Cet été s’annonce délicat pour West Ham. Le club londonien possède en effet dans son effectif Crysencio Summerville, un attaquant talentueux qui a déjà montré l’étendue de son talent en Premier League et qui devrait, sauf surprise, quitter le club après sa relégation. Le Néerlandais s’est en outre illustré sur la scène mondiale avec des performances et des buts marquants lors de la Coupe du monde. Si les Hammers avaient conservé leur place en Premier League, ils auraient pu exiger une indemnité de transfert bien plus élevée pour repousser les prétendants.

Manchester United est le club le plus souvent cité, même si la concrétisation d’un éventuel intérêt de la part des Red Devils pourrait dépendre en grande partie de l’avenir de Marcus Rashford. Alors que son parcours en Coupe du monde touche à sa fin, on peut affirmer sans se tromper que Summerville a été l’un des joueurs les plus remarquables de la phase de groupes, alors qu’il n’avait disputé son premier match international avec les Pays-Bas qu’au début du mois de juin.

Il a débuté le tournoi en s’infiltrant dans la surface et en marquant d’une frappe astucieuse du pied gauche lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, avant d’enchaîner avec un autre tir lointain lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Suède. Des performances qui ont convaincu Ronald Koeman de le titulariser en huitièmes de finale. Plein d’énergie, il a délivré une passe décisive avant de tirer un penalty – loin d’être le plus mauvais du tournoi – brillamment repoussé par Yassine Bounou, offrant au Maroc sa qualification.

Valeur avant le Mondial : 30

M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).