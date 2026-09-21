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« Stop au harcèlement des arbitres maintenant » : l'Atletico Madrid adresse une pique brutale à Mourinho et au Real Madrid après un derby madrilène bouillant
L’Atlético se moque des pitreries de Mourinho en salle de presse
Les répercussions du match au Riyadh Air Metropolitano ont atteint un point d’ébullition, l’Atlético de Madrid ayant utilisé les réseaux sociaux pour se moquer de la réaction du Real Madrid à sa dernière défaite dans le derby. Les hommes de Diego Simeone ont décroché une victoire arrachée de haute lutte, 2-1, mais les gros titres d’après-match ont été dominés par la conférence de presse explosive de Mourinho.
Le technicien portugais, visiblement furieux de l’arbitrage, a pris la décision inhabituelle d’apporter des preuves imprimées à son point presse afin de souligner ce qu’il estimait être des erreurs ayant changé le cours du match.
L’Atlético a répondu à cette mise en scène avec une publication cinglante montrant un emoji d’imprimante, en référence évidente à l’utilisation par Mourinho d’images imprimées pour défendre son point de vue. Un message direct publié par le club, qui déclarait : « Stop au harcèlement des arbitres maintenant », a servi de réplique sans équivoque aux campagnes de pression souvent menées par leurs voisins.
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La colère de Mourinho face aux décisions de carton rouge
Mourinho est arrivé dans l’auditorium de presse avec une impression papier de deux incidents précis qui, selon lui, auraient dû valoir une expulsion à des joueurs de l’Atletico. « Nous aurions pu nous éviter la conférence de presse parce que l’histoire du match est là », a déclaré Mourinho en montrant les images. « Ce sont deux cartons rouges évidents. »
L’entraîneur du Real Madrid a poursuivi sa tirade en suggérant que l’environnement dans le championnat n’était pas celui auquel il s’attendait à son retour dans la capitale espagnole. Dans une diatribe de près de cinq minutes, il a affirmé que l’expulsion de Dean Huijsen avait considérablement changé la physionomie d’un match que son équipe aurait autrement pu gagner. « Si on nous laisse tranquilles, calmes, et qu’on nous laisse rivaliser à armes égales, il reste encore un long chemin à parcourir. Je ne veux pas aller trop loin et dire que c’est quelque chose de monté. Je ne veux pas penser à ça », a-t-il ajouté.
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Simeone défend l’intégrité du jeu
Le classement offre une image claire de la situation actuelle, mais le discours d’après-match reste prisonnier d’un tourbillon de spéculations médiatiques. Visiblement agacé par une meute de journalistes davantage focalisée sur le scandale que sur le mérite sportif, Simeone a refusé de mordre à l’hameçon lorsqu’il a été interrogé sur l’arbitrage. Il a tenu bon face à la chasse à la petite phrase virale, déclarant aux journalistes : « Vous cherchez un titre. Je n’ai pas besoin de ce titre. Parlons du match que nous avons joué, pas du match qu’ils veulent nous faire jouer. »
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