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Suivi de la valeur des joueurs de la Coupe du monde : Ayyoub Bouaddi dépasse Bradley Barcola, en deçà de ses standards, tandis qu’Elliot Anderson prend un nouveau tournant et qu’Enzo Fernández montre au Real Madrid de quoi il est capable
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12Crysencio Summerville | West Ham et Pays-Bas | 40 millions de livres sterling
Cet été s’annonce délicat pour West Ham. Le club londonien possède en la personne de Crysencio Summerville un attaquant talentueux, déjà aperçu à son avantage en Premier League, et qui devrait partir après la relégation des Hammers. Le Néerlandais s’est en outre illustré sur la scène mondiale avec des performances et des buts marquants lors de la Coupe du monde. Si les Hammers avaient évité la relégation, ils auraient pu exiger une indemnité de transfert bien plus élevée pour repousser les prétendants.
Manchester United est le club le plus souvent cité, même si la concrétisation d’un éventuel intérêt de la part des Red Devils pourrait dépendre en grande partie de l’avenir de Marcus Rashford. Alors que son aventure en Coupe du monde touche à sa fin, on peut affirmer sans se tromper que Summerville a été l’un des joueurs les plus remarquables de la phase de poules, alors qu’il n’avait obtenu sa première sélection avec les Pays-Bas qu’au début du mois de juin.
Il a débuté le tournoi en s’infiltrant dans la surface et en marquant d’une frappe astucieuse du pied gauche lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, avant d’enchaîner avec un autre tir lointain lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Suède. Des prestations pleines d’énergie lui valent d’être aligné d’entrée en huitièmes, où il offre une passe décisive avant de tirer un penalty – loin d’être le plus mauvais du tournoi – brillamment repoussé par Yassine Bounou, qualifiant le Maroc.
Valeur avant le Mondial : 30
M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).
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11Deniz Undav | VfB Stuttgart et équipe d’Allemagne | 40 millions de livres sterling
Il y a trois ans, Deniz Undav était à un tournant de sa carrière. L’attaquant peinait à obtenir du temps de jeu à Brighton, où il jouait les seconds rôles derrière des joueurs comme Evan Ferguson et Danny Welbeck. Un changement radical s’imposait. Ce changement s’est présenté sous la forme d’un prêt initial au VfB Stuttgart – une opération qui est finalement devenue définitive en 2024 – et depuis, il n’a plus regardé en arrière.
Avec 19 réalisations au compteur, il a conclu l’exercice 2025-2026 comme meilleur buteur allemand de la Bundesliga, devancé uniquement par l’implacable Harry Kane au classement général. Bien qu’il n’ait pas été aligné d’entrée lors des trois matches de poule de l’Allemagne à la Coupe du monde, Undav s’est révélé être un « super-remplaçant » en Amérique du Nord, inscrivant un but et délivrant une passe décisive lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, avant de changer la donne face à la Côte d’Ivoire en entrant en jeu pour servir l’égalisation, puis en marquant le but de la victoire dans le temps additionnel d’une belle demi-volée.
Ces performances, conjuguées au manque d’efficacité des titulaires lors de la défaite 2-1 contre l’Équateur, ont convaincu Julian Nagelsmann de le titulariser. Malheureusement pour le joueur de 29 ans, sa première titularisation s’est transformée en son plus mauvais match du tournoi, lors de l’élimination aux tirs au but face au Paraguay ; il n’a jamais réussi à entrer dans la rencontre et a cédé sa place à la 63^e minute. Néanmoins, contrairement à nombre de ses coéquipiers, sa réputation a été renforcée par ses trois buts en phase de groupes, et il faut saluer le travail de Stuttgart, qui a réussi à conclure un nouveau contrat avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 30
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 40 millions de livres sterling (⬆️ + 10 millions de livres sterling).
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10Nico Paz | Como (Italie) et Argentine | 60 millions de livres sterling
Le nom de Nico Paz est encore peu connu des supporters occasionnels, mais cela pourrait changer dès cet été. Le milieu de terrain de Côme, écarté par le Real Madrid en 2024, fait parler de lui sous la houlette de Cesc Fàbregas en Serie A. Il a joué un rôle essentiel lors de la saison 2025-2026, au cours de laquelle il a inscrit 12 buts – plus que tout autre milieu de terrain de l'élite italienne – pour aider son club à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions.
