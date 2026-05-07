Steven Gerrard livre son verdict sur les chances d’Arsenal en finale de la Ligue des champions face à un PSG « phénoménal »

Selon Gerrard, la plupart des observateurs s’attendent à ce que le PSG remporte à nouveau le trophée après une nouvelle campagne européenne dominante. Il a également souligné qu’Arsenal devra tout donner pour venir à bout de l’équipe étoilée du PSG.

« Tout le monde s'attend à ce que le PSG l'emporte, sans doute », a déclaré Gerrard à TNT Sports. « Si l'on regarde la performance de ce soir, leur victoire de l'année dernière et l'effectif dont ils disposent, il est clair que les bookmakers feront probablement du PSG le favori. Arsenal a peut-être suivi un parcours plus simple jusqu’en finale, mais cela promet un sacré affrontement à la fin du mois, une rencontre que tous les observateurs attendent avec impatience, avec deux styles de jeu distincts. Les deux équipes méritent leur place, il faut le reconnaître.

« Oui, Arsenal a une chance, mais il lui faudra un peu de réussite. Tout devra sourire aux Gunners le soir de la finale, car cette équipe du PSG est tout simplement excellente à tous les niveaux. »