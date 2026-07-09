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Suivi de la valeur des joueurs de la Coupe du monde : Ayyoub Bouaddi dépasse Bradley Barcola, en deçà de ses standards, tandis qu’Elliot Anderson se relance et qu’Enzo Fernández montre au Real Madrid de quoi il est capable
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12Crysencio Summerville | West Ham et Pays-Bas | 40 millions de livres sterling
Cet été s’annonce délicat pour West Ham. Le club londonien possède en effet dans son effectif Crysencio Summerville, un attaquant talentueux qui a déjà montré l’étendue de son talent en Premier League et qui devrait, sauf surprise, quitter le club après sa relégation. Le Néerlandais s’est en outre illustré sur la scène mondiale avec des performances et des buts marquants lors de la Coupe du monde. Si les Hammers avaient conservé leur place en Premier League, ils auraient pu exiger une indemnité de transfert bien plus élevée pour repousser les prétendants.
Manchester United est le club le plus souvent cité, même si la concrétisation d’un éventuel intérêt de la part des Red Devils pourrait dépendre en grande partie de l’avenir de Marcus Rashford. Alors que son parcours en Coupe du monde touche à sa fin, on peut affirmer sans se tromper que Summerville a été l’un des joueurs les plus remarquables de la phase de groupes, alors qu’il n’avait disputé son premier match international avec les Pays-Bas qu’au début du mois de juin.
Il a débuté le tournoi en s’infiltrant dans la surface et en marquant d’une frappe astucieuse du pied gauche lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, avant d’enchaîner avec un autre tir lointain lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Suède. Des performances qui ont convaincu Ronald Koeman de le titulariser en huitièmes de finale. Plein d’énergie, il a délivré une passe décisive avant de tirer un penalty – loin d’être le plus mauvais du tournoi – brillamment repoussé par Yassine Bounou, offrant au Maroc sa qualification.
Valeur avant le Mondial : 30
M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).
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11Deniz Undav | VfB Stuttgart et équipe d’Allemagne | 40 millions de livres sterling
Il y a trois ans, Deniz Undav était à un carrefour de sa carrière. L’attaquant peinait à obtenir du temps de jeu à Brighton, où il jouait les seconds rôles derrière des joueurs comme Evan Ferguson et Danny Welbeck. Un changement radical s’imposait. Ce bol d’air a pris la forme d’un premier prêt au VfB Stuttgart – un transfert qui est finalement devenu définitif en 2024 – et depuis, il n’a plus regardé en arrière.
Avec 19 réalisations au compteur, il a conclu l’exercice 2025-2026 comme meilleur buteur allemand de Bundesliga, devancé uniquement par l’inépuisable Harry Kane au classement général. Bien qu’il n’ait pas été titularisé lors des trois matches de poule de l’Allemagne à la Coupe du monde, Undav s’est révélé être un « super-sub » en Amérique du Nord, inscrivant un but et délivrant une passe décisive lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, avant de faire basculer la rencontre face à la Côte d’Ivoire en entrant en jeu pour servir l’égalisation puis marquer le but de la victoire dans le temps additionnel d’une belle demi-volée.
Ces performances, conjuguées au manque d’efficacité des titulaires lors de la défaite 2-1 contre l’Équateur, ont convaincu Julian Nagelsmann de le titulariser. Malheureusement pour le joueur de 29 ans, sa première titularisation a tourné au cauchemar lors de l’élimination aux tirs au but face au Paraguay : peu en vue, il a cédé sa place à la 63e minute. Néanmoins, contrairement à plusieurs de ses coéquipiers, sa réputation a été renforcée par ses trois buts en phase de groupes, et il faut saluer le travail de Stuttgart, qui a réussi à conclure un nouveau contrat avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 30
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 40 millions de livres sterling (⬆️ + 10 millions de livres sterling).
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10Nico Paz | Como (Italie) et Argentine | 60 millions de livres sterling
Le nom de Nico Paz est encore peu connu des supporters occasionnels, mais cela pourrait changer dès cet été. Le milieu de terrain de Côme, écarté par le Real Madrid en 2024, fait parler de lui sous la houlette de Cesc Fàbregas en Serie A. Il a joué un rôle essentiel lors de la saison 2025-2026, au cours de laquelle il a inscrit 12 buts – plus que tout autre milieu de terrain de l'élite italienne – pour aider son club à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions.
