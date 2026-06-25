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Suivi de la valeur des joueurs de la Coupe du monde : Deniz Undav, le « super remplaçant », brille avec l’Allemagne, tandis que Yan Diomande, estimé à 92,5 millions de livres sterling, devance Morgan Rogers, remplaçant de l’équipe d’Angleterre
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12Crysencio Summerville | West Ham et Pays-Bas | 40 millions de livres sterling 🆕
Cet été s’annonce délicat pour West Ham. Le club londonien possède en Crysencio Summerville un attaquant talentueux, déjà aperçu en Premier League, et qui, selon toute vraisemblance, devrait partir après la relégation des Hammers. Or, alors que le Néerlandais brille actuellement sur la scène internationale en Amérique du Nord, les Hammers auraient pu, s’ils avaient évité la relégation au détriment de Tottenham, exiger un montant bien plus élevé pour dissuader les prétendants.
Manchester United est souvent cité comme un prétendant sérieux, mais la liste de ses admirateurs pourrait s’allonger au fil de ses performances dans l’épreuve mondiale. Il figure déjà parmi les joueurs les plus en vue du tournoi, alors qu’il n’a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale néerlandaise qu’au début du mois de juin : lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, il s’est infiltré dans la surface et a marqué d’une frappe astucieuse du pied gauche. Il a enchaîné avec un autre tir lointain lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Suède et espère avoir fait suffisamment pour s’assurer une place dans le onze de départ pour les phases à élimination directe.
Valeur estimée avant le début de la Coupe du monde : 30
millions de livres sterling. Valeur actuelle : 40 millions de livres sterling (+10 millions de livres sterling).
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11Deniz Undav | VfB Stuttgart et équipe nationale allemande | 42,5 millions de livres sterling
Il y a trois ans, Deniz Undav était à un tournant de sa carrière. L’attaquant peinait à obtenir du temps de jeu à Brighton, où il jouait les seconds rôles derrière des joueurs comme Evan Ferguson et Danny Welbeck. Un changement radical s’imposait. Ce changement s’est matérialisé par un premier prêt au VfB Stuttgart – transaction devenue définitive en 2024 – et, depuis, il ne s’est plus retourné.
Avec 19 buts, il termine la saison 2025-2026 comme meilleur buteur allemand de la Bundesliga, devancé uniquement par l’immense Harry Kane au classement général. Bien qu’il n’ait pas été titulaire lors des deux premiers matches de groupe de l’Allemagne à la Coupe du monde, Undav s’est révélé le joueur le plus influent et sans conteste le plus décisif de la Nationalmannschaft.
Entré en jeu lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, le joueur de 29 ans a inscrit un but et délivré une passe décisive, avant de changer la donne face à la Côte d’Ivoire : il a d’abord offert l’égalisation puis, dans le temps additionnel, il a marqué le but de la victoire d’une magnifique demi-volée. Il devrait désormais débuter contre l’Équateur, et il faut saluer le travail de Stuttgart, qui a réussi à lui faire signer un nouveau contrat avant le coup d’envoi du tournoi.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 30 millions
de livres sterling. Valeur actuelle : 42,5 millions de livres sterling (⬆️ +12,5 millions de livres sterling).
- AFP
10Ayyoub Bouaddi | Lille et Maroc | 62,5 millions de livres sterling
Peu de joueurs sont capables de mener le jeu face au Brésil, encore moins à 18 ans et avec seulement trois sélections. Pourtant, c’est exactement ce qu’a réussi Ayyoub Bouaddi lors du premier match du groupe C de la Coupe du monde, face au Maroc. Le milieu de terrain marocain a dominé son homologue de la Seleção, pourtant très expérimenté, et a forcément attiré l’attention des grands clubs européens.