On ne partage pas le flanc offensif avec Lionel Messi en sélection argentine sans posséder un talent singulier, et c’est précisément la position occupée par Paz lors de cette Coupe du monde. Son plus grand moment sous le célèbre maillot de l’Albiceleste est survenu en mars, lorsqu’il a marqué d’un coup franc qui a laissé son légendaire coéquipier bouche bée. Il devra toutefois probablement continuer à endosser le rôle de remplaçant de luxe en Amérique du Nord, Paz n’ayant été fait entrer qu’en fin de match pour remplacer Messi lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie, avant de ne même pas quitter le banc face à l’Autriche. Il a tout de même été titularisé lors du dernier match du groupe J contre la Jordanie – remplaçant son légendaire capitaine au poste de numéro 10 – et, bien qu’il ait laissé entrevoir des éclairs de son talent, il devrait rester sur le banc jusqu’à la fin du tournoi.
Hors du continent nord-américain, il est acté que Paz restera à Côme : Madrid a activé une clause de rachat de 9 millions d’euros avant de le céder immédiatement au club lombard pour un montant proche de 60 millions d’euros. Une opération astucieuse pour le club de José Mourinho, qui conserve par ailleurs une option pour réengager le joueur à l’avenir.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 75
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 60 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 15 millions de livres sterling).
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9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain et équipe de France | 62,5 millions de livres sterling
Il paraît inconcevable que le PSG envisage de se séparer de l'un des attaquants français les plus doués de sa génération, et pourtant c'est la situation à laquelle sont confrontés les champions de Ligue 1 avec Bradley Barcola. À 23 ans, il est trop talentueux pour croupir régulièrement sur le banc, d’autant que Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé trustent les ailes sous Luis Enrique.
Les prétendants ne manqueront pas si le club laisse entendre qu’un départ est possible, Liverpool figurant parmi les destinations évoquées. Son unique obstacle, alors qu’il vise une place de titulaire lors de la Coupe du monde, est la concurrence : Didier Deschamps l’avait laissé sur le banc lors du premier match du groupe I contre le Sénégal – rencontre au cours de laquelle Barcola est entré en jeu et a immédiatement fait la différence, s’échappant à la 82^e minute avant de lobber nonchalamment Edouard Mendy pour porter le score à 2-0.
Au fil de la compétition, Didier Deschamps semblait toutefois lui confier les clés du flanc gauche, le titularisant lors des deux dernières sorties des Bleus. Décisif en seizièmes contre la Suède, il a ensuite contribué à la victoire étriquée 1-0 face au Paraguay. Mais les choix du sélectionneur demeurent une énigme. En huitièmes, Barcola a peu pesé et a cédé sa place à la 61^e à Doué, lequel a obtenu le penalty transformé par Mbappé pour sceller la victoire. On pourrait donc s’attendre à ce que cette contribution décisive suffise au joueur de 21 ans pour supplanter son coéquipier du PSG et prendre sa place dès le coup d’envoi du quart de finale contre le Maroc, où Barcola devra probablement entrer en cours de jeu pour laisser son empreinte sur la rencontre.
Valeur avant le Mondial : 60 M£
. Valeur actuelle : 62,5 M£ (+2,5 M£).
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8Ayyoub Bouaddi | Lille & Maroc | 65 M£
Peu de joueurs sont capables de mener le jeu face au Brésil, a fortiori lorsqu’ils n’ont que 18 ans et seulement trois sélections internationales à leur actif. C’est pourtant exactement ce qu’a réussi Ayyoub Bouaddi grâce à sa prestation exceptionnelle lors du premier match du groupe C de la Coupe du monde disputé par le Maroc. Il a dominé le milieu de terrain de la Seleção, pourtant très expérimenté, et a sans aucun doute attiré l’attention de tous les grands clubs européens.
Déjà surveillé par l’élite depuis ses prestations matures en Ligue 1 au cours des douze derniers mois, le milieu de terrain lillois a confirmé son immense potentiel. Sa prestation lors du deuxième match – une victoire étriquée 1-0 contre l’Écosse – n’a certes pas fait la une des journaux, mais il s’est tout de même montré précis et soigné dans la possession, intervenant avec détermination pour couper les velléités écossaises. Reposé après avoir cédé sa place lors de la victoire 4-2 contre Haïti, il a brillé en seizièmes face aux Pays-Bas : porteur de balle assuré, il a à la fois animé le jeu et protégé sa défense à quatre, jusqu’à une qualification dramatique aux tirs au but.
Arsenal, le Real Madrid et Manchester City sont souvent cités comme les plus intéressés. Après avoir contribué à la qualification du Maroc pour les quarts de finale, Bouaddi affrontera bientôt Michael Olise et Kylian Mbappé, un véritable test de son talent.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 45 millions
de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 65 millions de livres sterling (⬆️ + 20 millions de livres sterling).
