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Suivi de la valeur des joueurs de la Coupe du monde : Lamine Yamal clôture le tournoi à 215 millions de livres sterling, tandis qu’Enzo Fernández subit une dépréciation après un carton rouge stupide en finale
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12Crysencio Summerville | West Ham et Pays-Bas | 40 millions de livres sterling
Cet été s’annonce délicat pour West Ham. Le club londonien possède en la personne de Crysencio Summerville un attaquant talentueux, déjà aperçu à son avantage en Premier League, et qui devrait partir après la relégation des Hammers. Le Néerlandais s’est en outre mis en lumière sur la scène mondiale grâce à ses performances et à ses buts lors de la Coupe du monde. Si les Hammers avaient évité la relégation, ils auraient pu exiger un montant bien plus élevé pour repousser les prétendants.
Manchester United est le club le plus souvent cité, même si la concrétisation d’un éventuel intérêt de la part des Red Devils pourrait dépendre en grande partie de l’avenir de Marcus Rashford. Alors que son parcours en Coupe du monde touche à sa fin, on peut affirmer sans se tromper que Summerville a été l’un des joueurs les plus remarquables de la phase de groupes, alors qu’il n’avait obtenu sa première sélection avec les Pays-Bas qu’au début du mois de juin.
Il a ouvert son compteur en se faufilant dans la surface avant de conclure d’une frappe astucieuse du gauche lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, puis a enchaîné avec une nouvelle tentative lointaine lors de la victoire écrasante 5-1 face à la Suède. Des prestations pleines d’énergie lui valent d’être aligné d’entrée en huitièmes, où il offre une passe décisive avant de tirer un penalty – loin d’être le plus maladroit du tournoi – brillamment repoussé par Yassine Bounou, qualifiant ainsi le Maroc.
Valeur avant le Mondial : 30
M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).
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11Deniz Undav | VfB Stuttgart et équipe d’Allemagne | 40 millions de livres sterling
Il y a trois ans, Deniz Undav était à un carrefour de sa carrière. L’attaquant peinait à obtenir du temps de jeu à Brighton, où il jouait les seconds rôles derrière des joueurs comme Evan Ferguson et Danny Welbeck. Un changement radical s’imposait. Ce bol d’air a pris la forme d’un premier prêt au VfB Stuttgart – un transfert qui est finalement devenu définitif en 2024 – et depuis, il n’a plus jamais regardé en arrière.
Avec 19 réalisations au compteur, il a conclu l’exercice 2025-2026 comme meilleur buteur allemand de la Bundesliga, devancé uniquement par l’implacable Harry Kane au classement général. Bien qu’il n’ait pas été aligné d’entrée lors des trois matches de poule de l’Allemagne à la Coupe du monde, Undav s’est révélé être un « super-remplaçant » en Amérique du Nord, inscrivant un but et délivrant une passe décisive lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, avant de faire basculer la rencontre face à la Côte d’Ivoire en entrant en jeu pour servir l’égalisation, puis en marquant le but de la victoire dans le temps additionnel d’une belle demi-volée suivie d’une finition précise.
Ces performances, conjuguées au manque d’efficacité des titulaires lors de la défaite 2-1 contre l’Équateur, ont convaincu Julian Nagelsmann de le titulariser. Malheureusement pour le joueur de 29 ans, sa pire sortie du tournoi a suivi, lors de l’élimination aux tirs au but face au Paraguay : peu en vue, il a cédé sa place à la 63e minute. Contrairement à plusieurs de ses coéquipiers, sa cote de popularité a été rehaussée par ses trois réalisations en phase de groupes, et il convient de souligner le travail de Stuttgart, qui a sécurisé sa prolongation de contrat avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde.
Valeur marchande avant le Mondial : 30 millions
de livres. Valeur actuelle : 40 millions de livres (+10 millions).
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10Nico Paz | Como et Argentine | 50 millions de livres sterling
Le nom de Nico Paz est encore peu familier aux amateurs de football occasionnels, mais cela pourrait changer prochainement. Le milieu de terrain de Côme, écarté par le Real Madrid en 2024, fait parler de lui sous la houlette de Cesc Fàbregas en Serie A. Il a joué un rôle essentiel lors de la saison 2025-2026, au cours de laquelle il a inscrit 12 buts – plus que n’importe quel autre milieu de terrain de l’élite italienne – pour aider son club à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions.