Déjà surveillé par les grands clubs avant même son éclat au MetLife Stadium, le milieu lillois avait en effet accumulé une précieuse expérience en Ligue 1 au cours des douze derniers mois. Sa performance lors du deuxième match – une victoire étriquée 1-0 contre l’Écosse – n’a certes pas fait la une des journaux, mais il s’est montré précis et soigné dans la possession du ballon, intervenant avec détermination pour couper les velléités écossaises. De plus, il aborde les phases à élimination directe en pleine fraîcheur, après avoir été préservé lors de la victoire 4-2 contre Haïti.
Des écuries comme Arsenal et le Real Madrid sont déjà sur les rangs ; si le jeune Lion continue sur sa lancée et se montre décisif dans le tableau final, elles feront la queue pour obtenir sa signature avant la clôture du mercato estival.
Valeur estimée avant le Mondial : 45 millions
de livres sterling. Valeur actuelle : 60 millions de livres sterling (+15 millions).
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9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain et équipe de France | 62,5 millions de livres sterling
Il paraît peu envisageable que le PSG envisage de se séparer de l’un des attaquants les plus doués à avoir émergé en France ces dernières années ; pourtant, c’est la position dans laquelle se trouve le champion de Ligue 1 avec Bradley Barcola. À 23 ans, il est trop talentueux pour stagner sur le banc, surtout alors que Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé trustent les ailes sous les ordres de Luis Enrique. Résultat : il a principalement assisté aux rencontres clés de la saison 2025-2026 depuis la touche.
Les prétendants ne manqueront pas dès qu’un signe de départ se profilera. Son principal défi, alors qu’il vise une place de titulaire à la Coupe du monde, est la concurrence : Didier Deschamps l’a laissé sur le banc lors de l’entrée des Bleus dans le groupe I face au Sénégal. Entré à la 80^e minute, il a immédiatement fait la différence : après un déboulé fulgurant, il a lobé nonchalamment Edouard Mendy pour porter le score à 2-0.
Sa performance lui a ouvert les portes de la titularisation contre l’Irak, même si, sur l’ensemble des 90 minutes, il n’a pas brillé. Malgré quelques éclairs de talent lui permettant de déjouer son vis-à-vis et d’accélérer dans l’espace, le résultat final n’était pas au rendez-vous. Éclipsé par Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Michael Olise lors de la victoire 3-0, il risque de retrouver le banc pour le reste de la compétition.
Valeur avant le Mondial : 60 millions
de livres. Valeur actuelle : 62,5 millions de livres (+2,5 millions).
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8Nico Paz | Argentin et évoluant à Como | Valeur : 70 millions de livres sterling
Le nom de Nico Paz est encore peu familier aux amateurs de football occasionnels, mais cela pourrait changer cet été. Le milieu de terrain de Côme, laissé partir par le Real Madrid en 2024, attire l’attention sous la houlette de Cesc Fàbregas en Serie A. Il a joué un rôle essentiel lors de la saison 2025-2026, au cours de laquelle il a inscrit 12 buts – plus que tout autre milieu de terrain de l’élite italienne – pour aider son club à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions.
Évoluer dans le secteur offensif aux côtés de Lionel Messi en sélection argentine suppose un talent hors norme, et c’est précisément la raison pour laquelle Paz figure dans le groupe de la Coupe du monde. Son plus grand moment avec l’Albiceleste est survenu en mars, lorsqu’il a marqué d’un coup franc qui a laissé son légendaire coéquipier bouche bée. Il devra toutefois probablement continuer à endosser le rôle de remplaçant de luxe en Amérique du Nord : Paz n’a été lancé qu’en fin de match pour remplacer Messi lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie, avant de ne même pas quitter le banc face à l’Autriche.
En coulisses, le Real Madrid songerait à activer une clause de rachat de 9 millions d’euros pour le faire revenir au Bernabéu, avant de le céder immédiatement – éventuellement à nouveau à Como – afin d’engranger une plus-value substantielle. Une manœuvre à la fois brutale et astucieuse.
