasionnels, mais cela pourrait changer cet été. Le milieu de terrain de Côme, écarté par le Real Madrid en 2024, se distingue sous la houlette de Cesc Fàbregas en Serie A. Lors de la saison 2025-2026, il a inscrit 12 buts, plus que tout autre milieu de l’élite italienne, et a contribué à la qualification de son club pour la Ligue des champions.
Évoluer dans le secteur offensif aux côtés de Lionel Messi en sélection argentine exige un talent rare, et c’est précisément la raison pour laquelle Paz figure dans le groupe de la Coupe du monde. Son plus grand moment avec l’Albiceleste est survenu en mars, lorsqu’il a marqué un coup franc qui a laissé son illustre coéquipier sans voix. Il devra toutefois probablement continuer à endosser le rôle de remplaçant de luxe en Amérique du Nord, n’étant entré qu’en fin de match pour remplacer Messi lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie.
Valeur actuelle du joueur : 72,5 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 2,5 millions de livres sterling).
- Getty Images Sport
7Enzo Fernández | Chelsea et Argentine | 85 millions de livres sterling
Le mercato estival s’annonce animé autour d’Enzo Fernández : le milieu de terrain quittera-t-il Stamford Bridge ? Recruté en 2023 pour la somme record de 106,8 millions de livres sterling, l’Argentin a été l’une des rares lueurs d’espoir dans la tourmente londonienne, marquée par une valse incessante des entraîneurs.
Xabi Alonso, le nouvel entraîneur, parviendra-t-il à le convaincre de rester ? Rien n’est moins sûr, car le Real Madrid constituerait sa destination de prédilection. Privés de Ligue des champions, les Blues voient leur pouvoir de persuasion s’affaiblir. Si un départ se confirmait, une bonne Coupe du monde – où il devrait enchaîner les titularisations après ses 90 minutes contre l’Algérie (3-0) – pourrait encore faire flamber son prix.
Valeur actuelle du joueur : 85 millions de livres sterling.
- Getty Images Sport
6Yan Diomande | RB Leipzig et Côte d’Ivoire | 90 millions de livres sterling
Le nom de Yan Diomande alimente les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines, et les observateurs comprennent aisément pourquoi. Ses performances fulgurantes en Bundesliga ont mis plusieurs grands clubs européens en alerte, et l’on s’attend à ce qu’il suive bientôt l’exemple de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol et Dominik Szoboszlai en quittant le RB Leipzig lors d’un transfert retentissant.
Le jeune attaquant de 19 ans entend d’ailleurs profiter de la Coupe du monde pour mettre encore davantage en valeur ses qualités auprès de ses prétendants potentiels. Lors de la victoire 1-0 de la Côte d’Ivoire face à l’Équateur, il a disputé l’intégralité des 90 minutes et a sans doute été le meilleur joueur sur la pelouse. Il n’a cessé de prendre à partie son adversaire direct, le latéral d’Arsenal Piero Hincapie, et l’a dominé à plusieurs reprises. Selon les rumeurs, les prétendants devront débourser environ 100 millions de livres sterling pour convaincre le RB Leipzig de le laisser partir – un prix élevé, mais justifié au vu de son potentiel.
Valeur actuelle du joueur : 90 millions de livres sterling (⬆️ + 10 millions de livres sterling).
- Getty Images Sport
5Morgan Rogers | Aston Villa et équipe d’Angleterre | 90 millions de livres sterling
Thomas Tuchel était confronté à un choix crucial avant la Coupe du monde : aligner Morgan Rogers ou Jude Bellingham. C’est l’un des dilemmes de sélection les plus épineux que le sélectionneur des Three Lions a dû résoudre à l’approche du tournoi. Le milieu du Real Madrid a finalement été titularisé lors du premier match et a récompensé cette marque de confiance en inscrivant un but et en livrant une performance très active.
Qu’en est-il alors des perspectives de Rogers ? Au vu de sa régularité, lui qui a contribué à propulser Aston Villa en Ligue des champions deux saisons de suite tout en jouant un rôle clé dans la victoire du club en Ligue Europa, il a de quoi être déçu de ne pas avoir été aligné d’entrée. Heureusement pour Tuchel, Rogers n’est pas du genre à bouder ou à créer des histoires quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite, et il aura sans aucun doute encore un rôle important à jouer alors que l’Angleterre cherche à progresser dans le tournoi. Un grand moment, susceptible de faire sensation, pourrait encore se présenter pour lui en Amérique du Nord, ce qui ne fera qu’augmenter sa valeur alors que des clubs comme Arsenal, Manchester United, Liverpool et d’autres cherchent à le faire quitter Villa Park.
