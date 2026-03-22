Stramaccioni : « Kean et Retegui formeront le duo d'attaque titulaire de l'équipe d'Italie de Gattuso, Pio Esposito entrera en cours de match »

En analysant le match dans les studios de DAZN, Andrea Stramaccioni a également évoqué le duel entre Kean et Pio Esposito, faisant des pronostics sur le duo d'attaquants potentiel de l'Italie en vue du match de jeudi contre l'Irlande du Nord lors du barrage pour la qualification à la Coupe du monde : « Gattuso prend la relève de Spalletti en équipe nationale et mise sur Kean et Retegui, c'est sa marque defabrique ; son ADN en équipe nationale. Il est clair que la progression de Pio Esposito est une excellente nouvelle pour notre football, mais je pense qu’il pourra entrer en cours de match car je suis convaincu que le duo d’attaque Kean-Retegui est la marque de fabrique de notre sélectionneur. En touchant du bois, peut-être qu’en fin de match contre une équipe physique comme l’Irlande du Nord, on aura besoin d’un joueur comme Pio. Je vois en Retegui cette combativité, cette énergie dont on a besoin quand on joue ce genre de matchs.