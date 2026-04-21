Par le passé, Blackstenius aurait pu être tentée par un nouveau défi. En effet, elle a souvent peiné à s’imposer dans le onze de départ d’Arsenal, concurrencée par Alessia Russo, l’attaquante de pointe titulaire des Gunners. Cette saison cependant, l’entraîneuse Renee Slegers les fait jouer ensemble plus régulièrement : Russo occupe un rôle plus en retrait tandis que Blackstenius mène l’attaque, les deux joueuses échangeant souvent leurs positions avec fluidité pour créer de nouveaux angles d’attaque.

« Je pense qu’elles sont assez différentes en tant que joueuses et c’est pour cela qu’elles s’accordent si bien », a récemment déclaré Slegers. « On dit parfois que les contraires s’attirent. Elles sont très différentes l’une de l’autre, et c’est précisément ce qui en fait un duo complémentaire : chacune occupe l’espace laissé par l’autre et peut ainsi exprimer ses qualités spécifiques. Cette association crée une dynamique collective très bénéfique, d’autant que les deux joueuses sont capables d’évoluer au poste de numéro 9. »

Grâce à ce dispositif, Blackstenius vit sa saison la plus prolifique sous le maillot d’Arsenal : huit buts et trois passes décisives en 15 matchs de Women’s Super League, dont seulement six comme titulaire. Soit déjà un record personnel depuis son arrivée en Angleterre, auquel s’ajoutent trois buts et deux passes dans les autres compétitions.