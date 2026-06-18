Il y a trois ans, Deniz Undav traversait un moment charnière de sa carrière. Peu utilisé à Brighton, l’attaquant occupait un rôle secondaire derrière des joueurs comme Evan Ferguson et Danny Welbeck. Un changement radical s’imposait. Ce tournant s’est matérialisé par un premier prêt au VfB Stuttgart, devenu transfert définitif en 2024, et depuis, l’avant-centre ne s’est plus retourné.

Avec 19 buts à son actif, il a terminé la saison 2025-2026 en tant que meilleur buteur allemand de la Bundesliga, devancé uniquement par l’implacable Harry Kane au classement général. Bien qu’il n’ait pas été aligné d’entrée lors de la victoire écrasante 7-1 de l’Allemagne face à la modeste sélection de Curaçao, Undav est entré en jeu pour marquer un but et offrir une passe décisive en un peu plus de 25 minutes : une entrée concluante. Il faut saluer le travail de Stuttgart, qui a sécurisé sa prolongation avant le début du tournoi ; sans cela, le club aurait dû repousser les avances de nombreux prétendants, malgré l’âge approchant de la trentaine.

Valeur actuelle du joueur : 35 millions de livres sterling (⬆️ + 5 millions de livres sterling).