Valeur actuelle du joueur : 90 millions de livres sterling.
- Getty Images Sport
4Elliot Anderson | Nottingham Forest et Angleterre | 105 millions de livres sterling
En deux ans seulement, la carrière d’Elliot Anderson a pris son envol. Passé du banc de touche de Newcastle à un statut de titulaire indiscutable à Nottingham Forest puis chez les Three Lions de Tuchel, le milieu de terrain figure désormais en tête de la short-list des cadors européens.
Les deux géants de Manchester s’affrontent pour obtenir ses services, et le montant du transfert devrait largement dépasser les 100 millions de livres sterling. Si le milieu de terrain continue de briller lors de la Coupe du monde – après une prestation déjà remarquée lors du premier match des Three Lions dans le groupe L contre la Croatie –, l’ancien joueur de Newcastle United pourrait même battre le record britannique des transferts.
Valeur actuelle du joueur : 105 millions de livres sterling (⬆️ + 5 millions de livres sterling).
- Getty Images Sport
3Julian Álvarez | Atlético de Madrid et Argentine | 115 millions de livres sterling
Pep Guardiola se trompe rarement sur le marché des transferts, mais il aimerait sans doute pouvoir remonter le temps dans le dossier Julian Álvarez. En 2024, lorsque Manchester City a cédé l’attaquant, celui-ci n’était pas encore le joueur décisif qu’il est devenu ; les Citizens ont tout de même encaissé 85 millions de livres sterling de la part de l’Atlético Madrid. Pourtant, à l’Etihad, on ne sourcillera guère si l’Argentin débarque à Arsenal la saison prochaine et fait souffrir ses anciens coéquipiers. Le football réserve parfois de telles surprises.
Les Gunners, selon les médias, sont en pole position pour recruter l’attaquant, mais Mikel Arteta devra casser sa tirelire : le prix réclamé dépasserait 100 millions de livres. Barcelone et le Real Madrid, également sur le coup, rêvent de débaucher la star d’un rival direct. Une performance marquante lors de la Coupe du monde ne fera qu’augmenter la valeur d’Alvarez, qui espère retrouver sa place dans le onze de départ pour le deuxième match contre l’Autriche, après n’être entré en jeu qu’en deuxième mi-temps, sans grand impact, lors d’un match d’ouverture où Lionel Messi a laissé son empreinte.
Valeur actuelle du joueur : 115 millions de livres sterling (en baisse de 5 millions de livres sterling).
- Getty Images Sport
2Michael Olise | Bayern Munich et équipe de France | 135 millions de livres sterling
Le Bayern Munich a réalisé un coup de maître en recrutant Michael Olise auprès de la Premier League pour environ 50 millions de livres sterling lors du mercato estival 2024. Avec le recul, il apparaît clair que les Bavarois ont dominé les négociations grâce à cette pépite, qui a depuis brillé en Bundesliga et en Ligue des champions au cours des deux dernières saisons.
Deschamps n’a pas été insensible à ses progrès, et l’a intégré à la redoutable ligne d’attaque des Bleus lors de la Coupe du monde. Si un club osait tester la détermination du Bayern en soumettant une offre pour l’ancien ailier de Crystal Palace cet été, il devrait débourser une somme colossale pour que les champions de Bundesliga envisagent seulement une vente. Un montant qui a de fortes chances d’augmenter encore après la nouvelle performance de classe mondiale du joueur de 24 ans lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal, ponctuée par une magnifique passe décisive pour l’ouverture du score de Kylian Mbappé.
Valeur actuelle du joueur : 135 millions de livres sterling (⬆️ + 10 millions de livres sterling).
- Getty Images Sport
1Lamine Yamal | Barcelone et Espagne | 195 millions de livres sterling
À 18 ans à peine, Lamine Yamal est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. À seulement 18 ans, la pépite du FC Barcelone a déjà démontré qu’il était, pour beaucoup, le meilleur joueur du monde, et tous les regards seront rivés sur lui alors qu’il porte les espoirs de toute une nation lors de cette Coupe du monde. Revenue de blessure juste avant le tournoi, sa simple entrée en jeu lors du match nul frustrant 0-0 contre le Cap-Vert a rassuré, et il devrait logiquement être titulaire contre l’Arabie saoudite.
Il paraît un peu sévère de voir sa valeur baisser après sa brève apparition lors du premier match du groupe H, d’autant plus qu’il semblait le plus à même de faire la différence pour l’Espagne. Malgré tout, il restera sans doute déçu de ne pas avoir pu apporter la contribution décisive lors de ce match nul plutôt embarrassant pour les favoris du tournoi.
Valeur actuelle du joueur : 195 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 5 millions de livres sterling)