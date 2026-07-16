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Suivi de la valeur des joueurs de la Coupe du monde : Enzo Fernández se distingue avec l’Argentine malgré les rumeurs persistantes d’un départ de Chelsea, tandis que Lamine Yamal voit sa cote atteindre 210 millions de livres sterling
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12Crysencio Summerville | West Ham et Pays-Bas | 40 millions de livres sterling
Cet été s’annonce délicat pour West Ham. Le club londonien possède en Crysencio Summerville un attaquant talentueux, déjà aperçu à son avantage en Premier League, et qui devrait partir après la relégation des Hammers. Ses performances et ses buts lors de la Coupe du monde lui ont offert une exposition internationale, et si les Hammers avaient évité la relégation, ils auraient pu exiger une indemnité de transfert bien plus élevée pour repousser les prétendants.
Manchester United est le club le plus souvent cité, même si la concrétisation d’un éventuel intérêt de la part des Red Devils pourrait dépendre en grande partie de l’avenir de Marcus Rashford. Alors que son parcours en Coupe du monde touche à sa fin, on peut affirmer sans se tromper que Summerville a été l’un des joueurs les plus remarquables de la phase de groupes, alors qu’il n’avait obtenu sa première sélection avec les Pays-Bas qu’au début du mois de juin.
Il a débuté le tournoi en s’infiltrant dans la surface pour marquer d’une frappe astucieuse du pied gauche lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, avant d’enchaîner avec un autre tir lointain lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Suède. Des performances qui ont convaincu Ronald Koeman de le titulariser en huitièmes de finale. Aligné d’entrée, il a livré une prestation intense, délivré une passe décisive puis tiré un penalty lors de la séance de tirs au but – certainement pas le plus mauvais de la compétition – avant de voir Yassine Bounou repousser sa tentative et offrir la qualification au Maroc.
Valeur avant le Mondial : 30
M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).
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11Deniz Undav | VfB Stuttgart et Allemagne | 40 millions de livres sterling
Il y a trois ans, Deniz Undav était à un carrefour de sa carrière. L’attaquant peinait à obtenir du temps de jeu à Brighton, où il jouait les seconds rôles derrière des joueurs comme Evan Ferguson et Danny Welbeck. Un changement radical s’imposait. Ce bol d’air a pris la forme d’un premier prêt au VfB Stuttgart – une opération qui s’est finalement transformée en transfert définitif en 2024 – et depuis, il n’a plus jamais regardé en arrière.
Avec 19 réalisations au compteur, il a conclu l’exercice 2025-2026 comme meilleur buteur allemand de Bundesliga, devancé uniquement par l’implacable Harry Kane au classement général. Bien qu’il n’ait pas été aligné d’entrée lors des trois matches de poule de l’Allemagne à la Coupe du monde, Undav s’est révélé être un « super-remplaçant » en Amérique du Nord, inscrivant un but et délivrant une passe décisive lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, avant de faire basculer la rencontre face à la Côte d’Ivoire en entrant en jeu pour servir l’égalisation, puis en marquant le but de la victoire dans le temps additionnel d’une belle demi-volée suivie d’une finition précise.
Ces performances, conjuguées au manque d’efficacité des titulaires lors de la défaite 2-1 contre l’Équateur, ont convaincu Julian Nagelsmann de le titulariser. Malheureusement pour le joueur de 29 ans, sa première titularisation s’est transformée en son plus mauvais match du tournoi, lors de l’élimination aux tirs au but face au Paraguay ; il n’a jamais trouvé ses marques avant d’être remplacé à la 63e minute. Néanmoins, contrairement à nombre de ses coéquipiers, sa réputation a été renforcée par ses trois buts en phase de groupes, et il faut saluer le travail de Stuttgart, qui a réussi à conclure un nouveau contrat avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde.
Valeur avant le Mondial : 30
M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).
