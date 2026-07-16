Cet été s’annonce délicat pour West Ham. Le club londonien possède en Crysencio Summerville un attaquant talentueux, déjà aperçu à son avantage en Premier League, et qui devrait partir après la relégation des Hammers. Ses performances et ses buts lors de la Coupe du monde lui ont offert une exposition internationale, et si les Hammers avaient évité la relégation, ils auraient pu exiger une indemnité de transfert bien plus élevée pour repousser les prétendants.

Manchester United est le club le plus souvent cité, même si la concrétisation d’un éventuel intérêt de la part des Red Devils pourrait dépendre en grande partie de l’avenir de Marcus Rashford. Alors que son parcours en Coupe du monde touche à sa fin, on peut affirmer sans se tromper que Summerville a été l’un des joueurs les plus remarquables de la phase de groupes, alors qu’il n’avait obtenu sa première sélection avec les Pays-Bas qu’au début du mois de juin.

Il a débuté le tournoi en s’infiltrant dans la surface pour marquer d’une frappe astucieuse du pied gauche lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, avant d’enchaîner avec un autre tir lointain lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Suède. Des performances qui ont convaincu Ronald Koeman de le titulariser en huitièmes de finale. Aligné d’entrée, il a livré une prestation intense, délivré une passe décisive puis tiré un penalty lors de la séance de tirs au but – certainement pas le plus mauvais de la compétition – avant de voir Yassine Bounou repousser sa tentative et offrir la qualification au Maroc.

Valeur avant le Mondial : 30

M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).