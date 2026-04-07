Steven Gerrard se prononce sur un éventuel limogeage d'Arne Slot, tout en exprimant sa « tristesse » face aux piètres résultats de Liverpool

Malgré un investissement record de 446 millions de livres sterling dans de nouveaux joueurs l'été dernier, la deuxième saison de Slot a connu un net ralentissement. Liverpool se trouve actuellement à 21 points du leader de la Premier League, Arsenal, et doit mener un combat difficile pour décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine, au grand désarroi de Gerrard.

« Je pense que si les propriétaires et les dirigeants voient cet écart se creuser, et que Villa et United prennent de l'avance ou que la situation empire, je m'inquiète pour le poste de l'entraîneur », a déclaré Gerrard à talkSPORT. « Je ne veux pas voir cela arriver. Je suis un grand fan d’Arne Slot. J’ai été époustouflé par sa première saison. Je dois dire que c’est un homme bien, c’est manifestement un très, très bon entraîneur, vu le travail qu’il a accompli.

« Je pense que le match contre Fulham sera déterminant : s’il parvient à mettre davantage la pression sur United et Villa, et s’il peut rester dans la course pour le match contre le PSG la semaine prochaine, je pense que tout ira bien et que la situation sera meilleure dans cinq ou six jours. Mais si ça venait à empirer, je m’inquiéterais pour l’entraîneur, je dois le dire. »

Il a ajouté, à propos de la baisse de niveau de Liverpool : « Je pense qu’en termes de tristesse, je la ressens plus que vous, croyez-moi, quand je les regarde individuellement et collectivement. Parce qu’ils se sont tellement éloignés de l’identité de l’équipe, de ce qu’ils avaient établi comme standards ces dernières années. »