On ne partage pas le flanc offensif avec Lionel Messi en sélection argentine sans posséder un talent singulier, et c’est précisément la position dans laquelle Paz s’est retrouvé lors de la Coupe du monde. Son plus grand moment sous le mythique maillot de l’Albiceleste est survenu en mars, lorsqu’il a inscrit un coup franc qui a laissé son légendaire coéquipier bouche bée. En Amérique du Nord, il a toutefois dû se contenter d’un rôle très limité : il est entré en jeu seulement en fin de match pour remplacer Messi lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie, avant de rester sur le banc face à l’Autriche. Il a tout de même été titularisé lors du dernier match du groupe J contre la Jordanie – remplaçant son légendaire capitaine au poste de numéro 10 – et bien qu’il ait laissé entrevoir des éclairs de son talent lors de cette rencontre, il n’a pas joué une seule minute pendant le reste du tournoi.
Hors du continent nord-américain, il a été officialisé que Paz resterait à Côme après que Madrid a activé une clause de rachat de 9 millions d’euros, puis l’a immédiatement cédé au club de Serie A pour un montant proche des 60 millions d’euros. Une opération astucieuse pour le club de José Mourinho, qui conserve par ailleurs une option pour réengager le joueur à l’avenir. Avec l’avenir international de Messi désormais incertain, Paz pourrait bien endosser un rôle de premier plan lors de la Coupe du monde 2030.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 75
millions de livres sterling Valeur actuelle du joueur : 50 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 25 millions de livres sterling)
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9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain et équipe de France | 67,5 millions de livres sterling
Il paraît inconcevable que le PSG envisage de se séparer de l'un des attaquants français les plus doués de sa génération, et pourtant c'est la position délicate dans laquelle se trouvent les champions de Ligue 1 avec Bradley Barcola. À 23 ans, il est trop talentueux pour croupir régulièrement sur le banc, d’autant que Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé lui barrent la route des titularisations lors des rencontres qui comptent vraiment, au cours de la saison 2025-2026.
Les prétendants ne manqueront pas si le club laisse entendre qu’un départ est possible, Liverpool figurant parmi les destinations évoquées. Le seul obstacle pour Barcola à l’approche de la Coupe du monde était la concurrence pour une place de titulaire, Didier Deschamps l’ayant laissé sur le banc lors du premier match de la France dans le groupe I contre le Sénégal – une rencontre où Barcola est entré en jeu et a fait la différence presque instantanément, s’échappant à la 82e minute avant de lobber nonchalamment Edouard Mendy pour porter le score à 2-0.
Au fil de la compétition, Didier Deschamps lui a toutefois accordé davantage de responsabilités sur le flanc gauche, le titularisant lors des seizièmes contre la Suède puis, après une performance décisive, lors du difficile succès 1-0 face au Paraguay. Barcola a ensuite connu un passage à vide en huitièmes, ce qui a permis à Doué de le suppléer en quarts. Bien qu’il soit revenu dans le onze pour la demi-finale contre l’Espagne, il a, comme la plupart de ses coéquipiers, livré une prestation terne et n’a pas su répondre présent face à la sélection ibérique. Il a toutefois de nouveau fait valoir son sens du but en marquant lors de la folle défaite 6-4 contre l’Angleterre en match pour la troisième place. S’il venait à quitter Paris cet été, le club qui remportera la course à son transfert s’offrira un sacré joueur.
Valeur avant le Mondial : 60 M£
. Valeur actuelle : 67,5 M£ (+7,5 M£).
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8Ayyoub Bouaddi | Lille & Maroc | 70 millions de livres sterling
Peu de joueurs sont capables de mener le jeu face au Brésil, a fortiori lorsqu’ils n’ont que 18 ans et seulement trois sélections internationales à leur actif. C’est pourtant exactement ce qu’a réussi Ayyoub Bouaddi grâce à sa prestation exceptionnelle lors du premier match du groupe C de la Coupe du monde du Maroc. Il a dominé le milieu de terrain de la Seleção, pourtant très expérimenté, et a sans aucun doute attiré l’attention de tous les grands clubs européens.