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10Nico Paz | Como (Argentine) | 55 M£
Le nom de Nico Paz est encore peu connu des supporters occasionnels, mais cela pourrait changer dès cet été. Le milieu de terrain de Côme, écarté par le Real Madrid en 2024, fait parler de lui sous la houlette de Cesc Fàbregas en Serie A. Il a joué un rôle essentiel lors de la saison 2025-2026, au cours de laquelle il a inscrit 12 buts – plus que tout autre milieu de terrain de l’élite italienne – pour aider son club à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions.
On ne partage pas le flanc offensif avec Lionel Messi en sélection argentine sans posséder un talent singulier, et c’est précisément la position occupée par Paz lors de cette Coupe du monde. Son plus grand moment sous le célèbre maillot de l’Albiceleste est survenu en mars, lorsqu’il a marqué d’un coup franc qui a laissé son légendaire coéquipier bouche bée. Il devra toutefois probablement continuer à endosser le rôle de remplaçant de luxe en Amérique du Nord, Paz n’ayant été fait entrer qu’en fin de match pour remplacer Messi lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie, avant de ne même pas quitter le banc face à l’Autriche. Il a tout de même été titularisé lors du dernier match du groupe J contre la Jordanie – remplaçant son légendaire capitaine au poste de numéro 10 – et, bien qu’il ait laissé entrevoir des éclairs de son talent, il devrait rester sur le banc jusqu’à la fin du tournoi.
Hors du continent nord-américain, il est acté que Paz restera à Côme : Madrid a activé une clause de rachat de 9 millions d’euros avant de le céder immédiatement au club de Serie A pour un montant proche de 60 millions d’euros. Une opération astucieuse pour le club de José Mourinho, qui conserve par ailleurs une option pour recruter à nouveau le joueur dans le futur.
Valeur avant le Mondial : 75
M£. Valeur actuelle : 55 M£ (⬇️ -20 M£).
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9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain et équipe de France | 65 millions de livres sterling
Il paraît inconcevable que le PSG envisage de se séparer de l'un des attaquants les plus doués à avoir émergé en France ces dernières années ; pourtant, c'est la situation à laquelle sont confrontés les champions de Ligue 1 avec Bradley Barcola. À 23 ans, il est trop talentueux pour croupir sur le banc, mais la concurrence formée par Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé l’a cantonné à un rôle de remplaçant lors des rencontres majeures de la saison 2025-2026.
Les prétendants ne manqueront pas si le club laisse entendre qu’un transfert est possible, Liverpool figurant parmi les destinations évoquées. Son unique obstacle, à l’approche du tournoi, était la concurrence pour une place de titulaire. Didier Deschamps l’avait ainsi laissé sur le banc lors du premier match des Bleus dans le groupe I contre le Sénégal – une rencontre où Barcola est entré en jeu et a immédiatement fait la différence, s’échappant à la 82^e minute avant de lobber nonchalamment Edouard Mendy pour porter le score à 2-0.
Au fil de la compétition, Didier Deschamps lui a toutefois accordé davantage de responsabilités sur le flanc gauche, le titularisant contre la Suède en seizièmes puis face au Paraguay en huitièmes, match au cours duquel il a été décisif. Barcola a ensuite connu un passage à vide lors des huitièmes, ce qui a permis à Doué de le remplacer en quarts. Bien qu’il soit revenu dans le onze pour la demi-finale contre l’Espagne, il a, comme la plupart de ses coéquipiers, livré une prestation terne et n’a pas su répondre présent face à la Roja, ce qui n’a guère modifié sa valeur globale.
Valeur avant le Mondial : 60
M£ ; valeur actuelle : 65 M£ (+5 M£).
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8Ayyoub Bouaddi | Lille & Maroc | 70 M£
Peu de joueurs sont capables de mener le jeu face au Brésil, a fortiori lorsqu’ils n’ont que 18 ans et seulement trois sélections internationales à leur actif. C’est pourtant exactement ce qu’a réussi Ayyoub Bouaddi grâce à sa prestation exceptionnelle lors du premier match du groupe C de la Coupe du monde disputé par le Maroc. Il a dominé le milieu de terrain de la Seleção, pourtant très expérimenté, et a sans aucun doute attiré l’attention de tous les grands clubs européens.
