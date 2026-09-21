Les répercussions du match au Riyadh Air Metropolitano ont atteint un point d’ébullition, l’Atlético de Madrid ayant utilisé les réseaux sociaux pour se moquer de la réaction du Real Madrid à sa dernière défaite dans le derby. Les hommes de Diego Simeone ont décroché une victoire arrachée de haute lutte, 2-1, mais les gros titres d’après-match ont été dominés par la conférence de presse explosive de Mourinho.

Le technicien portugais, visiblement furieux de l’arbitrage, a pris la décision inhabituelle d’apporter des preuves imprimées à son point presse afin de souligner ce qu’il estimait être des erreurs ayant changé le cours du match.

L’Atlético a répondu à cette mise en scène avec une publication cinglante montrant un emoji d’imprimante, en référence évidente à l’utilisation par Mourinho d’images imprimées pour défendre son point de vue. Un message direct publié par le club, qui déclarait : « Stop au harcèlement des arbitres maintenant », a servi de réplique sans équivoque aux campagnes de pression souvent menées par leurs voisins.



