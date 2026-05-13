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Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Stina Blackstenius offre la victoire à Arsenal ! Les Gunners relancent leurs espoirs de terminer deuxième de la WSL grâce à un but controversé inscrit dans le temps additionnel face à Everton

Arsenal Women
S. Blackstenius
Arsenal Women vs Everton Women
Everton Women
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Stina Blackstenius a été la héroïne de la dernière minute, permettant à Arsenal de remporter une victoire spectaculaire 1-0 face à Everton en Super League féminine. En marquant dans les dernières secondes du temps additionnel, l'attaquante suédoise a débloqué la situation et aidé les Gunners à atteindre les 48 points. Elles dépassent désormais leurs rivales de Chelsea, qui totalisent 46 points, renforçant ainsi leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions derrière le champion en titre, Manchester City, à l'approche de la dernière journée de la saison.

  • Un rebondissement de dernière minute offre trois points précieux

    Arsenal a attendu la toute fin du match pour décrocher une victoire cruciale lors de son dernier match à domicile de la saison, grâce à un but de la remplaçante Blackstenius à la 93e minute. Ce succès précieux propulse les Gunners à la deuxième place de la WSL avec 48 points, juste devant Chelsea (46 unités). Dominateurs de la rencontre, les Londoniens ont longtemps buté sur la défense des Toffees avant que Blackstenius, bien placée sur corner, n’offre aux siens un précieux succès dans les arrêts de jeu.

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  • Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Emirates a rendu un vibrant hommage à Mead.

    La soirée a été riche en émotions pour les supporters de l’Emirates, qui faisaient leurs adieux à Beth Mead, auteur d’une dernière sortie à domicile. L’attaquante a d’ailleurs frôlé l’ouverture du score en touchant par deux fois les montants adverses au cours d’une première période où son équipe s’est créée une multitude d’occasions. Interrogée après la rencontre au sujet du but libérateur inscrit tardivement, Mead a analysé : « Nous avons parfois peiné à le faire cette saison. Nous avons dominé, créé des occasions, mais parfois nous n’avons pas concrétisé. Il faut parfois gagner comme ça. D’autres équipes l’ont fait avant nous, Manchester City l’a fait souvent cette saison. C’était bon de voir le ballon au fond des filets, Stina a bien conclu. »

  • La résistance d'Everton a finalement été brisée

    Everton a affiché une solidité défensive remarquable tout au long de la rencontre, malgré sa huitième place au classement avec 20 points. Cantonnée dans son camp, la formation visiteuse a contenu les assauts locaux menés par Alessia Russo. Courtney Brosnan s’est illustrée dans ses buts, multipliant les arrêts décisifs face aux tentatives de Russo et de Frida Maanum. Elle a toutefois fini par céder au cours d’une période d’arrêt de jeu de cinq minutes particulièrement intense. La gardienne a estimé avoir subi une faute de Leah Williamson sur l’action menant au but décisif, mais l’arbitre a validé la réalisation, laissant les visiteuses dans un total désarroi.

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    Tous les regards se tournent désormais vers la finale à Anfield.

    Les Gunners abordent la dernière journée en position de force. Alors que le champion en titre, Manchester City, a déjà assuré le titre avec 52 points, Arsenal occupe la deuxième place avec 48 points. Un match nul contre Liverpool à Anfield leur garantirait la deuxième place devant Chelsea, qui totalise 46 points, et leur assurerait ainsi une qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

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