Déjà surveillé par les grands clubs avant même son élégante prestation au MetLife Stadium, le milieu lillois s’était distingué par sa maturité en Ligue 1 au cours des douze derniers mois. Sa prestation lors du deuxième match – une victoire étriquée 1-0 contre l’Écosse – n’a certes pas fait la une des journaux, mais il s’est tout de même montré précis et soigné en possession, intervenant avec détermination pour couper les velléités écossaises. Reposé après avoir été préservé lors de la victoire 4-2 contre Haïti, il a brillé en seizièmes face aux Pays-Bas : porteur de balle régulier, il a aussi protégé sa défense à quatre, guidant les siens vers un succès aux tirs au but.
Des clubs comme Arsenal, le Real Madrid et Manchester City sont souvent cités. Après avoir contribué à la qualification du Maroc pour les quarts de finale, avant l’élimination face à la France, Bouaddi a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec l’élite mondiale. Un grand transfert cet été semble désormais acquis.
Valeur avant le Mondial : 45
M£. Valeur actuelle : 70 M£ (+25 M£).
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7Morgan Rogers | Aston Villa et équipe d’Angleterre | 85 millions de livres sterling
À l’aube de la Coupe du monde, Thomas Tuchel était confronté à un choix crucial : aligner Morgan Rogers ou Jude Bellingham. Le sélectionneur des Three Lions a tranché en faveur du milieu du Real Madrid, qui a ensuite enchaîné les performances de haut vol, validant ainsi la confiance de son coach.
Conséquence directe : les perspectives de Rogers au tournoi et sa capacité à peser sur les débats en ont pris un coup. Vu sa régularité à propulser Aston Villa en Ligue des champions deux saisons de suite, tout en étant l’un des artisans majeurs de la victoire en Ligue Europa, il aurait été compréhensible qu’il soit déçu de ne pas figurer dans le onze. Heureusement pour Tuchel, Rogers n’a pas broyé du noir ni créé de tension ; il a au contraire maintenu un état d’esprit positif au sein du groupe, en attendant patiemment son tour.
Entré en jeu en deuxième période lors des deux premières sorties de l’Angleterre dans le groupe L, il a finalement eu sa chance lors de la dernière rencontre face au Panama. Comme plusieurs de ses coéquipiers, il n’a guère brillé et a retrouvé le banc pour la victoire 2-1, riche en rebondissements et inspirée par Harry Kane, contre la RD Congo. Il est ensuite entré en jeu contre le Mexique lorsque Kane a montré des signes de fatigue, mais ses deux actions décisives restaient à venir : une passe décisive pour le but victorieux de Bellingham face à la Norvège, puis un centre millimétré que Anthony Gordon a transformé en ouverture du score contre l’Argentine. Malgré l’élimination prématurée de l’Angleterre, sa valeur marchande n’a guère souffert de son faible temps de jeu, alors qu’il s’apprête à finaliser un transfert record de 117 millions de livres vers Chelsea.
Valeur avant le Mondial : 90
M£. Valeur actuelle : 85 M£ (⬇️ –5 M£).
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6Yan Diomande | RB Leipzig et Côte d’Ivoire | 90 millions de livres sterling
Le nom de Yan Diomande alimente les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines, et les raisons sont évidentes. L’attaquant ivoirien a mis en alerte plusieurs grands clubs européens grâce à ses performances fulgurantes en Bundesliga, et il serait surprenant qu’il ne suive pas l’exemple de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol et Dominik Szoboszlai en cherchant, d’ici peu, à quitter le RB Leipzig pour un transfert qui fera la une des journaux.
L’attaquant de 19 ans a encore ébloui ses prétendants lors de la Coupe du monde : il a probablement été le meilleur joueur sur la pelouse lors de la victoire 1-0 de la Côte d’Ivoire face à l’Équateur, avant de livrer une performance décisive contre l’Allemagne, où il a laissé Joshua Kimmich sur place avant de centrer pour Franck Kessié lors de la défaite 2-1. Après avoir également délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre Curaçao, ses performances en phase de poules l’ont propulsé sous les feux des projecteurs : il est devenu le premier joueur de ce siècle à réaliser plus de 10 dribbles et à se créer plus de 10 occasions au cours de ses trois premiers matchs de Coupe du monde.
