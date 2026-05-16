Getty/GOAL
Traduit par
Steven Gerrard réagit à la déclaration « accablante » de Mohamed Salah, la légende estimant que Liverpool a perdu son « identité » sous la houlette d'Arne Slot
Gerrard décrypte le message énigmatique de Salah
Pour Gerrard, l’activité récente de Salah sur les réseaux sociaux trahit des problèmes profonds au sein du groupe de Liverpool. Après la lourde défaite à Villa Park, l’attaquant égyptien a brisé son silence pour appeler à un retour aux valeurs qui ont fait la gloire du club. Gerrard y voit un message délibéré adressé au monde du football : sous la direction d’Arne Slot, l’ambiance s’est détériorée et l’identité des Reds s’est perdue, ce qui blesse visiblement Salah.
« Wahou. Écoutez, c’est extrêmement intéressant », a déclaré Gerrard sur TNT Sports. « Mo Salah ne parle pas beaucoup, il ne tweete pas, et il ne tweete certainement pas comme ça. Je pense donc qu’il envoie un message à l’extérieur pour dire que les choses ne vont pas bien dans le vestiaire de Liverpool : l’identité a disparu et cela lui fait vraiment mal de le voir de ses propres yeux. »
- AFP
Un défi direct lancé à Arne Slot
Le timing de la déclaration de Salah est significatif, Liverpool traversant une crise sportive. La récente débâcle contre Aston Villa a représenté leur 12e défaite en Premier League cette saison, un seuil embarrassant qui atteste qu’il s’agit l’une des pires défenses de titre de l’histoire moderne. En réclamant que l’équipe retrouve l’identité « heavy metal » associée à l’ère Jürgen Klopp, l’attaquant égyptien, sur le départ, a en effet interrogé la compatibilité de la philosophie plus mesurée et axée sur la possession de Slot avec les valeurs fondamentales du club.
Gerrard a souligné la gravité des propos de l’attaquant, déclarant : « Je suis surpris par le timing. Il ne reste qu’un match, son dernier avec Liverpool. Vous le savez, vous qui travaillez dans les médias : il s’exprime très rarement ; il a accordé des interviews ces derniers temps parce qu’il met évidemment un terme à une incroyable carrière à Liverpool. Mais ses propos sont assez accablants pour l’entraîneur de Liverpool et son staff au vu de la situation actuelle de l’équipe. C’est mon avis sur la question. »
Liverpool s'effondre à Villa Park
Cette crise interne a éclaté après une performance catastrophique contre Aston Villa, qui a signifié la 19e défaite de Liverpool toutes compétitions confondues cette saison. Les circonstances de cette défaite ont poussé supporters et anciens joueurs à s’interroger sur la résilience du groupe, Mohamed Salah ayant lui-même jugé que l’équipe « s’effondrait » durant la rencontre.
« S’effondrer est un mot fort », a ajouté Gerrard. « Le timing est assez accablant. C’est inhabituel venant de Mo. La pression pèse sur les joueurs et sur l’entraîneur, car les résultats sont loin d’être satisfaisants. La performance d’hier soir était terrible, c’était affreux, c’était difficile à regarder du début à la fin, et ça m’a fait mal de voir Liverpool jouer hier soir. Je ne dis pas ça d’habitude. »
- AFP
Une dynamique inhabituelle dans les vestiaires
À la veille de la dernière journée de championnat, une question se pose : Salah agit-il de sa propre initiative ou porte-t-il la voix d’un collectif plus large ? Gerrard s’est interrogé sur le fait que l’attaquant « s’exprime en son nom propre pour le bien de tout le groupe », notant qu’une telle prise de parole publique est inhabituelle pour un joueur reconnu pour son professionnalisme et son leadership discret.
« C’est étrange, c’est inhabituel », a commenté l’ancien milieu de terrain. « Il va sans doute multiplier les interventions médiatiques à l’occasion de son dernier match. J’attends avec intérêt les prochains jours, car c’est inhabituel pour un joueur de Liverpool, et inhabituel pour Mo Salah. »
Il a ajouté : « Ce furent 90 minutes difficiles et ils ont eu ce qu’ils méritaient. Villa a été meilleur sur tout le terrain. Il n’y avait ni combativité, ni passion, ni schéma de jeu, ni cohésion ; ils ne se déplaçaient pas ensemble sur le terrain, et les joueurs étaient à des années-lumière de ce dont je sais qu’ils sont capables. »