La soirée a été riche en émotions pour les supporters de l’Emirates, qui faisaient leurs adieux à Beth Mead, auteur d’une dernière sortie à domicile. L’attaquante a d’ailleurs frôlé l’ouverture du score en touchant par deux fois les montants adverses au cours d’une première période où son équipe s’est créée une multitude d’occasions. Interrogée après la rencontre au sujet du but libérateur inscrit tardivement, Mead a analysé : « Nous avons parfois peiné à le faire cette saison. Nous avons dominé, créé des occasions, mais parfois nous n’avons pas concrétisé. Il faut parfois gagner comme ça. D’autres équipes l’ont fait avant nous, Manchester City l’a fait souvent cette saison. C’était bon de voir le ballon au fond des filets, Stina a bien conclu. »