Steven Gerrard fustige un Galatasaray « embarrassant » et « pathétique » après la victoire facile de Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions

Galatasaray a vu deux de ses joueurs se blesser gravement à Anfield. L'attaquant Victor Osimhen a dû quitter le terrain en raison d'une fracture au bras, bien qu'il ait tenté de jouer malgré la douleur, et pourrait devoir subir une intervention chirurgicale. Le remplaçant Noa Lang devra quant à lui subir une opération après avoir subi une profonde entaille.

Le club a publié un communiqué : « Au cours de la première mi-temps de notre match à l'extérieur contre Liverpool, lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, notre joueur Victor Osimhen a reçu un coup au bras et a terminé la première mi-temps, mais après des examens à la mi-temps, il n'a pas joué la seconde mi-temps en raison d'un risque de fracture au bras. Après le match, sous la supervision de notre équipe médicale, les examens à l'hôpital ont révélé une fracture de l'avant-bras droit de notre joueur, qui a été plâtré. Une décision concernant une intervention chirurgicale sera prise dans les prochains jours après des examens complémentaires.

« Au cours de la seconde mi-temps de ce même match, notre joueur Noa Lang, qui s'était blessé, a subi une grave coupure au pouce droit. Il est prévu qu'il subisse une intervention chirurgicale à Liverpool dans les prochaines heures, en présence de notre équipe médicale. »