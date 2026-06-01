Contexte : en février, lors du match aller des barrages de la Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid, Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, a été impliqué dans un incident présumé de racisme. L’Argentin, non sélectionné avec l’Albiceleste pour la Coupe du monde, aurait tenu des propos racistes à l’encontre de Vinicius Junior, tout en se couvrant la bouche avec son maillot pour ne pas être entendu. Sanctionné, il a néanmoins pu terminer la rencontre.

Mi-avril, l’UEFA a finalement suspendu le joueur pour six matchs « pour comportement discriminatoire ». Deux semaines plus tard, la FIFA a étendu cette suspension à toutes les compétitions internationales, ce qui lui aurait fait manquer les deux premiers matchs de groupe de la Coupe du monde s’il avait été sélectionné.