On ne partage pas le flanc offensif avec Lionel Messi en sélection argentine sans posséder un talent singulier, et c’est précisément la position occupée par Paz lors de cette Coupe du monde. Son plus grand moment sous le célèbre maillot de l’Albiceleste est survenu en mars, lorsqu’il a marqué d’un coup franc qui a laissé son légendaire coéquipier bouche bée. Il devra toutefois probablement continuer à endosser le rôle de remplaçant de luxe en Amérique du Nord, Paz n’ayant été introduit qu’en fin de match pour remplacer Messi lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie, avant de ne même pas quitter le banc face à l’Autriche. Il a tout de même été titularisé lors du dernier match du groupe J contre la Jordanie – remplaçant son légendaire capitaine au poste de numéro 10 – et bien qu’il ait laissé entrevoir des éclairs de son talent, il devrait rester sur le banc jusqu’à la fin du tournoi.
Hors du continent nord-américain, il est acté que Paz restera à Côme : le Real Madrid a activé une clause de rachat de 9 millions d’euros avant de le céder immédiatement au club de Serie A pour un montant proche de 60 millions d’euros. Une opération astucieuse pour l’écurie de José Mourinho, qui conserve par ailleurs une option pour réengager le joueur à l’avenir.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 75
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 60 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 15 millions de livres sterling).
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9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain et équipe de France | 62,5 millions de livres sterling
Il paraît inconcevable que le PSG envisage de se séparer de l'un des attaquants les plus doués que la France ait produits ces dernières années, pourtant c'est la situation à laquelle font face les champions de Ligue 1 avec Bradley Barcola. À 23 ans, il est trop talentueux pour croupir régulièrement sur le banc, et la concurrence de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, piliers de l’attaque de Luis Enrique, l’a cantonné à un rôle de remplaçant lors des rencontres qui comptaient vraiment au cours de la saison 2025-2026.
Les prétendants ne manqueront pas si un transfert se profile, Liverpool étant souvent cité parmi les destinations possibles. Son unique obstacle, alors qu’il vise une place de titulaire lors de la Coupe du monde, est la concurrence : Didier Deschamps l’avait laissé sur le banc lors de l’entrée en lice des Bleus dans le groupe I face au Sénégal – match au cours duquel Barcola est entré en jeu et a immédiatement fait la différence, s’échappant à la 82^e minute avant de lobber tranquillement Edouard Mendy pour porter le score à 2-0.
Au fil de la compétition, Deschamps lui a confié les clés du couloir gauche, le titularisant lors des deux dernières sorties des Bleus : d’abord décisif en seizièmes contre la Suède, il a ensuite maintenu son niveau lors du laborieux 1-0 face au Paraguay. Mais l’avenir immédiat de Barcola sous le maillot bleu demeure incertain. En huitièmes de finale, il n’a guère pesé et a cédé sa place à la 61^e à Doué, auteur de la passe décisive qui a permis à Mbappé de marquer le but de la qualification. On pourrait donc s’attendre à ce que cette contribution décisive suffise au joueur de 21 ans pour supplanter son coéquipier du PSG et prendre sa place dès le coup d’envoi du quart de finale contre le Maroc, où Barcola devra probablement entrer en cours de jeu pour laisser son empreinte sur la rencontre.
Valeur avant le Mondial : 60 M£
. Valeur actuelle : 62,5 M£ (+2,5 M£).
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8Ayyoub Bouaddi | Lille & Maroc | 65 M£
Peu de joueurs sont capables de mener le jeu face au Brésil, a fortiori lorsqu’ils n’ont que 18 ans et seulement trois sélections internationales à leur actif. C’est pourtant exactement ce qu’a réussi Ayyoub Bouaddi grâce à sa prestation exceptionnelle lors du premier match du groupe C de la Coupe du monde disputé par le Maroc. Il a dominé le milieu de terrain de la Seleção, pourtant très expérimenté, et a sans aucun doute attiré l’attention de tous les grands clubs européens.
Déjà surveillé par les grands clubs avant même son éclat au MetLife Stadium, le milieu lillois avait en effet accumulé une précieuse expérience en Ligue 1 au cours des douze derniers mois. Sa prestation lors du deuxième match – une victoire étriquée 1-0 contre l’Écosse – n’a certes pas fait la une, mais il s’est montré précis et soigné dans la possession, intervenant avec détermination pour couper l’élan des Écossais. Reposé après avoir cédé sa place lors de la victoire 4-2 contre Haïti, il a brillé en seizièmes face aux Pays-Bas : porteur de balle affirmé, il a à la fois protégé sa défense à quatre et propulsé les siens vers un succès aux tirs au but.