Déjà surveillé par les grands clubs avant même son éclat au MetLife Stadium, le milieu lillois avait en effet accumulé une expérience précieuse en Ligue 1 au cours des douze derniers mois. Sa prestation lors du deuxième match – une victoire étriquée 1-0 contre l’Écosse – n’a certes pas fait la une des journaux, mais il s’est tout de même montré précis et soigné dans la possession, intervenant avec détermination pour couper les velléités écossaises. Reposé après avoir cédé sa place lors de la victoire 4-2 contre Haïti, il a brillé en seizièmes face aux Pays-Bas : porteur de balle affirmé et sentinelle devant la défense, il a guidé les siens vers un succès aux tirs au but.
Des clubs comme Arsenal, le Real Madrid et Manchester City sont souvent cités. Après avoir contribué à la qualification du Maroc pour les quarts de finale, avant l’élimination face à la France, Bouaddi a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec l’élite mondiale. Un transfert estival de grande envergure semble désormais acquis.
Valeur avant la Coupe du monde : 45
millions de livres sterling. Valeur actuelle : 70 millions de livres sterling (⬆️ +25 millions de livres sterling).
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7Yan Diomande | RB Leipzig et Côte d’Ivoire | 90 millions de livres sterling
Le nom de Yan Diomande alimente les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines, et les observateurs comprennent aisément pourquoi. L’attaquant ivoirien a mis en alerte plusieurs grands clubs européens grâce à ses performances fulgurantes en Bundesliga, et il serait surprenant qu’il ne suive pas l’exemple de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol et Dominik Szoboszlai en cherchant, d’ici peu, à quitter le RB Leipzig pour un transfert qui fera la une des journaux.
Le jeune attaquant de 19 ans a profité de la Coupe du monde pour étinceler sous les yeux des recruteurs : il a été le meilleur joueur sur la pelouse lors de la victoire 1-0 contre l’Équateur, puis a été décisif face à l’Allemagne en battant Joshua Kimmich sur l’aile et en centrant pour Franck Kessié, malgré la défaite 2-1. Après avoir également délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre Curaçao, ses performances en phase de groupes l’ont propulsé sous les feux des projecteurs : il est devenu le premier joueur de ce siècle à réaliser plus de 10 dribbles et à se créer plus de 10 occasions au cours de ses trois premiers matchs de Coupe du monde.
Malheureusement pour Diomandé et la Côte d’Ivoire, l’aventure s’est achevée sur une défaite tardive face à une Norvège emmenée par Erling Haaland, mais cela n’enlève rien au fait que l’ailier a renforcé sa réputation et sa valeur de transfert en Amérique du Nord. Il faudrait débourser environ 100 millions de livres sterling pour l’arracher au RB Leipzig, le PSG étant le plus susceptible de se lancer dans la course.
Valeur avant le Mondial : 80
M£. Valeur actuelle : 90 M£ (+10 M£).
- Getty Images Sport
6Morgan Rogers | Aston Villa et équipe d’Angleterre | 90 millions de livres sterling
Thomas Tuchel était confronté à un choix crucial avant la Coupe du monde : aligner Morgan Rogers ou Jude Bellingham. Le sélectionneur des Three Lions a opté pour le milieu du Real Madrid, qui a ensuite aligné des performances de premier plan, validant ainsi la confiance de son entraîneur.
Conséquence directe : les perspectives de Rogers pour le tournoi, ainsi que sa capacité à peser sur les débats, en ont pris un coup. Vu sa régularité à propulser Aston Villa en Ligue des champions deux saisons de suite, tout en étant l’un des artisans majeurs de la victoire en Ligue Europa, il aurait été compréhensible qu’il soit déçu de ne pas figurer dans le onze. Heureusement pour Tuchel, Rogers n’a pas broyé du noir ni créé de tension ; il a au contraire maintenu un état d’esprit positif au sein du groupe, en attendant patiemment son tour.
