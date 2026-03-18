Stramaccioni : « Le Milan peut et doit croire en un retour dans la course au Scudetto. Leao ? Je le comprends, mais il doit prouver que ce n'était qu'une frustration amoureuse. »

L'écart semble insurmontable (+8), mais pour Andrea Stramaccioni (ancien entraîneur de l'Inter et désormais commentateur sur DAZN), le Milan peut et doit encore croire en sa capacité à rattraper son retard sur l'équipe nerazzurra et à remporter le championnat à la fin de la saison.

Voici toutes les déclarations faites lors d'une interview accordée à nos collègues de La Gazzetta dello Sport.