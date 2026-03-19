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Steven Gerrard fustige un Galatasaray « embarrassant » et « pathétique » après la victoire facile de Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions
Liverpool, trop fort pour Galatasaray
Liverpool a peut-être perdu le match aller de son duel de Ligue des champions contre Galatasaray, mais n'a fait qu'une bouchée de l'équipe turque sur le terrain de Merseyside. L'équipe de Slot a livré une performance impressionnante pour s'imposer 4-0, grâce à des buts de Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch et Mohamed Salah. Ekitike a déclaré après le match que le score final « aurait pu être de 10-0 » tant la domination des locaux était totale lors de cette excellente soirée pour l'équipe de Slot.
- AFP
Gerrard fustige un Galatasaray « embarrassant »
Gerrard s'est également exprimé sur le match et s'est montré mécontent du comportement de certains joueurs de Galatasaray. Il a déclaré à TNT Sports : « Les gens sont venus ici ce soir pour voir un match rythmé, et eux, ils se roulaient par terre. Ils ont été une véritable honte ce soir, du début à la fin. La prestation dans l'ensemble était médiocre, pathétique même. Et puis il y a des joueurs qui se roulent par terre. Ils ont eu quelques blessures réelles ce soir, des blessures au poignet, ce qu’on respecte. En tant que professionnel, on ne veut pas voir ça. Mais ensuite, on voit des gens qui ne sont pas vraiment touchés et qui se roulent par terre. On est pénalisé pour ça parce qu’ils ont joué cinq minutes à la fin de la première mi-temps, et on est encore plus pénalisé. Il y a eu 11 minutes (au total) à la fin du match. Le score aurait pu être de 11-0 ou 12-0 ce soir. Liverpool a gagné haut la main. Liverpool a été excellent ce soir, ils ont fait passer Galatasaray pour une équipe tout à fait moyenne. Mais j’ai trouvé leur performance pathétique. »
Blessures graves pour Osimhen et Lang
Galatasaray a vu deux de ses joueurs se blesser gravement à Anfield. L'attaquant Victor Osimhen a dû quitter le terrain en raison d'une fracture au bras, bien qu'il ait tenté de jouer malgré la douleur, et pourrait devoir subir une intervention chirurgicale. Le remplaçant Noa Lang devra quant à lui subir une opération après avoir subi une profonde entaille.
Le club a publié un communiqué : « Au cours de la première mi-temps de notre match à l'extérieur contre Liverpool, lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, notre joueur Victor Osimhen a reçu un coup au bras et a terminé la première mi-temps, mais après des examens à la mi-temps, il n'a pas joué la seconde mi-temps en raison d'un risque de fracture au bras. Après le match, sous la supervision de notre équipe médicale, les examens à l'hôpital ont révélé une fracture de l'avant-bras droit de notre joueur, qui a été plâtré. Une décision concernant une intervention chirurgicale sera prise dans les prochains jours après des examens complémentaires.
« Au cours de la seconde mi-temps de ce même match, notre joueur Noa Lang, qui s'était blessé, a subi une grave coupure au pouce droit. Il est prévu qu'il subisse une intervention chirurgicale à Liverpool dans les prochaines heures, en présence de notre équipe médicale. »
- AFP
Liverpool affrontera le PSG
La victoire de Liverpool face à Galatasaray signifie que les Reds affronteront le Paris Saint-Germain, tenant du titre, en quarts de finale. Le PSG avait éliminé Liverpool de la compétition la saison dernière aux tirs au but, mais Arne Slot estime que l'équipe de Luis Enrique ne se réjouira pas d'une revanche.
Il a déclaré à TNT Sports : « La saison dernière contre le PSG, nous avons été complètement dominés à l'extérieur ; nous avons livré un excellent match à Anfield, mais nous avons perdu aux tirs au but. Pour être honnête, ils n’ont pas baissé leur niveau. Il leur était difficile de s’améliorer, mais ils ont été très impressionnants jusqu’à présent. Je ne pense pas qu’ils seront très heureux de nous affronter après avoir vu notre performance ce soir, et la saison dernière, nous étions la seule équipe à les avoir poussés en prolongation et aux tirs au but. »
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