Entré en jeu en deuxième mi-temps lors des deux premiers matches de l’Angleterre dans le groupe L, Rogers, qui figurerait en tête de la liste des cibles d’Arsenal, a finalement eu l’occasion de briller lors du dernier match de groupe contre le Panama. À l’instar de nombreux coéquipiers, il a toutefois peiné à se démarquer, ce qui l’a renvoyé sur le banc, d’où il n’a pas pris part à la victoire 2-1, pleine de rebondissements et inspirée par Harry Kane, face à la RD Congo. Il est ensuite entré en jeu contre le Mexique lorsque Kane a montré des signes de fatigue, mais ses deux actions décisives restaient à venir : une passe décisive pour le but victorieux de Bellingham face à la Norvège, puis un centre millimétré que Anthony Gordon a transformé en ouverture du score contre l’Argentine. Si l’Angleterre a ensuite connu des revers, la valeur de Rogers n’a pas été affectée par son temps de jeu limité dans cette Coupe du monde.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 90
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 90 millions de livres sterling (↔️ aucune variation de valeur).
- Getty Images Sport
5Enzo Fernández | Chelsea et Argentine | 95 millions de livres sterling
Le feuilleton du mercato estival tournera sans doute autour d’Enzo Fernández et de son éventuel départ de Stamford Bridge. Recruté en 2023 pour la somme astronomique de 106,8 millions de livres sterling, le milieu de terrain a été l’une des rares lueurs d’espoir durant les années tumultueuses à l’ouest de Londres, ponctuées de nombreux changements d’entraîneurs.
Xabi Alonso, le dernier entraîneur en date, parviendra-t-il à le convaincre de rester, ou l’Argentin cherchera-t-il de nouveaux horizons, avec le Real Madrid en ligne de mire ? Privé de Ligue des champions, Chelsea apparaît affaibli, et ce, de manière assez significative. Si un départ devait s’avérer inévitable, ses solides performances lors de la Coupe du monde ne feraient que faire grimper son prix, Fernandez ayant été titulaire tout au long des phases à élimination directe.
Lors de son entrée en lice, il a livré une prestation solide, sans éclat, lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie – un match marqué par le triplé éclatant de Lionel Messi. Il a ensuite livré une performance énergique lors du succès 2-0 contre l’Autriche – un nouveau show de Messi en Amérique du Nord – et c’est l’une de ses passes qui a provoqué la faute dans la surface, entraînant un penalty après que Lautaro Martinez eut été fauché dès les dix premières minutes. Après un passage à vide lors de l’épique victoire 3-2 contre le modeste Cap-Vert, où son statut fut remis en question, il s’est rattrapé en offrant une contribution décisive face à l’Égypte : bien placé au second poteau, il a coupé de la tête le ballon de la victoire in extremis.
Après avoir contribué à l’élimination de la Suisse en quarts, il a de nouveau frappé en demi-finale face à l’Angleterre en égalisant de loin, offrant à l’Albiceleste le tremplin vers la finale. Un message reçu cinq sur cinq, José ?
Valeur avant le Mondial : 85
M£. Valeur actuelle : 95 M£ (⬆️ +10 M£).
- AFP
4Elliot Anderson | Nottingham Forest et équipe d’Angleterre | 95 millions de livres sterling
En deux ans seulement, la carrière d’Elliot Anderson a connu une ascension fulgurante. Le nouveau milieu de terrain de Manchester City est passé du banc de touche à Newcastle à un statut de pilier à Nottingham Forest, avant de s’imposer comme un titulaire incontournable chez les Three Lions de Thomas Tuchel.
Le montant versé par l’équipe d’Enzo Maresca s’élève à environ 116 millions de livres sterling, un chèque record sur le sol britannique, et, compte tenu de cette somme astronomique, ses performances lors de la Coupe du monde allaient, plus que celles de la plupart des autres joueurs, être passées au crible. Après un match brillant lors de l’entrée en lice des Three Lions dans le groupe L contre la Croatie, le joueur de 23 ans a fait partie des nombreuses stars anglaises en difficulté lors du match nul terne contre le Ghana, où il n’a pas réussi à dynamiser le jeu vers l’avant ni à se connecter avec des joueurs comme Harry Kane et Jude Bellingham. Il a toutefois été encore moins convaincant contre le Panama, le match lui ayant quelque peu échappé alors que les hommes de Tuchel peinaient à s’imposer 2-0 de manière peu convaincante.