Arsenal, le Real Madrid et Manchester City seraient en pole position. Après avoir contribué à la qualification du Maroc pour les quarts de finale, Bouaddi s’apprête à passer un test majeur face à Michael Olise et Kylian Mbappé.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 45 millions
de livres sterling Valeur actuelle du joueur : 65 millions de livres sterling (⬆️ + 20 millions de livres sterling)
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7Morgan Rogers | Aston Villa et équipe d’Angleterre | 82,5 millions de livres sterling
Thomas Tuchel était confronté à un choix crucial avant la Coupe du monde : aligner Morgan Rogers ou Jude Bellingham. Le sélectionneur des Three Lions a opté pour le milieu du Real Madrid, titularisé dès le début et auteur de performances exceptionnelles qui justifient la confiance de son entraîneur.
Qu’en est-il des perspectives de Rogers ? Au vu de sa régularité sous le maillot d’Aston Villa, club qu’il a contribué à qualifier pour la Ligue des champions deux saisons de suite tout en jouant un rôle clé dans la conquête de la Ligue Europa, il peut légitimement nourrir des regrets de ne pas avoir été aligné d’entrée. Heureusement pour Tuchel, Rogers n’est pas du genre à bouder ou à créer des remous quand les choses ne tournent pas à son avantage, et il aura sans doute encore un rôle à jouer alors que l’Angleterre cherche à se qualifier pour les huitièmes de finale.
Remplaçant lors des deux premières sorties de l’Angleterre dans le groupe L, l’attaquant, courtisé par Arsenal, a tout de même pu briller lors de la dernière rencontre de poule face au Panama. Comme plusieurs de ses coéquipiers, il n’a cependant pas réussi à se mettre en évidence et a retrouvé le banc pour la victoire 2-1, riche en rebondissements et orchestrée par Harry Kane, contre la RD Congo. Il a fait une brève apparition contre le Mexique lorsque Kane a montré des signes de fatigue, mais on ignore encore si Rogers pourra offrir un éclat de génie avant la fin du tournoi.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 90 millions
de livres sterling. Valeur actuelle : 82,5 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 7,5 millions de livres sterling).
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6Enzo Fernández | Chelsea et Argentine | 90 millions de livres sterling
Le feuilleton du mercato estival tournera sans doute autour d’Enzo Fernández et de son éventuel départ de Stamford Bridge. Recruté 106,8 millions de livres sterling en 2023, le milieu de terrain a été l’une des rares lueurs d’espoir dans la tourmente londonienne, marquée par une succession d’entraîneurs.
Xabi Alonso, fraîchement installé sur le banc, parviendra-t-il à le convaincre de rester, ou l’Argentin cherchera-t-il de nouveaux horizons, avec le Real Madrid en ligne de mire ? Privé de Ligue des champions, Chelsea apparaît affaibli, et ce, de manière assez significative. Si un transfert devait s’avérer nécessaire, une bonne performance à la Coupe du monde ne ferait que faire grimper sa valeur, Fernandez semblant appelé à être titulaire tout au long des phases à élimination directe.
Lors de son entrée en lice, il a livré une prestation solide, sans éclat, lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie – un match marqué par le superbe triplé de Lionel Messi. Il a ensuite livré une performance énergique lors du succès 2-0 contre l’Autriche – un nouveau show de Messi en Amérique du Nord – et c’est une passe d’Enzo qui a provoqué la faute dans la surface, entraînant un penalty après que Lautaro Martinez eut été fauché dès les dix premières minutes. Après un passage à vide lors de l’épique victoire 3-2 contre la modeste formation du Cap-Vert, où son statut de titulaire semblait menacé, il s’est rattrapé en offrant une contribution décisive face à l’Égypte : bien placé au second poteau, il a coupé de la tête le centre victorieux dans les ultimes instants. Un message reçu, José ?
Valeur avant le Mondial : 85
M£. Valeur actuelle : 90 M£ (+5 M£).
- Getty Images Sport
5Yan Diomande | RB Leipzig et Côte d’Ivoire | 90 millions de livres sterling
Le nom de Yan Diomande alimente les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines, et les observateurs comprennent aisément pourquoi. L’attaquant ivoirien a mis en alerte plusieurs grands clubs européens grâce à ses performances fulgurantes en Bundesliga, et il serait surprenant qu’il ne suive pas l’exemple de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol et Dominik Szoboszlai en cherchant, d’ici peu, à quitter le RB Leipzig pour un transfert qui fera la une des journaux.