Malheureusement pour lui et la Côte d’Ivoire, leur parcours s’est conclu par une défaite tardive face à une Norvège emmenée par Erling Haaland. Ce revers n’empêche pas l’ailier d’avoir renforcé sa réputation et sa valeur sur le marché nord-américain. Il faudrait désormais débourser environ 100 millions de livres pour l’arracher au RB Leipzig, le PSG étant le club le mieux placé pour se lancer dans la course.
Valeur avant le Mondial : 80
M£. Valeur actuelle : 90 M£ (+10 M£).
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5Enzo Fernández | Chelsea et Argentine | 90 millions de livres sterling
Le feuilleton du mercato estival tournera sans doute autour d’Enzo Fernández et de son éventuel départ de Stamford Bridge. Recruté en 2023 pour la somme astronomique de 106,8 millions de livres sterling, le milieu de terrain a été l’une des rares lueurs d’espoir dans le ciel gris de l’ouest londonien, agité par une valse incessante des entraîneurs.
Xabi Alonso, fraîchement installé sur le banc, pourra-t-il à lui seul convaincre l’Argentin de rester, ou le milieu de terrain cherchera-t-il de nouveaux horizons, avec le Real Madrid en ligne de mire ? Privé de Ligue des champions, Chelsea voit son pouvoir de persuasion s’en trouver affaibli. Si un départ se confirmait, ses performances solides lors de la Coupe du monde, au moins jusqu’en finale, devraient toutefois faire grimper son prix, Fernandez ayant été titulaire tout au long des phases à élimination directe.
Lors de son entrée en lice, il a livré une prestation solide, sans éclat, lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie, match marqué par le triplé éclatant de Lionel Messi. Il a ensuite livré une performance énergique lors du succès 2-0 contre l’Autriche – un nouveau show de Messi en Amérique du Nord – et c’est l’une de ses passes qui a provoqué la faute ayant conduit au penalty, lorsque Lautaro Martinez a été fauché dans la surface dès les dix premières minutes. Après un passage à vide lors de l’épique victoire 3-2 contre le modeste Cap-Vert, où son statut fut remis en question, il s’est ressaisi pour offrir une contribution décisive face à l’Égypte : bien placé au second poteau, il a coupé de la tête le ballon de la victoire in extremis.
Après avoir contribué à l’élimination de la Suisse en quarts, il a de nouveau frappé en demi-finale face à l’Angleterre en égalisant d’une frappe lointaine, offrant à l’Albiceleste le tremplin vers la finale. Si ce coup d’éclat mérite notre reconnaissance, il doit aussi essuyer des critiques pour son expulsion en finale contre l’Espagne. Son tacle tardif sur Pau Cubarsi a coûté cher à son équipe, qui a craqué en prolongation après avoir tenté de tenir jusqu’aux tirs au but à dix contre onze pendant trente minutes.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 85
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 90 millions de livres sterling (⬆️ +5 millions de livres sterling).
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4Elliot Anderson | Nottingham Forest et équipe d’Angleterre | 95 millions de livres sterling
En deux ans seulement, la carrière d’Elliot Anderson a connu une ascension fulgurante. Le nouveau milieu de terrain de Manchester City est passé du banc de touche à Newcastle au statut de joueur clé à Nottingham Forest, avant de s’imposer comme un titulaire incontournable chez les Three Lions de Thomas Tuchel.
Le club d’Enzo Maresca a déboursé environ 116 millions de livres sterling, un montant qui pulvérise, au moins pour l’instant, le record britannique des transferts. Une somme astronomique qui place ses prestations au Mondial sous haute surveillance. Après un match brillant lors de l’entrée en lice des Three Lions dans le groupe L contre la Croatie, le joueur de 23 ans a fait partie des nombreuses stars anglaises en difficulté lors du match nul sans relief contre le Ghana, où il n’a pas réussi à animer le jeu vers l’avant ni à se connecter avec des joueurs comme Harry Kane et Jude Bellingham. Il a toutefois été encore moins convaincant contre le Panama, le match l’ayant quelque peu ignoré alors que les hommes de Tuchel peinaient à s’imposer 2-0 de manière peu convaincante.
