Lors d'une conférence de presse réunissant des représentants des médias du monde entier, Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, a annoncé qu'à l'avenir, l'arbitre sanctionnera d'un carton rouge tout joueur qui se couvrira la bouche avec sa main, son maillot ou tout autre objet. Toutefois, cette mesure ne s’appliquera que « s’il s’agit d’un échange conflictuel. Si la conversation est amicale, par exemple parce que les deux joueurs évoluent dans le même club et se retrouvent en équipe nationale, l’arbitre ne sanctionnera pas ».
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Suite à deux incidents marquants, la FIFA annonce de nouvelles règles concernant les cartons rouges pour la Coupe du monde 2026
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Contexte : en février, lors du match aller des barrages de la Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid, Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, a été impliqué dans un incident présumé de racisme. L’Argentin, non sélectionné avec l’Albiceleste pour la Coupe du monde, aurait tenu des propos racistes à l’encontre de Vinicius Junior, tout en se couvrant la bouche avec son maillot pour ne pas être entendu. Sanctionné, il a néanmoins pu terminer la rencontre.
Mi-avril, l’UEFA a finalement suspendu le joueur pour six matchs « pour comportement discriminatoire ». Deux semaines plus tard, la FIFA a étendu cette suspension à toutes les compétitions internationales, ce qui lui aurait fait manquer les deux premiers matchs de groupe de la Coupe du monde s’il avait été sélectionné.
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Scandale lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations : la FIFA prend des mesures
La FIFA a tiré les enseignements d’un autre incident, survenu quelques semaines avant l’affaire Prestianni. Désormais, tout joueur qui quittera le terrain pour protester contre une décision de l’arbitre recevra un carton rouge. Sanction identique pour tout membre du staff qui inciterait le groupe à suivre ce mouvement.
Lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Maroc, le Sénégal, sur instruction de son entraîneur Pape Thiaw, avait quitté le terrain en protestation après deux décisions arbitrales controversées, refusant de reprendre le jeu. Les Lions avaient pourtant remporté la rencontre en prolongation, mais le Tribunal arbitral du sport (TAS) a finalement attribué le titre au Maroc deux mois plus tard.
Blessures simulées chez les gardiens de but : la FIFA reste sans réponse.
Les modifications du règlement de la FIFA, annoncées avant la Coupe du monde, visent principalement à lutter contre les pertes de temps : une limite de cinq secondes est désormais imposée pour les dégagements, les corners et les remises en jeu. Toutefois, Collina a appelé au « bon sens » des arbitres : « Si un joueur, spécialiste des touches longues, doit parcourir une longue distance vers l’avant, il est évident qu’on ne comptera pas les secondes. »
Reste à savoir comment la FIFA gérera la nouvelle tendance des gardiens à simuler une blessure pour permettre à l’entraîneur de briefer l’équipe sur la touche et, le cas échéant, de modifier les consignes tactiques. Lors de la Coupe du monde, un joueur soigné sur le terrain ne peut être remplacé qu’après une minute. Reste à savoir comment cette règle sera appliquée aux gardiens. « Nous comptons également sur le fait que les joueurs comprennent eux aussi le problème », a déclaré Collina.