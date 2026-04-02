« Suis la bonne voie ! » - Steven Gerrard, légende de Liverpool, révèle les conseils qu'il a donnés à Mohamed Salah après la fameuse interview-bombe de l'Égyptien

Sentant qu'une légende du club risquait de ternir son héritage, Gerrard a pris l'initiative d'intervenir. S'exprimant dans l'émission The Overlap, l'ancien capitaine de Liverpool a révélé : « Je lui ai parlé à propos de cette interview à l'époque. Je lui ai dit : "Ne fais pas ce que tu as fait et ne pars pas dans la tourmente" – oui, je lui ai parlé directement. Il m'envoie des SMS de temps en temps, ou je lui envoie des SMS de temps en temps, surtout si je vais quelque part avec Leo (le fils de Gerrard), juste pour que Leo puisse le voir.

Mais cela m’a donné l’occasion de lui dire : « Tu es ici depuis huit ou neuf ans. Tu as été un roi ici, tu as cet héritage. Pars selon tes propres conditions, de la bonne manière. » Il était encore un peu ému à ce moment-là à cause de ces incidents. Il était remplaçant, il faisait des allers-retours dans l'équipe à l'époque, il était bouleversé. Je me suis dit que ça aurait été dommage qu’il parte en janvier, et il est simplement parti.