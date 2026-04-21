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Stina Blackstenius prolonge son contrat avec Arsenal, alors que le club londonien poursuit sa campagne de retenue de ses joueurs dont l’engagement arrivait à son terme
C’est officiel : Blackstenius prolonge son aventure avec Arsenal.
Arsenal a officialisé l’information mardi, à peine vingt-quatre heures après la diffusion en ligne des propos de Blackstenius. Interrogée par des journalistes suédois lors d’un rassemblement international la semaine passée au sujet de son avenir, l’attaquante avait botté en touche : « Je préfère ne pas m’exprimer à ce sujet pour l’instant. »
La réponse est finalement arrivée sous la forme d’une confirmation : la Suédoise a bien prolongé son contrat, même si la durée n’a pas été dévoilée. Arrivée en 2022, Blackstenius a déjà marqué 64 buts en 152 matchs, dont l’unique réalisation de la finale de la Ligue des champions 2023, permettant aux Gunners de surprendre le FC Barcelone et de conquérir leur deuxième couronne européenne, la première depuis 2007.
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Les coulisses de la saison la plus prolifique de Blackstenius à Arsenal
Par le passé, Blackstenius aurait pu être tentée par un nouveau défi. En effet, elle a souvent peiné à s’imposer dans le onze de départ d’Arsenal, concurrencée par Alessia Russo, l’attaquante de pointe titulaire des Gunners. Cette saison cependant, l’entraîneuse Renee Slegers les fait jouer ensemble plus régulièrement : Russo occupe un rôle plus en retrait tandis que Blackstenius mène l’attaque, les deux joueuses échangeant souvent leurs positions avec fluidité pour créer de nouveaux angles d’attaque.
« Je pense qu’elles sont assez différentes en tant que joueuses et c’est pour cela qu’elles s’accordent si bien », a récemment déclaré Slegers. « On dit parfois que les contraires s’attirent. Elles sont très différentes l’une de l’autre, et c’est précisément ce qui en fait un duo complémentaire : chacune occupe l’espace laissé par l’autre et peut ainsi exprimer ses qualités spécifiques. Cette association crée une dynamique collective très bénéfique, d’autant que les deux joueuses sont capables d’évoluer au poste de numéro 9. »
Grâce à ce dispositif, Blackstenius vit sa saison la plus prolifique sous le maillot d’Arsenal : huit buts et trois passes décisives en 15 matchs de Women’s Super League, dont seulement six comme titulaire. Soit déjà un record personnel depuis son arrivée en Angleterre, auquel s’ajoutent trois buts et deux passes dans les autres compétitions.
Progrès et environnement : pourquoi Blackstenius a choisi de rester à Arsenal
Dans une récente interview accordée à la presse suédoise, Blackstenius a confié que son désir de rester à Arsenal reposait sur plusieurs facteurs. « Il y a forcément une raison pour laquelle je suis à Arsenal depuis quatre ans et demi, ou peu importe la durée exacte », a-t-elle expliqué. « Cela en dit long sur l’estime que je porte au club et sur la manière dont je perçois les progrès accomplis ici.
C’est un environnement vraiment inspirant. Je m’entraîne et je joue chaque jour à un niveau très élevé, au contact de personnes qui m’inspirent. J’ai le sentiment d’être dans un cadre où tout est réuni pour réussir. Je veux continuer à progresser sans cesse, et cela me motive énormément. »
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Un départ de plus, et d’autres pourraient suivre ? Focus sur la longue liste des contrats arrivant à échéance à Arsenal.
Le règlement du dossier Blackstenius permet à Arsenal de cocher une nouvelle case sur sa liste, mais beaucoup reste à faire d’ici l’été. La capitaine Kim Little a récemment prolongé d’une saison, tout comme Slegers plus tôt cette année, mais plusieurs cadres partiront cet été : Leah Williamson, Steph Catley, Katie McCabe, Beth Mead, Caitlin Foord, Laia Codina, Victoria Pelova et Manuela Zinsberger, dont les contrats expirent.
Sur le front des arrivées, l’arrivée de la milieu de terrain anglaise Georgia Stanway, en provenance du Bayern Munich, est actée, tandis que l’arrière latérale de Barcelone Ona Batlle est également annoncée. Ces mouvements influeront inévitablement sur la façon dont les Gunners aborderont les discussions de prolongation, et vice-versa.