Valeur estimée avant le début de la Coupe du monde : 75 millions
de livres. Valeur actuelle : 70 millions de livres (⬇️ baisse de 5 millions de livres).
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7Enzo Fernández | Chelsea et Argentine | 87,5 millions de livres sterling
Le mercato estival s’annonce animé autour d’Enzo Fernández : le milieu de terrain quittera-t-il Stamford Bridge ? Recruté en 2023 pour la somme record de 106,8 millions de livres sterling, il a été l’un des rares points positifs de ces dernières saisons tumultueuses à Chelsea, marquées par une instabilité chronique sur le banc.
Xabi Alonso, fraîchement nommé entraîneur, parviendra-t-il à le convaincre de rester ? Rien n’est moins sûr, d’autant que le Real Madrid, club de ses rêves, pourrait venir aux nouvelles. Privé de Ligue des champions, Chelsea apparaît affaibli et pourrait être contraint de le céder. Dans ce cas, des performances de haut niveau lors de la Coupe du monde risquent de faire flamber son prix, l’Argentin étant annoncé titulaire après avoir déjà disputé les deux premiers matchs de son équipe dans le groupe J.
Lors du premier match, il a livré une prestation solide, quoique peu spectaculaire, lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie – un résultat marqué par le superbe triplé de Lionel Messi. Il a ensuite livré une performance énergique lors du succès 2-0 contre l’Autriche – un nouveau show de Messi en Amérique du Nord – et c’est l’une de ses passes qui a provoqué la faute ayant conduit au penalty, lorsque Lautaro Martinez a été fauché dans la surface dès les dix premières minutes.
Valeur estimée avant le Mondial : 85 millions
de livres. Valeur actuelle : 87,5 millions de livres (⬆️ +2,5 millions).
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6Morgan Rogers | Aston Villa et équipe d’Angleterre | 87,5 millions de livres sterling
Thomas Tuchel était confronté à un choix crucial avant la Coupe du monde : aligner Morgan Rogers ou Jude Bellingham. Le sélectionneur des Three Lions a finalement opté pour le milieu du Real Madrid lors des deux premières rencontres, une décision qui illustre l’ampleur du dilemme.
Quelles conséquences pour Rogers ? Vu sa régularité, lui qui a contribué à propulser Aston Villa en Ligue des champions deux saisons de suite puis à remporter la Ligue Europa, il peut légitimement nourrir quelques regrets de ne pas avoir été aligné d’entrée. Heureusement pour Tuchel, Rogers n’est pas du genre à bouder ou à créer des tensions ; il aura sans doute encore un rôle important à jouer alors que les Three Lions cherchent à avancer dans la compétition.
Entré en jeu en seconde période lors des deux premières sorties dans le groupe L, il a de bonnes chances d’être aligné d’entrée contre le Panama, les Three Lions ayant peiné à contourner le bloc bas du Ghana. Un grand moment pourrait encore lui échouer sur le sol nord-américain d’ici la fin de la compétition, ce qui ne manquerait pas de faire grimper sa cote alors qu’Arsenal, Manchester United, Liverpool et d’autres guettent déjà un départ de Villa Park.
Valeur avant le tournoi : 90
M£ ; valeur actuelle : 87,5 M£ (⬇️ –2,5 M£).
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5Yan Diomande | RB Leipzig et Côte d’Ivoire | 92,5 millions de livres sterling
Le nom de Yan Diomande fait l’objet de rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines, et les raisons en sont évidentes. Ses performances fulgurantes en Bundesliga ont mis plusieurs grands clubs européens en alerte, et l’on s’attend à ce qu’il suive bientôt les traces de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol et Dominik Szoboszlai en quittant le RB Leipzig pour un transfert retentissant.