Après une nouvelle prestation en deçà de ses capacités lors de la victoire étriquée en seizièmes de finale contre la RD Congo, Anderson a livré ses deux meilleures performances du tournoi : d’abord lors du succès dramatique 3-2 contre le Mexique, puis en prenant le contrôle du jeu et en initiant l’action qui a conduit à l’égalisation de Bellingham lors du triomphe 2-1 contre la Norvège. En demi-finale contre l’Argentine, il a de nouveau déçu, ayant du mal à contenir Lionel Messi et passant une grande partie de la rencontre sous la menace d’un second carton jaune après une charge sur le « GOAT » argentin. Au bilan, les supporters anglais attendaient davantage de leur milieu de terrain, désormais confronté à l’obligation de justifier son transfert record à l’Etihad Stadium.
Valeur avant le Mondial : 105
M£. Valeur actuelle : 95 M£ (⬇️ –10 M£).
- AFP
3Julian Álvarez | Atlético de Madrid et Argentine | 105 millions de livres sterling
Pep Guardiola se trompe rarement sur le marché des transferts, mais il aimerait sans doute pouvoir remonter le temps dans le cas de Julián Álvarez. En 2024, lorsque Manchester City l’a laissé partir, l’Argentin n’était pas encore le joueur décisif qu’il est devenu ; les Citizens ont tout de même réalisé une belle plus-value enencaissant 85 millions de livres de la part de l’Atlético Madrid. Pour autant, personne à l’Etihad ne trouverait amusant de voir l’Argentin débarquer à Arsenal la saison prochaine et faire pleurer ses anciens coéquipiers. Le football réserve parfois des scénarios plus surprenants encore.
Selon plusieurs sources, les Gunners sont en pole position pour recruter l’Argentin, mais Mikel Arteta devra casser sa tirelire : le prix réclamé dépasserait 100 millions de livres. Barcelone et le Real Madrid restent aussi dans la course et rêvent de soustraire le joyau d’un rival direct, d’autant que l’attaquant a publiquement exprimé son envie de quitter l’Atlético. Une performance marquante lors de la Coupe du monde ne ferait que faire grimper le prix d’Alvarez, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu jusqu’à présent.
Victime d’une blessure à la cheville avant le tournoi, il a été utilisé avec parcimonie par Lionel Scaloni : entré en jeu comme remplaçant lors des deux premières rencontres de poule, il a ensuite débuté contre la Jordanie pour une prestation jugée décevante. Il est ensuite resté sur le banc lors du premier tour à élimination directe, puis, après une nouvelle sortie discrète – cette fois en tant que titulaire – lors de la victoire chaotique 3-2 contre l’Égypte en huitièmes de finale, il a surpris en conservant sa place face à la Suisse.
C’est pourtant face aux Suisses qu’il a connu son plus grand moment du tournoi jusqu’à présent, en décochant un tir fulgurant du pied droit en prolongation qui a permis à l’Argentine d’accéder aux demi-finales. Cela dit, compte tenu de l’inefficacité d’Alvarez face à l’Angleterre en demi-finale – et de la contribution offensive de Lautaro Martinez depuis le banc –, Lionel Scaloni va-t-il désormais le laisser sur le banc pour la finale contre l’Espagne ? Tous les regards seront braqués sur le New York New Jersey Stadium.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 120
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 105 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 15 millions de livres sterling).
- Getty Images Sport
2Michael Olise | Bayern Munich & équipe de France | 140 millions de livres sterling
Le Bayern Munich a réalisé un coup de maître en recrutant Michael Olise auprès de la Premier League pour environ 50 millions de livres sterling lors du mercato estival 2024. Avec le recul, il est clair que les Bavarois ont dominé le marché des transferts grâce à cette pépite, l’international français ayant depuis illuminé la Bundesliga et la Ligue des champions par ses performances exceptionnelles au cours des deux dernières années.
