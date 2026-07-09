Suivi de la valeur des joueurs de la Coupe du monde : Ayyoub Bouaddi dépasse Bradley Barcola, en deçà de ses standards, tandis qu’Elliot Anderson prend un nouveau tournant et qu’Enzo Fernández montre au Real Madrid de quoi il est capable

Cet été s’annonce délicat pour West Ham. Le club londonien possède en la personne de Crysencio Summerville un attaquant talentueux, déjà aperçu à son avantage en Premier League, et qui devrait partir après la relégation des Hammers. Le Néerlandais s’est en outre illustré sur la scène mondiale avec des performances et des buts marquants lors de la Coupe du monde. Si les Hammers avaient évité la relégation, ils auraient pu exiger une indemnité de transfert bien plus élevée pour repousser les prétendants.

Manchester United est le club le plus souvent cité, même si la concrétisation d’un éventuel intérêt de la part des Red Devils pourrait dépendre en grande partie de l’avenir de Marcus Rashford. Alors que son aventure en Coupe du monde touche à sa fin, on peut affirmer sans se tromper que Summerville a été l’un des joueurs les plus remarquables de la phase de poules, alors qu’il n’avait obtenu sa première sélection avec les Pays-Bas qu’au début du mois de juin.

Il a débuté le tournoi en s’infiltrant dans la surface et en marquant d’une frappe astucieuse du pied gauche lors du match d’ouverture du groupe F contre le Japon, avant d’enchaîner avec un autre tir lointain lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Suède. Des prestations pleines d’énergie lui valent d’être aligné d’entrée en huitièmes, où il offre une passe décisive avant de tirer un penalty – loin d’être le plus mauvais du tournoi – brillamment repoussé par Yassine Bounou, qualifiant le Maroc.

Valeur avant le Mondial : 30

M£. Valeur actuelle : 40 M£ (+10 M£).