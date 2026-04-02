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« Suis la bonne voie ! » - Steven Gerrard, légende de Liverpool, révèle les conseils qu'il a donnés à Mohamed Salah après la fameuse interview-bombe de l'Égyptien
Des tensions dans le dernier acte
La superstar égyptienne a récemment secoué le monde du football en confirmant qu'il quitterait Anfield à la fin de la saison en cours, mais sa dernière saison a été entachée par des tensions avec l'entraîneur de Liverpool, Slot. Leur relation a atteint un point de rupture en décembre après que Salah eut été laissé sur le banc lors d'une série de matchs, ce qui a abouti à une interview explosive à la suite du match nul 3-3 contre Leeds United à Elland Road. Exprimant publiquement sa frustration, l'attaquant de 33 ans a vivement critiqué Slot et a accusé le club de l'avoir « jeté sous le bus ».
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L'intervention de Gerrard après la flambée de violence
Sentant qu'une légende du club risquait de ternir son héritage, Gerrard a pris l'initiative d'intervenir. S'exprimant dans l'émission The Overlap, l'ancien capitaine de Liverpool a révélé : « Je lui ai parlé à propos de cette interview à l'époque. Je lui ai dit : "Ne fais pas ce que tu as fait et ne pars pas dans la tourmente" – oui, je lui ai parlé directement. Il m'envoie des SMS de temps en temps, ou je lui envoie des SMS de temps en temps, surtout si je vais quelque part avec Leo (le fils de Gerrard), juste pour que Leo puisse le voir.
Mais cela m’a donné l’occasion de lui dire : « Tu es ici depuis huit ou neuf ans. Tu as été un roi ici, tu as cet héritage. Pars selon tes propres conditions, de la bonne manière. » Il était encore un peu ému à ce moment-là à cause de ces incidents. Il était remplaçant, il faisait des allers-retours dans l'équipe à l'époque, il était bouleversé. Je me suis dit que ça aurait été dommage qu’il parte en janvier, et il est simplement parti.
Rechercher un successeur au box-office
Le départ de Salah étant désormais confirmé pour la fin de la saison, l'attention se porte désormais sur la manière dont les Reds vont remplacer un joueur qui a inscrit 250 buts pour le club. Gerrard estime qu'il n'y a pas de place pour un projet de formation et que l'équipe chargée du recrutement doit viser le tout haut du marché. « Il faut recruter un joueur qui attire les foules, sinon on ne le remplace pas. Il faut que ce soit l’un des trois ou quatre meilleurs ailiers au monde pour remplacer Salah, car c’est ce qu’a été Mo », a-t-il récemment déclaré, alors que des rumeurs font état d’une offre colossale du club pour Michael Olise, la star du Bayern Munich.
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Un départ d'Anfield selon les conditions fixées par Salah
Malgré les remous survenus en début de saison, l'attention se concentre désormais sur la manière d'offrir à l'attaquant des adieux dignes d'un héros. Alors qu'un transfert gratuit vers la Pro League saoudienne semble se profiler, son héritage est déjà assuré par deux titres de Premier League et un trophée de la Ligue des champions. Comme l'a souligné Gerrard, un joueur de son envergure mérite de partir par la grande porte. L'Égyptien va désormais chercher à mettre les récents rebondissements derrière lui et à terminer en beauté son parcours historique de neuf ans sur la côte de Merseyside.