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7Morgan Rogers | Aston Villa et équipe d’Angleterre | 82,5 millions de livres sterling
Thomas Tuchel était confronté à un choix crucial avant la Coupe du monde : aligner Morgan Rogers ou Jude Bellingham. Le sélectionneur des Three Lions a opté pour le milieu du Real Madrid, titularisé dès le début et auteur de performances exceptionnelles qui justifient la confiance de son entraîneur.
Qu’en est-il donc des perspectives de Rogers ? Au vu de la régularité avec laquelle il a contribué à propulser Aston Villa en Ligue des champions deux saisons d’affilée, tout en jouant un rôle majeur dans la victoire du club en Ligue Europa, il a toutes les raisons d’être déçu de ne pas avoir été retenu dans le onze de départ. Heureusement pour Tuchel, Rogers n’est pas du genre à bouder ou à créer des remous quand les choses ne tournent pas à son avantage, et il aura sans doute encore un rôle à jouer alors que l’Angleterre cherche à se qualifier pour les huitièmes de finale.
Remplaçant lors des deux premières sorties de l’Angleterre dans le groupe L, l’attaquant, courtisé par Arsenal, a tout de même eu sa chance lors de la dernière rencontre de poule face au Panama. Comme plusieurs de ses partenaires, il n’a guère brillé et a retrouvé le banc pour la victoire 2-1, riche en rebondissements et signée Harry Kane, contre la RD Congo. Il a fait une brève apparition contre le Mexique lorsque Kane a montré des signes de fatigue, mais on ignore encore si Rogers aura l’occasion de marquer les esprits d’ici la fin du tournoi.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 90 millions
de livres sterling. Valeur actuelle : 82,5 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 7,5 millions de livres sterling).
- Getty Images Sport
6Enzo Fernández | Chelsea et Argentine | 90 millions de livres sterling
Le feuilleton du mercato estival tournera sans doute autour d’Enzo Fernández et de son éventuel départ de Stamford Bridge. Recruté en 2023 pour la somme astronomique de 106,8 millions de livres sterling, le milieu de terrain a été l’une des rares lueurs d’espoir dans la tourmente londonienne, marquée par une valse incessante des entraîneurs.
Xabi Alonso, fraîchement installé sur le banc, pourra-t-il à lui seul convaincre l’Argentin de rester, ou le mènera-t-il vers de nouveaux horizons, avec le Real Madrid en ligne de mire ? Privé de Ligue des champions, Chelsea apparaît affaibli, et de manière assez significative. Si un départ devait se concrétiser, une bonne performance en Coupe du monde ne ferait qu’augmenter sa valeur, Fernandez étant pressenti comme titulaire tout au long des phases à élimination directe.
Lors de son entrée en lice, il a livré une prestation solide, sans éclat, lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie – un match marqué par le superbe triplé de Lionel Messi. Il a ensuite livré une performance énergique lors du succès 2-0 contre l’Autriche – un nouveau show de Messi en Amérique du Nord – et c’est une passe d’Enzo qui a provoqué la faute dans la surface, entraînant le penalty après que Lautaro Martinez eut été fauché dès les dix premières minutes. Après un passage à vide lors de l’épique victoire 3-2 contre la modeste sélection du Cap-Vert, alors que sa place semblait menacée, il s’est ressaisi pour offrir une contribution décisive lors de l’épique succès face à l’Égypte, surgissant au second poteau pour conclure de la tête le but de la victoire in extremis. Tu regardes, José ?
Valeur avant le Mondial : 85
M£. Valeur actuelle : 90 M£ (+5 M£).
- Getty Images Sport
5Yan Diomande | RB Leipzig et Côte d’Ivoire | 90 millions de livres sterling
Le nom de Yan Diomande alimente les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines, et les raisons sont évidentes. L’attaquant ivoirien a mis en alerte plusieurs grands clubs européens grâce à ses performances fulgurantes en Bundesliga, et il serait surprenant qu’il ne suive pas l’exemple de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol et Dominik Szoboszlai en cherchant, d’ici peu, à quitter le RB Leipzig pour un transfert qui fera la une des journaux.
