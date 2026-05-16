Steven Gerrard réagit à la déclaration « accablante » de Mohamed Salah, la légende estimant que Liverpool a perdu son « identité » sous la houlette d'Arne Slot

Pour Gerrard, l’activité récente de Salah sur les réseaux sociaux trahit des problèmes profonds au sein du groupe de Liverpool. Après la lourde défaite à Villa Park, l’attaquant égyptien a brisé son silence pour appeler à un retour aux valeurs qui ont fait la gloire du club. Gerrard y voit un message délibéré adressé au monde du football : sous la direction d’Arne Slot, l’ambiance s’est détériorée et l’identité des Reds s’est perdue, ce qui blesse visiblement Salah.

« Wahou. Écoutez, c’est extrêmement intéressant », a déclaré Gerrard sur TNT Sports. « Mo Salah ne parle pas beaucoup, il ne tweete pas, et il ne tweete certainement pas comme ça. Je pense donc qu’il envoie un message à l’extérieur pour dire que les choses ne vont pas bien dans le vestiaire de Liverpool : l’identité a disparu et cela lui fait vraiment mal de le voir de ses propres yeux. »