Lors de la Coupe du monde, l’attaquant de 19 ans a confirmé son immense talent sous les yeux des prétendants : il a disputé l’intégralité de la rencontre et brillé lors de la victoire 1-0 de la Côte d’Ivoire face à l’Équateur. Il a constamment cherché à prendre de vitesse son vis-à-vis direct, le latéral d’Arsenal Piero Hincapie, qu’il a régulièrement dominé. Moins en vue lors du deuxième match, une défaite 2-1 contre l’Allemagne, il a tout de même déclenché l’ouverture du score : après avoir résisté à Joshua Kimmich sur l’aile, il a adressé un centre au ras du sol que Franck Kessié a finalement poussé au fond des filets.
Selon les dernières rumeurs, les prétendants devront débourser environ 100 millions de livres sterling pour convaincre le RB Leipzig de le laisser partir. Si la Côte d’Ivoire parvient à se hisser jusqu’en phase à élimination directe, la cote du jeune attaquant pourrait encore flamber. Affaire à suivre.
Valeur estimée avant le Mondial : 80 millions
de livres. Valeur actuelle : 92,5 millions de livres (⬆️ +12,5 millions).
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4Elliot Anderson | Nottingham Forest et équipe d’Angleterre | 102,5 millions de livres sterling
En deux ans, la carrière d’Elliot Anderson a pris son envol. Passé du banc de touche de Newcastle à un statut de titulaire chez les Three Lions de Tuchel, le milieu de terrain de Nottingham Forest est désormais en tête de liste de nombreux cadors européens.
Les deux géants de Manchester s’affrontent pour obtenir ses services, et le montant du transfert devrait largement dépasser les 100 millions de livres sterling. Tous les regards seront donc braqués sur ses performances à la Coupe du monde, afin de juger de sa valeur au plus haut niveau. Après une prestation solide lors du premier match des Three Lions dans le groupe L contre la Croatie, l’ancien Magpie a toutefois fait partie des nombreuses stars anglaises en difficulté lors du match nul sans relief contre le Ghana. Peu influent dans l’animation offensive, il a peiné à se connecter avec Harry Kane et Jude Bellingham, tout en semblant parfois hésitant défensivement.
Néanmoins, une seule performance en demi-teinte ne doit pas occulter son parcours dans le tournoi. Si, comme prévu, il répond présent alors que les hommes de Tuchel abordent les phases à élimination directe, il reste fort probable qu’Anderson soit bientôt impliqué dans un transfert record pour le football britannique, probablement vers la moitié bleue de Manchester.
Valeur estimée avant le Mondial : 105 M£
. Valeur actuelle : 102,5 M£ (⬇️ -2,5 M£).
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3Julian Álvarez | Atlético de Madrid et Argentine | 110 millions de livres sterling
Pep Guardiola se trompe rarement sur le marché des transferts, mais il aimerait sans doute pouvoir remonter le temps dans le dossier Julian Álvarez. En 2024, lorsque Manchester City a cédé l’attaquant, il n’était pas encore le joueur décisif qu’il est devenu ; les Citizens ont tout de même réalisé une plus-value substantielle, récupérant 85 millions de livres sterling de l’Atlético Madrid. Néanmoins, personne à l’Etihad ne sourcillerait si l’Argentin débarquait à Arsenal la saison prochaine pour mieux transpercer ses anciens coéquipiers. Le football a déjà réservé des scénarios plus surprenants.
Selon les médias, les Gunners sont en pole position pour recruter l’attaquant, mais Mikel Arteta devra casser sa tirelire : le prix réclamé dépasserait 100 millions de livres. Barcelone et le Real Madrid, également sur le coup, seraient ravis de souffler le joyau d’un rival direct, d’autant que l’intéressé a déjà annoncé son souhait de quitter l’Atlético. Une performance marquante lors de la Coupe du monde ne ferait que faire grimper le prix d’Alvarez, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu jusqu’à présent.
