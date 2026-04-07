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Steven Gerrard se prononce sur un éventuel limogeage d'Arne Slot, tout en exprimant sa « tristesse » face aux piètres résultats de Liverpool
Liverpool éliminé de la FA Cup
L'ambiance à Liverpool s'est considérablement dégradée après la cuisante défaite 4-0 face à Manchester City en quarts de finale de la FA Cup, leur 15e défaite toutes compétitions confondues cette saison. Si les Reds ont manqué leurs occasions en début de match pour renverser la tendance, c'est surtout l'effondrement mental qui s'est produit par la suite à l'Etihad Stadium qui a laissé les observateurs bouche bée.
- AFP
La pression s'intensifie sur Slot
Malgré un investissement record de 446 millions de livres sterling dans de nouveaux joueurs l'été dernier, la deuxième saison de Slot a connu un net ralentissement. Liverpool se trouve actuellement à 21 points du leader de la Premier League, Arsenal, et doit mener un combat difficile pour décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine, au grand désarroi de Gerrard.
« Je pense que si les propriétaires et les dirigeants voient cet écart se creuser, et que Villa et United prennent de l'avance ou que la situation empire, je m'inquiète pour le poste de l'entraîneur », a déclaré Gerrard à talkSPORT. « Je ne veux pas voir cela arriver. Je suis un grand fan d’Arne Slot. J’ai été époustouflé par sa première saison. Je dois dire que c’est un homme bien, c’est manifestement un très, très bon entraîneur, vu le travail qu’il a accompli.
« Je pense que le match contre Fulham sera déterminant : s’il parvient à mettre davantage la pression sur United et Villa, et s’il peut rester dans la course pour le match contre le PSG la semaine prochaine, je pense que tout ira bien et que la situation sera meilleure dans cinq ou six jours. Mais si ça venait à empirer, je m’inquiéterais pour l’entraîneur, je dois le dire. »
Il a ajouté, à propos de la baisse de niveau de Liverpool : « Je pense qu’en termes de tristesse, je la ressens plus que vous, croyez-moi, quand je les regarde individuellement et collectivement. Parce qu’ils se sont tellement éloignés de l’identité de l’équipe, de ce qu’ils avaient établi comme standards ces dernières années. »
Gerrard s'interroge sur l'état d'esprit des joueurs
Gerrard s'est dit profondément préoccupé par la manière dont s'est déroulée la défaite face à Manchester City, soulignant que certaines déclarations faites par les joueurs après le match étaient peut-être plus préjudiciables que le résultat lui-même. L'ancien milieu de terrain de Liverpool a laissé entendre que le manque actuel de résilience n'était pas à la hauteur des attentes à Anfield.
« Ils ont eu des occasions, qu'ils n'ont jamais concrétisées, et je pense que nous savons tous que dans les grands matchs, il faut saisir ses occasions quand elles se présentent », a expliqué Gerrard. « Je ne veux rien enlever à City, ils ont été exceptionnels tout au long du match, mais la façon dont Liverpool s'est effondré était vraiment inquiétante, et ce que les joueurs ont dit après le match est encore plus alarmant, notamment lorsqu'ils ont déclaré qu'il n'y avait pas de combativité et qu'ils avaient abandonné le match.
Au Liverpool Football Club, cela ne peut pas arriver sur le terrain, et cela ne peut certainement pas être dit en dehors du terrain, donc je dois dire que nous traversons une période inquiétante. »
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Et maintenant ?
Liverpool compte cinq points de retard sur Aston Villa et six sur Manchester United dans la course au top 4. Les Reds affronteront le Paris Saint-Germain mercredi lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, avant de se concentrer sur le match crucial de Premier League contre Fulham ce week-end.