Cet été s’annonce délicat pour West Ham. Le club londonien possède en la personne de Crysencio Summerville un attaquant talentueux, déjà aperçu à son avantage en Premier League, et qui devrait partir après la relégation des Hammers. Le Néerlandais s’est en outre mis en lumière sur la scène mondiale grâce à ses performances et à ses buts lors de la Coupe du monde. Si les Hammers avaient évité la relégation, ils auraient pu exiger un montant bien plus élevé pour repousser les prétendants.

Manchester United est le club le plus souvent cité, même si la concrétisation d’un éventuel intérêt de la part des Red Devils pourrait dépendre en grande partie de l’avenir de Marcus Rashford. Alors que son parcours en Coupe du monde touche à sa fin, on peut affirmer sans se tromper que Summerville a été l’un des joueurs les plus remarquables de la phase de groupes, alors qu’il n’avait obtenu sa première sélection avec les Pays-Bas qu’au début du mois de juin.

Il a ouvert son compteur en se faufilant dans la surface avant de conclure d’une frappe astucieuse du gauche lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, puis a enchaîné avec une nouvelle tentative lointaine lors de la victoire écrasante 5-1 face à la Suède. Des prestations pleines d’énergie lui valent d’être aligné d’entrée en huitièmes, où il offre une passe décisive avant de tirer un penalty – loin d’être le plus maladroit du tournoi – brillamment repoussé par Yassine Bounou, qualifiant ainsi le Maroc.

Valeur avant le Mondial : 30

M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).