Convalescent d’une entorse à la cheville, il n’a pour l’instant été utilisé qu’en cours de jeu par Lionel Scaloni, faisant son entrée comme remplaçant lors des deux premières rencontres de groupe de l’Albiceleste. Il doit être particulièrement déçu de ne pas avoir marqué contre l’Autriche : après s’être engouffré dans la surface et avoir tenté sa chance, c’est finalement Lionel Messi qui a pris les choses en main et a poussé le ballon au fond des filets. S’il est suffisamment en forme, Alvarez sera sans aucun doute titulaire contre la Jordanie, où la pression pèsera sur lui, plus que sur la plupart des autres, pour saisir sa chance et s’imposer dans le onze de départ.
Valeur estimée avant le Mondial : 120
millions de livres. Valeur actuelle : 110 millions de livres (⬇️ baisse de 10 millions).
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2Michael Olise | Bayern Munich et équipe de France | 140 millions de livres sterling
Le Bayern Munich a déniché une perle rare en réussissant à arracher Michael Olise à la Premier League lors d’un transfert d’environ 50 millions de livres sterling à l’été 2024. Avec le recul, on peut affirmer sans se tromper que les Bavarois ont remporté le mercato grâce à ce coup de maître, l’international français ayant depuis illuminé la Bundesliga et la Ligue des champions par ses performances exceptionnelles au cours des deux dernières années.
Deschamps n’a pas été insensible à ses progrès, intégrant l’ailier dans la redoutable ligne d’attaque des Bleus lors de la Coupe du monde. Si un club osait tester la détermination du Bayern en soumettant une offre pour l’ancien joueur de Crystal Palace cet été, il faudrait débourser une somme colossale pour que les champions d’Allemagne envisagent seulement une vente. Un montant qui n’a fait qu’augmenter après les débuts du joueur de 24 ans dans le tournoi.
Après une nouvelle performance de classe mondiale lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal, ponctuée d’une superbe passe décisive pour l’ouverture du score de Kylian Mbappé, Olise s’est à nouveau associé à l’attaquant du Real Madrid et à Ousmane Dembélé pour démanteler l’Irak, portant à trois son total de passes décisives dans le tournoi. Même si Deschamps aurait préféré préserver ses titulaires, la qualification pour les huitièmes étant déjà acquise, Olise pourrait tout de même être aligné afin d’assurer la première place du groupe lors d’un match délicat contre la Norvège d’Erling Haaland.
Valeur estimée avant le début de la Coupe du monde : 125
millions de livres sterling. Valeur actuelle : 140 millions de livres sterling (+15 millions).
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1Lamine Yamal | Barcelone et Espagne | 202,5 millions de livres sterling
À 18 ans à peine, Lamine Yamal est déjà considéré comme l’un des joueurs les plus précieux du football mondial. Révélé au FC Barcelone, il arrive à la Coupe du monde avec l’étiquette de futur Ballon d’Or et porte sur ses épaules les espoirs de toute une nation. Après une brève apparition en seconde période contre le Cap-Vert – une décision de prudence, l’international ayant abordé la compétition avec une petite blessure –, l’attaquant barcelonais s’est véritablement révélé lors de son premier match en tant que titulaire, une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, en glissant le ballon au fond des filets au second poteau pour convertir un centre de Mikel Oyarzabal.
Tel est désormais l’étalon-or imposé par le jeune Barcelonais : on attend de lui, à chaque sortie, ce genre d’éclats qui font lever les foules. Il a d’ailleurs frôlé le doublé lors d’une première période animée à Atlanta, avant que le sélectionneur Luis de la Fuente, conscient de la victoire acquise, ne le sorte à la mi-temps pour le préserver. Il devrait logiquement être aligné d’entrée contre l’Uruguay lors de la dernière journée de la phase de groupes, puis, dès les huitièmes de finale, on s’attend à voir ce prodige, qui a le monde à ses pieds, déclencher de véritables feux d’artifice.
Valeur estimée avant le début de la Coupe du monde : 200
millions de livres sterling. Valeur actuelle : 202,5 millions de livres sterling (+2,5 millions).