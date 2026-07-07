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Simone Gervasio

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Suisse : mauvaise nouvelle pour Manzambi : blessé, la star manquera les huitièmes de finale face à la Colombie

Suisse
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Mauvaise nouvelle pour la Suisse à la veille des huitièmes de finale de la Coupe du monde : Johan Manzambi est forfait pour la rencontre face à la Colombie, après s'être blessé lors de la dernière séance d'entraînement à Vancouver.


Selon Blik, le milieu de terrain, né en 2005, aurait ressenti une gêne au genou lors d’un petit match de cinq contre cinq, sans contact apparent avec un adversaire.


La gravité précise de la blessure doit encore être évaluée, et l’encadrement médical déterminera si le joueur pourra revenir en cas de qualification pour les quarts de finale.

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