Le prodige de 19 ans a profité de la Coupe du monde pour étinceler aux yeux des recruteurs : il a été le meilleur joueur sur la pelouse lors de la victoire 1-0 contre l’Équateur, puis a été décisif face à l’Allemagne en débordant Joshua Kimmich et en centrant pour Franck Kessié, malgré la défaite 2-1. Après avoir également délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre Curaçao, ses performances en phase de groupes l’ont propulsé sous les feux des projecteurs : il est devenu le premier joueur de ce siècle à réaliser plus de 10 dribbles et à se créer plus de 10 occasions au cours de ses trois premiers matchs de Coupe du monde.
Malheureusement pour Diomandé et la Côte d’Ivoire, l’aventure s’est achevée sur une défaite tardive face à une Norvège emmenée par Erling Haaland. Reste que l’ailier a renforcé sa réputation et sa valeur marchande en Amérique du Nord. Il faudrait débourser environ 100 millions de livres sterling pour l’arracher au RB Leipzig, le PSG étant le plus susceptible de se lancer dans la course.
Valeur avant le Mondial : 80
M£. Valeur actuelle : 90 M£ (+10 M£).
- AFP
4Elliot Anderson | Nottingham Forest et Angleterre | 100 millions de livres sterling
En deux ans seulement, la carrière d’Elliot Anderson a pris son envol. Le nouveau milieu de terrain de Manchester City est passé du banc de touche à Newcastle à un statut de joueur clé à Nottingham Forest, avant de s’imposer comme un titulaire incontournable chez les Three Lions de Thomas Tuchel.
Le montant versé par l’équipe d’Enzo Maresca s’élève à environ 116 millions de livres sterling, un chèque record outre-Manche qui place ses performances à la Coupe du monde sous haute surveillance. Après un match brillant lors de l’entrée en lice des Three Lions dans le groupe L contre la Croatie, le joueur de 23 ans a fait partie des nombreuses stars anglaises en difficulté lors du match nul sans relief contre le Ghana, où il n’a pas réussi à mener le jeu vers l’avant ni à se connecter avec des joueurs comme Harry Kane et Jude Bellingham. Il a toutefois été sans doute encore moins convaincant face au Panama, le match l’ayant quelque peu ignoré alors que les hommes de Tuchel peinaient à arracher une victoire peu convaincante 2-0.
Pourtant, c’est probablement face à des adversaires plus coriaces que la véritable valeur d’Anderson pour la cause anglaise se révélera, car son infatigable dynamisme et sa capacité à récupérer le ballon seront cruciaux contre des équipes qui dominent la possession et refusent de se contenter de se replier en bloc bas. Après une nouvelle prestation en demi-teinte lors de la victoire étriquée en seizièmes contre la RD Congo, il a toutefois livré sa meilleure performance du tournoi lors du succès spectaculaire 3-2 face au Mexique. Il devra encore élever son niveau face à la Norvège et relever le défi de contenir l’influence de Martin Ødegaard.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 105
millions de livres sterling. Valeur actuelle du joueur : 100 millions de livres sterling (⬇️ baisse de 5 millions de livres sterling).
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3Julian Álvarez | Atlético de Madrid et Argentine | 102,5 millions de livres sterling
Pep Guardiola se trompe rarement sur le marché des transferts, mais il aimerait sans doute pouvoir remonter le temps dans le cas de Julián Álvarez. En 2024, lorsque Manchester City l’a laissé partir, l’Argentin n’était pas encore le joueur décisif qu’il est devenu ; les Citizens ont tout de même encaissé 85 millions de livres sterling de la part de l’Atlético Madrid. Pour autant, personne à l’Etihad ne trouvera cela le moins du monde drôle si l’Argentin débarque à Arsenal la saison prochaine et passe ses anciens coéquipiers au fil de l’épée. On a déjà vu des choses plus étranges.
Selon plusieurs sources, les Gunners sont en pole position pour recruter l’attaquant, mais Mikel Arteta devra casser sa tirelire : le prix réclamé dépasserait 100 millions de livres. Barcelone et le Real Madrid restent aussi dans la course et rêvent de soustraire le joyau d’un rival direct, d’autant que l’intéressé a publiquement exprimé son envie de quitter l’Atlético. Une performance marquante lors de la Coupe du monde ne ferait que faire grimper le prix d’Alvarez, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu jusqu’à présent.