Après une nouvelle prestation en deçà de ses capacités lors de la victoire étriquée en seizièmes de finale contre la RD Congo, Anderson a enfin livré ses deux meilleures performances du tournoi : d’abord lors du succès dramatique 3-2 contre le Mexique, puis en dictant le jeu et en déclenchant l’action qui a mené au but égalisateur de Bellingham lors du triomphe 2-1 contre la Norvège. En demi-finale contre l’Argentine, il a de nouveau déçu, ayant peiné à contenir Lionel Messi et passé une grande partie de la rencontre sous la menace d’un second carton jaune après une faute appuyée sur la star adverse. Au bilan, les supporters anglais attendaient davantage de leur milieu de terrain, désormais confronté à l’obligation de justifier son transfert record à l’Etihad Stadium.
Valeur avant le Mondial : 105
M£. Valeur actuelle : 95 M£ (⬇️ –10 M£).
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3Julian Álvarez | Atlético de Madrid et Argentine | 100 millions de livres sterling
Pep Guardiola se trompe rarement sur le marché des transferts, mais il aimerait sans doute pouvoir remonter le temps dans le dossier Julian Álvarez. En 2024, lorsque Manchester City a laissé partir l’attaquant, celui-ci n’était pas encore le joueur décisif qu’il est devenu ; les Citizens ont tout de même réalisé une belle plus-value enencaissant 85 millions de livres sterling de la part de l’Atlético Madrid. Pour autant, personne à l’Etihad ne trouvera cela drôle si l’Argentin débarque à Arsenal la saison prochaine et passe ses anciens coéquipiers au fil de l’épée. On a déjà vu des choses plus étranges.
Selon plusieurs sources, les Gunners sont en pole position pour recruter l’Argentin, mais Mikel Arteta devra casser sa tirelire : le prix réclamé dépasserait 100 millions de livres. Barcelone et le Real Madrid restent aussi dans la course et rêvent de rafler la vedette à un rival direct, d’autant que l’attaquant a publiquement exprimé son envie de quitter l’Atlético. Une performance marquante lors de la Coupe du monde aurait encore fait grimper sa cote, mais le séjour nord-américain du joueur de 26 ans ne s’est pas déroulé comme prévu.
Lionel Scaloni, soucieux de préserver sa cheville fragile, l’a utilisé avec parcimonie : Alvarez est entré en jeu comme remplaçant lors des deux premières rencontres de poule, puis a débuté contre la Jordanie sans convaincre. Il est ensuite resté sur le banc lors du premier tour à élimination directe, puis, après une nouvelle prestation discrète en tant que titulaire lors de la victoire chaotique 3-2 contre l’Égypte en huitièmes de finale, il a conservé étonnamment sa place contre la Suisse.
C’est pourtant face aux Suisses qu’il a connu son plus grand moment du tournoi, en décochant une frappe puissante du droit en prolongation pour propulser l’Argentine en demi-finales. Cela dit, Alvarez s’est montré inefficace lors de la victoire dramatique contre l’Angleterre, puis a eu du mal à entrer dans le match en finale, l’Argentine ne parvenant pas à cadrer un seul tir, se concentrant davantage sur la déstabilisation de l’Espagne que sur la création d’un danger offensif. Au bilan, sa Coupe du monde reste mitigée, même si l’Albiceleste a atteint la finale ; il attendra donc beaucoup plus de lui-même en 2030.
Valeur avant le tournoi : 120
millions de livres sterling. Valeur actuelle : 100 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 20 millions de livres sterling).
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2Michael Olise | Bayern Munich et équipe de France | 150 millions de livres sterling
Le Bayern Munich a réalisé un coup de maître en recrutant Michael Olise en provenance de la Premier League pour environ 50 millions de livres sterling lors du mercato estival 2024. Avec le recul, il est clair que les Bavarois ont dominé le marché des transferts grâce à cette pépite, l’international français ayant ensuite brillé en Bundesliga et en Ligue des champions par ses performances exceptionnelles au cours des deux dernières saisons.