Le jeune attaquant de 19 ans a profité de la Coupe du monde pour étinceler aux yeux des recruteurs : il a été le meilleur joueur sur la pelouse lors de la victoire 1-0 contre l’Équateur, puis a été décisif face à l’Allemagne en débordant Joshua Kimmich avant de centrer pour Franck Kessié, malgré la défaite 2-1. Après avoir également délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre Curaçao, ses performances en phase de groupes l’ont propulsé sous les feux des projecteurs : il est devenu le premier joueur de ce siècle à réaliser plus de 10 dribbles et à se créer plus de 10 occasions au cours de ses trois premiers matchs de Coupe du monde.
Malheureusement pour Diomandé et la Côte d’Ivoire, l’aventure s’est achevée sur une défaite tardive face à une Norvège emmenée par Erling Haaland. Reste que l’ailier a consolidé sa réputation et fait grimper sa valeur marchande en Amérique du Nord. Il faudrait désormais débourser environ 100 millions de livres sterling pour l’arracher au RB Leipzig, le PSG étant le club le mieux placé pour se lancer dans la course.
Valeur avant le Mondial : 80
M£. Valeur actuelle : 90 M£ (+10 M£).
- AFP
4Elliot Anderson | Nottingham Forest et Angleterre | 100 millions de livres sterling
En deux ans, la carrière d’Elliot Anderson a connu une ascension fulgurante. Le nouveau milieu de terrain de Manchester City est passé du banc à Newcastle à un statut de cadre à Nottingham Forest, avant de s’imposer comme un titulaire incontournable chez les Three Lions de Thomas Tuchel.
Le club d’Enzo Maresca a déboursé environ 116 millions de livres sterling, un chèque record outre-Manche, ce qui place ses prestations au Mondial sous haute surveillance. Après un match brillant lors de l’entrée en lice des Three Lions dans le groupe L contre la Croatie, le joueur de 23 ans a fait partie des nombreuses stars anglaises en difficulté lors du match nul sans relief contre le Ghana, où il n’a pas réussi à mener le jeu vers l’avant ni à se connecter avec des joueurs comme Harry Kane et Jude Bellingham. Il a toutefois été sans doute encore moins convaincant face au Panama, le match l’ayant quelque peu ignoré alors que les hommes de Tuchel peinaient à s’imposer 2-0 de manière peu convaincante.
Pourtant, c’est probablement face à des adversaires plus coriaces que la véritable valeur d’Anderson pour la cause anglaise se révélera, car son infatigable dynamisme et sa capacité à récupérer le ballon seront cruciaux contre des équipes qui dominent la possession et refusent de se contenter de se replier en bloc bas. Après une nouvelle prestation en demi-teinte lors de la victoire étriquée en 16es de finale contre la RD Congo, le milieu de terrain a toutefois livré sa meilleure performance du tournoi lors du succès spectaculaire 3-2 face au Mexique. Il devra encore élever son niveau de jeu contre la Norvège et relever le défi majeur de contenir l’influence de Martin Ødegaard.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 105
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 100 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 5 millions de livres sterling).
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3Julian Álvarez | Atlético de Madrid et Argentine | 102,5 millions de livres sterling
Pep Guardiola se trompe rarement sur le marché des transferts, mais il aimerait sans doute pouvoir remonter le temps dans le dossier Julian Álvarez. En 2024, lorsque Manchester City l’a cédé, l’Argentin n’était pas encore le joueur décisif qu’il est devenu ; les Citizens ont tout de même encaissé 85 millions de livres sterling de la part de l’Atlético Madrid. Pour autant, personne à l’Etihad ne trouvera cela drôle si l’Argentin débarque à Arsenal la saison prochaine et passe ses anciens coéquipiers au fil de l’épée. On a déjà vu des choses plus étranges.
Selon plusieurs sources, les Gunners sont en pole position pour recruter l’Argentin, mais Mikel Arteta devra casser sa tirelire : le prix réclamé dépasserait 100 millions de livres. Barcelone et le Real Madrid restent aussi dans la course et rêvent de soustraire ce joyau à un rival direct, d’autant que l’attaquant a publiquement exprimé son envie de quitter l’Atlético. Une performance marquante lors de la Coupe du monde ne ferait que faire grimper le prix d’Alvarez, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu jusqu’à présent.
