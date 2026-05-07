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Steven Gerrard livre son verdict sur les chances d’Arsenal en finale de la Ligue des champions face à un PSG « phénoménal »
Gerrard voit le PSG comme favori de la finale de la Ligue des champions
Le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions après avoir battu le Bayern Munich 6-5 sur l'ensemble des deux matchs. Sa dernière prestation européenne a encore renforcé son statut de favori pour conserver le trophée à la fin du mois. Après la demi-finale, Gerrard a reconnu qu’Arsenal, qualifié aux dépens de l’Atlético de Madrid, aborderait néanmoins la rencontre en outsider malgré sa saison remarquée sous les ordres d’Arteta. L’ancien milieu de terrain a mis en avant l’expérience du PSG, la qualité de son attaque et la profondeur de son effectif comme atouts majeurs à l’approche du rendez-vous final. Il a également estimé que les Gunners pourraient tirer parti d’un avantage psychologique, abordant l’un des plus grands matchs de l’histoire récente du club avec moins de pression.
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Un défi de taille attend les Gunners
Selon Gerrard, la plupart des observateurs s’attendent à ce que le PSG remporte à nouveau le trophée après une nouvelle campagne européenne dominante. Il a également souligné qu’Arsenal devra tout donner pour venir à bout de l’équipe étoilée du PSG.
« Tout le monde s'attend à ce que le PSG l'emporte, sans doute », a déclaré Gerrard à TNT Sports. « Si l'on regarde la performance de ce soir, leur victoire de l'année dernière et l'effectif dont ils disposent, il est clair que les bookmakers feront probablement du PSG le favori. Arsenal a peut-être suivi un parcours plus simple jusqu’en finale, mais cela promet un sacré affrontement à la fin du mois, une rencontre que tous les observateurs attendent avec impatience, avec deux styles de jeu distincts. Les deux équipes méritent leur place, il faut le reconnaître.
« Oui, Arsenal a une chance, mais il lui faudra un peu de réussite. Tout devra sourire aux Gunners le soir de la finale, car cette équipe du PSG est tout simplement excellente à tous les niveaux. »
« Arsenal sera l’équipe outsider »
L’ancien international anglais estime qu’Arsenal doit exploiter sa supériorité physique et sa maîtrise des coups de pied arrêtés pour mettre en difficulté la défense du PSG. Il souligne également que le statut d’outsider pourrait libérer les Gunners de la pression dans un match à enjeu.
« Dans l’ensemble, ils ont été phénoménaux », a-t-il ajouté. « Arsenal va donc devoir être parfait ce soir-là pour y arriver. Je pense qu’ils seront les outsiders, ce qui pourrait leur convenir. S’ils parviennent à remporter la Premier League, cela leur donnera une immense confiance en eux avant le match. Je pense qu’ils doivent exploiter leur physique et leur gabarit pour tirer le meilleur parti de chaque coup de pied arrêté.
Ils doivent pousser le PSG dans une zone de inconfort et le mettre mal à l’aise. Les Gunners ont leur chance : dans les grands rendez-vous, il est souvent bénéfique d’être le chasseur, avec moins de pression et d’attentes. Je pense que cela pourrait profiter à Arsenal. Mais Mikel Arteta devra élaborer un plan de jeu et une stratégie pour tenter de remporter un match contre une équipe du niveau de celle que nous venons de voir. »
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Arteta doit relever un test tactique décisif
Alors que la course au titre de Premier League bat toujours son plein, la forme et la confiance d’Arsenal à l’approche de la finale pourraient s’avérer décisives. La finale de la Ligue des champions entre les Gunners et les Parisiens est prévue le 30 mai. D’ici là, Arsenal disputera ses trois derniers matchs de championnat dans l’espoir de décrocher son premier sacre national depuis plus de vingt ans. Premier obstacle de cette dernière ligne droite : un déplacement à West Ham ce week-end.