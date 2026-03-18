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Gabriele Stragapede

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Stramaccioni : « Le Milan peut et doit croire en un retour dans la course au Scudetto. Leao ? Je le comprends, mais il doit prouver que ce n'était qu'une frustration amoureuse. »

Les propos de l'ancien entraîneur de l'Inter sur les chances de remporter à nouveau le championnat.

L'écart semble insurmontable (+8), mais pour Andrea Stramaccioni (ancien entraîneur de l'Inter et désormais commentateur sur DAZN), le Milan peut et doit encore croire en sa capacité à rattraper son retard sur l'équipe nerazzurra et à remporter le championnat à la fin de la saison.

Voici toutes les déclarations faites lors d'une interview accordée à nos collègues de La Gazzetta dello Sport.

  • LE MILAN PEUT-IL ESPÉRER REMONTER AU CLASSEMENT POUR LE SCUDETTO ?

    À propos d’un éventuel retour des Rossoneri : « Ils peuvent et doivent y croire, car ils ont démontré lors des confrontations directes qu’ils pouvaient rivaliser avec n’importe qui. Le problème, c’est tout ce qu’ils ont gâché auparavant, la régularité de leurs performances et la nécessité de résoudre certains problèmes offensifs qui les freinent : le placement de Leao et le rendement de Pulisic. Mais maintenant, Max retrouve Rabiot, qui est essentiel. Quant à Leao, il devra prouver sur le terrain que ce qui s’est passé à l’Olimpico n’était qu’une « frustration d’amour » de la part d’un joueur qui aime le Milan et qui était en colère, très en colère, à cause de sa mauvaise performance. Ce n’était pas de la paresse, mais de la colère. Je le comprends. Mais il doit le prouver sur le terrain dès le match contre le Torino ».

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  • L'INTER

    Stramaccioni a également évoqué la situation actuellede l'Inter après le match nul à domicile contre l'Atalanta : « Contrairement à ce que l'on pourrait penser, je vois l'équipe de Chivu progresser sur le plan technique. Pour ceux qui ont vu le match samedi dernier, l'Atalanta n'avait tiré qu'une seule fois au but jusqu'au but contesté, tandis que l'Inter avait manqué à plusieurs reprises l'occasion de porter le score à 2-0. Et désormais, le retour à plein temps de Dumfries et de Lautaro sera décisif pour la fin de saison. La moyenne de points avec et sans l’Argentin est éloquente... ».

  • PHASES CLÉ

    « Le match à Florence s'annonce difficile et délicat. Mais je le considère aussi comme un match décisif pour la course au titre et surtout pour le moral. Une victoire permettrait aux Nerazzurri d'affronter, après la trêve, la Roma et Côme avec au moins 8 points d'avance ; compte tenu du match Naples-Milan qui se déroulera en même temps, l'équipe, forte d'une victoire face aux Viola, serait dans un état d'esprit idéal pour ces deux rencontres. »

  • NAPLES

    Pour finir, quelques mots sur Naples : « Ceux qui, comme moi, se sont rendus au stade Maradona lors des derniers matchs ont pu constater que l'ambiance est redevenue sereine et enthousiaste, et que le public accueille à nouveau ses champions à bras ouverts. À plein effectif, Naples est, avec l'Inter, l'équipe la mieux armée de la Serie A et, connaissant Conte, je suis certain qu'il voudra terminer la saison en beauté en visant au minimum la deuxième place. »

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