JJ Gabriel a fait la une après avoir demandé à Manchester United de résilier son enregistrement, alors qu’il n’a plus joué depuis son triplé pour ses débuts en UEFA Youth League. S’exprimant auprès de TNT Sports, Steven Gerrard a fait part de sa vive inquiétude face à l’intense pression aujourd’hui exercée sur les jeunes talents.

Gerrard a déclaré : « Ce n’est pas seulement dans cette situation. Plus largement, dans le football, cela m’inquiète de voir qu’on peut désormais précipiter des enfants ou forcer des carrières. Je ne connais pas les détails ni le contexte de ce cas isolé avec JJ Gabriel, mais si vous regardez l’ensemble, il est dans l’un des plus grands clubs du monde. Ils ont une histoire et une tradition de formation de joueurs fantastiques. Au-delà de cette seule situation, c’est le football dans son ensemble : ces talents ont des parents, ils ont des agents, des influences extérieures qui forcent les choses et précipitent tout trop tôt, et cela peut affecter la carrière d’un enfant. »