Victime d’une entorse à la cheville avant le coup d’envoi, il n’a été utilisé qu’en cours de match lors des deux premières rencontres de poules de l’Albiceleste, puis a livré une prestation terne dès le coup d’envoi face à la Jordanie. Il est donc resté sur le banc lors du premier huitième de finale, se distinguant surtout par son travail défensif contre le Cap-Vert, après être entré en jeu peu après l’heure de jeu alors que l’Argentine peinait à dominer un adversaire supposé modeste. Il est difficile de ne pas constater qu’Alvarez peine à s’imposer sur les terrains nord-américains. Après une nouvelle sortie discrète, cette fois en tant que titulaire lors de la victoire laborieuse 3-2 face à l’Égypte en huitièmes de finale, Lionel Scaloni pourrait être tenté de réintégrer Lautaro Martínez dans son onze de départ.
Valeur avant le Mondial : 120
M£. Valeur actuelle : 102,5 M£ (⬇️ -17,5 M£).
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2Michael Olise | Bayern Munich & équipe de France | 145 millions de livres sterling
Le Bayern Munich a réalisé un coup de maître en recrutant Michael Olise en provenance de la Premier League pour environ 50 millions de livres sterling lors du mercato estival 2024. Avec le recul, il est clair que les Bavarois ont dominé le marché des transferts grâce à cette opération, l’international français ayant depuis brillé en Bundesliga et en Ligue des champions par ses performances de haut niveau au cours des deux dernières saisons.
Didier Deschamps n’a pas été insensible à ses progrès, l’incluant dans la redoutable ligne d’attaque des Bleus lors de la Coupe du monde. Si un club osait tester la détermination du Bayern en formulant une offre pour l’ancien ailier de Crystal Palace cet été, il faudrait aligner une somme colossale pour que le champion d’Allemagne envisage seulement une vente. Selon la presse espagnole, le Real Madrid préparerait même une proposition record de 192 millions de livres sterling afin de tenter de convaincre le géant bavarois de céder son joyau.
Un montant qui paraît moins extravagant au vu des prestations d’Olise lors de sa première Coupe du monde. Dès la victoire 3-1 contre le Sénégal, l’ancien ailier de Reading a délivré une passe décisive somptueuse pour l’ouverture du score de Kylian Mbappé, avant de combiner avec l’attaquant du Real Madrid et Ousmane Dembélé lors du deuxième match pour contribuer au large succès face à l’Irak. Après une rare performance en demi-teinte lors de la victoire 4-1 contre la Norvège, il a ensuite délivré sa quatrième, puis sa cinquième passe décisive lors du succès 3-0 face à la Suède en seizièmes de finale, signant une nouvelle prestation de haut vol qui l’intègre logiquement dans la course au Ballon d’Or. S’il a fait partie des nombreux Bleus en deçà de leur niveau face au Paraguay, il n’a aucune raison de craindre pour sa place et devrait logiquement retrouver les avant-postes lors du quart de finale décisif contre le Maroc.
Valeur avant le Mondial : 125
M£. Valeur actuelle : 145 M£ (+20 M£).
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1Lamine Yamal | Barcelone et Espagne | 207,5 millions de livres sterling
À seulement 18 ans, Lamine Yamal s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus précieux du football mondial. Révélation du FC Barcelone, il arrive à la Coupe du monde avec l’étiquette de futur Ballon d’Or et l’espoir d’une nation sur les épaules. Après une brève apparition en seconde période contre le Cap-Vert – une décision de prudence, l’international espagnol ayant abordé la compétition en convalescence –, l’attaquant barcelonais a éclaboussé de sa classe son premier match en tant que titulaire en Amérique du Nord, une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, en glissant le ballon au fond des filets au second poteau pour convertir un centre de Mikel Oyarzabal.
Tel est désormais l’exigence qui accompagne Yamal : on attend de lui des éclairs de génie à chaque sortie. Après une prestation plus discrète lors du dernier match de groupe face à l’Uruguay, l’attaquant du Barça a de nouveau été le joueur le plus dangereux sur la pelouse lors de la victoire en seizièmes de finale contre l’Autriche, multipliant les percées balle au pied et semant le trouble dans la défense adverse.
Yamal brûle d’inscrire son nom en lettres majuscules dans ce tournoi, mais il n’a pas pu le faire lors du huitième de finale contre le Portugal. C’est Mikel Merino qui a endossé le rôle de héros, qualifiant la Roja pour les quarts alors que l’ailier du Barça, malgré quelques éclairs de sa classe, n’a pas tout à fait atteint son niveau habituel. Prochaine étape : la Belgique, puis, avec toute vraisemblance, la France en demi-finale. À toi, Lamine.
Valeur du joueur avant le début de la Coupe du monde : 200
millions de livres sterling Valeur actuelle du joueur : 207,5 millions de livres sterling (⬆️ + 7,5 millions de livres sterling)
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