Didier Deschamps n’a pas été insensible à ses progrès, l’incluant dans la redoutable ligne d’attaque des Bleus lors de la Coupe du monde. Si un club osait tester la détermination du Bayern en formulant une offre pour l’ancien ailier de Crystal Palace cet été, il devrait aligner un chèque vertigineux pour que les champions d’Allemagne envisagent seulement une vente. Selon la presse espagnole, le Real Madrid préparerait même une proposition colossale de 192 millions de livres sterling afin de tenter de convaincre le géant bavarois de lâcher sa pépite.
Un montant qui paraît justifié au vu des prestations du joueur lors de la Coupe du monde. Lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal, l’ancien ailier de Reading a offert une passe décisive somptueuse pour l’ouverture du score de Kylian Mbappé, avant de combiné avec l’attaquant du Real Madrid et Ousmane Dembélé lors du deuxième match pour participer à la démonstration face à l’Irak. Après une rare performance en demi-teinte lors de la victoire 4-1 contre la Norvège, il a ensuite délivré sa quatrième, puis sa cinquième passe décisive lors du succès écrasant 3-0 face à la Suède en seizièmes de finale.
Il a ensuite fait partie des Bleus en deçà de leur niveau face au Paraguay, mais après une nouvelle prestation solide lors du succès 2-0 contre le Maroc, on s’attendait à le voir passer à la vitesse supérieure, aux côtés de Mbappé, Dembélé et Barcola, pour dominer l’Espagne en demi-finale. Mais nous nous trompions : le joueur du Bayern n’a pratiquement pas touché le ballon lors de cette victoire écrasante de la « Roja », qui a jeté une ombre sur une première Coupe du monde par ailleurs solide et riche en moments forts pour le joueur du Bayern. La grande question est désormais de savoir s’il restera à Munich ou s’il cherchera à rejoindre le Bernabéu, comme l’ont rapporté les médias ces derniers jours.
Valeur avant le Mondial : 125
M£. Valeur actuelle : 140 M£ (+15 M£).
- Getty Images Sport
1Lamine Yamal | Barcelone et Espagne | 210 millions de livres sterling
À 19 ans seulement, Lamine Yamal s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus précieux de la planète football. Révélation du FC Barcelone, il arrive en finale de la Coupe du monde avec l’étiquette de meilleur joueur du monde et l’espoir d’une nation sur les épaules. Après une brève apparition en deuxième mi-temps contre le Cap-Vert – une décision de prudence, Yamal ayant débuté le tournoi avec une blessure –, l’attaquant du Barça s’est révélé lors de son premier match en tant que titulaire en Amérique du Nord, une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, en glissant le ballon au fond des filets au second poteau pour convertir un centre de Mikel Oyarzabal.
Car tel est désormais l’exigence qui accompagne Yamal : on attend de lui, à chaque sortie, des actions décisives. Après une prestation plus discrète lors du dernier match de groupe face à l’Uruguay, l’attaquant barcelonais a retrouvé son statut de joueur le plus dangereux sur le terrain lors des seizièmes de finale contre l’Autriche, multipliant les percées balle au pied et semant le trouble dans la défense adverse.
N’ayant pas encore marqué en phase à élimination directe, il brûle d’inscrire un moment majeur avant la finale. Il n’a pas réussi à le faire lors des huitièmes contre le Portugal, où Mikel Merino a endossé le rôle de héros en qualifiant la Roja pour les quarts, tandis que l’ailier barcelonais, malgré quelques éclairs de sa classe, n’avait pas tout à fait retrouvé son niveau habituel. Il a ensuite livré une prestation solide, mais moins tranchante, lors de la victoire étriquée 2-1 contre la Belgique, avant de faire basculer la demi-finale face à la France en surgissant pour exploiter une erreur de Lucas Digne et obtenir le penalty qui a lancé la Roja vers la victoire. Une finale alléchante contre l’Argentine et Lionel Messi attend désormais ce prodige qui a le monde à ses pieds. Tout est en place pour que Yamal laisse son empreinte sur ce tournoi.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 200
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 210 millions de livres sterling (⬆️ + 10 millions de livres sterling).
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