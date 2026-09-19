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Steven Gerrard met en garde le jeune de Manchester United JJ Gabriel au sujet d’un possible transfert au Real Madrid et de Jose Mourinho
Gabriel cherche à quitter Old Trafford
JJ Gabriel a fait la une après avoir demandé à Manchester United de résilier son enregistrement, alors qu’il n’a plus joué depuis son triplé pour ses débuts en UEFA Youth League. S’exprimant auprès de TNT Sports, Steven Gerrard a fait part de sa vive inquiétude face à l’intense pression aujourd’hui exercée sur les jeunes talents.
Gerrard a déclaré : « Ce n’est pas seulement dans cette situation. Plus largement, dans le football, cela m’inquiète de voir qu’on peut désormais précipiter des enfants ou forcer des carrières. Je ne connais pas les détails ni le contexte de ce cas isolé avec JJ Gabriel, mais si vous regardez l’ensemble, il est dans l’un des plus grands clubs du monde. Ils ont une histoire et une tradition de formation de joueurs fantastiques. Au-delà de cette seule situation, c’est le football dans son ensemble : ces talents ont des parents, ils ont des agents, des influences extérieures qui forcent les choses et précipitent tout trop tôt, et cela peut affecter la carrière d’un enfant. »
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Gerrard s’interroge sur les influences extérieures
La légende de Liverpool estime que l’environnement actuel autour de l’attaquant pourrait dissuader de potentiels prétendants. Gerrard a ajouté : « Cela va ajouter une énorme pression et, si vous êtes un autre club qui regarde cette situation, vous vous dites : “oui, le gamin a un énorme talent”, mais est-ce que vous voulez les bagages et tout le bruit autour de ça ? Je ne sais pas ce qui a été dit ou promis en coulisses, mais de l’extérieur, ça pue à mes yeux : quelqu’un pousse, force et précipite les choses. Et je ne pense pas que cela va aider le gamin de quelque manière que ce soit. Il y aura des personnes de très haut niveau en coulisses à Manchester United, mais le plus important pour moi, c’est que vous avez un entraîneur anglais [Michael Carrick] et un adjoint anglais [Steve Holland] qui voudront, quand le moment sera venu, et quand ils penseront qu’il est prêt, le protéger… mais quand ils estimeront qu’il est prêt, ils le feront jouer. Comme je l’ai dit, je suis un grand rival de Manchester United, mais j’ai observé Manchester United de loin, il y a de très grands entraîneurs là-bas, de très grandes personnes. Je connais très bien Michael Carrick et, si ce gamin était prêt, il jouerait.” »
Les grands entraîneurs exigent d’être prêts
Le Real Madrid est activement en concurrence avec le FC Barcelone pour s’attacher les services de Gabriel, mais Gerrard a averti que les meilleurs entraîneurs européens ne se laisseront pas pousser à faire jouer de jeunes talents qui ne sont pas prêts.
Gerrard a déclaré : « Prenons Jose Mourinho au Real Madrid, par exemple. Même s'il rejoint le Real Madrid maintenant, est-ce que Jose Mourinho va faire jouer ce gamin tout de suite ? Est-ce qu'on va le forcer à le lancer ? Vous savez comment sont ces entraîneurs de l'élite, ils font jouer les jeunes quand ils sont prêts à apporter quelque chose à l'équipe. À mon avis, ils doivent veiller à la santé du garçon et bien l'encadrer, mais Manchester United peut lui offrir cela, ils ont une histoire en la matière. Je ne vois pas pourquoi il faudrait se précipiter, je ne vois pas de raison de paniquer. »
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Quelle est la suite pour Gabriel ?
Gabriel se trouve actuellement en Catalogne avec sa famille pour mener des négociations, alors que le Real Madrid et Barcelone poursuivent leur lutte acharnée pour s’attacher ses services. Selon Sky Sports, l’adolescent possède un passeport irlandais, ce qui lui permet de profiter d’une faille et de rejoindre un club de l’Union européenne une fois qu’il aura 16 ans, le 6 octobre. Manchester United refusant de déchirer son contrat, un feuilleton tendu du mercato s’annonce au cours des prochaines semaines.
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