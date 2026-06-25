Suivi de la valeur des joueurs de la Coupe du monde : Deniz Undav, le « super remplaçant », brille avec l’Allemagne, tandis que Yan Diomande, estimé à 92,5 millions de livres sterling, devance Morgan Rogers, remplaçant de l’équipe d’Angleterre

Cet été s’annonce délicat pour West Ham. Le club londonien possède en Crysencio Summerville un attaquant talentueux, déjà aperçu en Premier League, et qui, selon toute vraisemblance, devrait partir après la relégation des Hammers. Or, alors que le Néerlandais brille actuellement sur la scène internationale en Amérique du Nord, les Hammers auraient pu, s’ils avaient évité la relégation au détriment de Tottenham, exiger un montant bien plus élevé pour dissuader les prétendants.

Manchester United est souvent cité comme un prétendant sérieux, mais la liste de ses admirateurs pourrait s’allonger au fil de ses performances dans l’épreuve mondiale. Il figure déjà parmi les joueurs les plus en vue du tournoi, alors qu’il n’a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale néerlandaise qu’au début du mois de juin : lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, il s’est infiltré dans la surface et a marqué d’une frappe astucieuse du pied gauche. Il a enchaîné avec un autre tir lointain lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Suède et espère avoir fait suffisamment pour s’assurer une place dans le onze de départ pour les phases à élimination directe.

Valeur estimée avant le début de la Coupe du monde : 30

millions de livres sterling. Valeur actuelle : 40 millions de livres sterling (+10 millions de livres sterling).