Didier Deschamps n’a pas été insensible à ses progrès, l’incluant dans la redoutable ligne d’attaque des Bleus lors de la Coupe du monde. Si un club osait tester la détermination du Bayern en formulant une offre pour l’ancien ailier de Crystal Palace cet été, il devrait aligner une somme colossale pour que le champion d’Allemagne envisage seulement une vente. Selon la presse espagnole, le Real Madrid préparerait même une proposition record de 192 millions de livres sterling afin de tenter de convaincre le géant bavarois de céder son joyau.
Un montant qui paraît justifié au vu des prestations du joueur lors de la Coupe du monde. Entré en jeu lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal, l’ancien ailier de Reading a offert une passe décisive somptueuse pour l’ouverture du score de Kylian Mbappé, avant de combiner avec l’attaquant du Real Madrid et Ousmane Dembélé pour participer au démantèlement de l’Irak lors du deuxième match. Après une rare performance en demi-teinte lors de la victoire 4-1 contre la Norvège, Olise a enchaîné avec sa quatrième, puis sa cinquième passe décisive lors du succès 3-0 face à la Suède en seizièmes de finale.
Il a ensuite connu un passage à vide contre le Paraguay, avant de se rattraper lors du 2-0 face au Maroc. On attendait alors de le voir monter d’un cran en demi-finale contre l’Espagne, aux côtés de Mbappé, Dembélé et Barcola. Mais nous nous sommes tous trompés : l’ancien joueur de Crystal Palace n’a pratiquement pas touché le ballon lors de cette victoire écrasante de la « Roja ». Malgré cette fausse note, sa première Coupe du monde restera mémorable : avec sept passes décisives – dont deux supplémentaires lors de la petite finale perdue contre l’Angleterre –, il a battu le record de Pelé pour un seul tournoi.
Valeur avant le Mondial : 125
M£. Valeur actuelle : 150 M£ (+25 M£).
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1Lamine Yamal | Barcelone et Espagne | 215 millions de livres sterling
À 19 ans seulement, Lamine Yamal s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus précieux du football mondial. Révélation du FC Barcelone, il a endossé les espoirs de toute une nation lors de la Coupe du monde. Après une brève apparition en seconde période contre le Cap-Vert – une décision de prudence, Yamal ayant abordé la compétition en convalescence –, l’attaquant du Barça a éclaboussé de son talent son premier match en tant que titulaire en Amérique du Nord, une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, en glissant le ballon au fond des filets au second poteau pour convertir un centre de Mikel Oyarzabal.
Car tel est l’attendu pour Yamal : on lui reproche une prestation médiocre s’il ne livre pas régulièrement ce genre d’actions décisives. Après un match sans éclat lors de la dernière rencontre de groupe face à l’Uruguay, l’attaquant barcelonais s’est montré le joueur le plus dangereux sur la pelouse lors de la victoire en seizièmes de finale contre l’Autriche, multipliant les percées balle au pied et semant le trouble dans la défense adverse.
Désireux de marquer les esprits avant la fin du tournoi, il n’a toutefois pas pu faire la différence en huitièmes contre le Portugal, Mikel Merino prenant le relais pour qualifier les siens. Il a ensuite livré une prestation solide, sans toutefois montrer son mordant habituel, lors de la victoire étriquée 2-1 contre la Belgique, avant de faire basculer la demi-finale face à la France en surgissant pour exploiter une erreur de Lucas Digne et obtenir le penalty qui a lancé la Roja vers la finale. La finale face à l’Argentine et à Lionel Messi a confirmé son statut. Bien qu’il ait été muselé par l’agressivité sud-américaine, il a progressivement émergé avant que Ferran Torres n’offre, en prolongation, le but du titre. À 19 ans, Yamal ajoute ainsi une Coupe du monde à son palmarès déjà garni d’un Euro.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 200
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 215 millions de livres sterling (⬆️ + 15 millions de livres sterling).
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