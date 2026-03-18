Stramaccioni : « Le Milan peut et doit croire en un retour dans la course au Scudetto. Leao ? Je le comprends, mais il doit prouver que ce n'était qu'une frustration amoureuse. »

À propos d’un éventuel retour des Rossoneri : « Ils peuvent et doivent y croire, car ils ont démontré lors des confrontations directes qu’ils pouvaient rivaliser avec n’importe qui. Le problème, c’est tout ce qu’ils ont gâché auparavant, la régularité de leurs performances et la nécessité de résoudre certains problèmes offensifs qui les freinent : le placement de Leao et le rendement de Pulisic. Mais maintenant, Max retrouve Rabiot, qui est essentiel. Quant à Leao, il devra prouver sur le terrain que ce qui s’est passé à l’Olimpico n’était qu’une « frustration d’amour » de la part d’un joueur qui aime le Milan et qui était en colère, très en colère, à cause de sa mauvaise performance. Ce n’était pas de la paresse, mais de la colère. Je le comprends. Mais il doit le prouver sur le terrain dès le match contre le Torino ».