Victime d’une blessure à la cheville avant le tournoi, l’attaquant de 26 ans n’a été utilisé qu’en cours de match lors des deux premières rencontres de groupe de l’Albiceleste, puis a livré une prestation décevante dès le coup d’envoi face à la Jordanie. Il est donc resté sur le banc lors du premier huitième de finale, se distinguant surtout par son travail défensif contre le Cap-Vert après son entrée en jeu peu après l’heure de jeu, alors que l’Argentine peinait à dominer un adversaire supposé modeste. Il est difficile de dire qu’Alvarez a brillé en Amérique du Nord, et après une nouvelle prestation discrète, cette fois dès le coup d’envoi, lors de la victoire chaotique 3-2 contre l’Égypte en huitièmes de finale, Scaloni pourrait être tenté de réintégrer Lautaro Martínez dans le onze de départ.
Valeur avant le Mondial : 120
M£. Valeur actuelle : 102,5 M£ (⬇️ -17,5 M£).
- Getty Images Sport
2Michael Olise | Bayern Munich & équipe de France | 145 millions de livres sterling
Le Bayern Munich a réalisé un coup de maître en recrutant Michael Olise en provenance de la Premier League pour environ 50 millions de livres sterling lors du mercato estival 2024. Avec le recul, il est clair que les Bavarois ont dominé le marché des transferts grâce à cette pépite, l’international français ayant depuis illuminé la Bundesliga et la Ligue des champions par ses performances exceptionnelles au cours des deux dernières années.
Didier Deschamps n’a pas été insensible à ses progrès, l’incluant dans la redoutable ligne d’attaque des Bleus lors de la Coupe du monde. Si un club osait tester la détermination du Bayern en formulant une offre pour l’ancien ailier de Crystal Palace cet été, il devrait aligner une somme colossale pour que les champions d’Allemagne envisagent seulement une vente. Selon la presse espagnole, le Real Madrid préparerait même une offre record de 192 millions de livres sterling afin de tenter de convaincre le géant bavarois de céder son joyau.
Un montant qui paraît moins extravagant au regard des prestations de l’ancien joueur de Reading lors de sa première Coupe du monde. Dès la victoire 3-1 contre le Sénégal, il a délivré une passe décisive somptueuse pour l’ouverture du score de Kylian Mbappé, avant de combiner avec l’attaquant madrilène et Ousmane Dembélé lors du deuxième match, contribuant à l’écrasante victoire face à l’Irak. Après une rare performance en demi-teinte lors de la victoire 4-1 contre la Norvège, il a enchaîné avec sa quatrième, puis sa cinquième passe décisive lors du succès 3-0 face à la Suède en seizièmes, livrant une prestation qui l’intègre logiquement dans la course au Ballon d’Or. S’il a fait partie des Bleus en deçà de leur niveau face au Paraguay, il conserve logiquement sa place et devrait briller lors du quart de finale face au Maroc.
Valeur avant le Mondial : 125
M£. Valeur actuelle : 145 M£ (+20 M£).
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1Lamine Yamal | Barcelone et Espagne | 207,5 millions de livres sterling
À 18 ans seulement, Lamine Yamal s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus précieux du football mondial. Révélation du FC Barcelone, il arrive au Mondial avec l’étiquette de futur Ballon d’Or et l’espoir d’une nation sur les épaules. Après une brève apparition en seconde période contre le Cap-Vert – une décision de prudence, l’international espagnol ayant abordé la compétition en convalescence –, l’attaquant barcelonais s’est illustré lors de son premier match en tant que titulaire en Amérique du Nord, une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, en glissant le ballon au fond des filets au second poteau pour convertir un centre de Mikel Oyarzabal.
C’est désormais ce que l’on attend de lui : le moindre passage à vide est aussitôt pointé du doigt. Après une sortie moins en vue lors du dernier match de groupe face à l’Uruguay, l’attaquant du Barça a été le joueur le plus dangereux sur la pelouse lors de la victoire en seizièmes de finale contre l’Autriche, multipliant les percées balle au pied et semant le trouble dans la défense adverse.
Déterminé à laisser son empreinte sur la compétition, il n’a toutefois pas pu faire la différence en huitièmes contre le Portugal. C’est Mikel Merino qui a endossé le rôle de sauveur, qualifiant les siens pour les quarts alors que l’ailier barcelonais, malgré quelques éclairs de sa classe, n’a pas atteint son niveau habituel. Prochaine étape : la Belgique, puis probablement la France en demi-finale. À toi, Lamine.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 200
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 207,5 millions de livres sterling (⬆️ + 7,5 millions de livres sterling).
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