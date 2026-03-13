Getty Images Sport
Traduit par
Steven Gerrard et Frank Lampard sont laissés de côté alors que Kyle Walker dévoile son top 5 des coéquipiers en équipe d'Angleterre après avoir annoncé sa retraite internationale
La fin d'une époque pour un pilier des Three Lions
Walker a officiellement annoncé cette semaine qu'il prenait sa retraite internationale, mettant ainsi un terme à une odyssée de 15 ans au sein de l'équipe nationale. Depuis ses débuts en équipe A en 2011, le défenseur a été un pilier de la renaissance de la sélection, jouant un rôle central dans les parcours vers les phases finales de l'Euro 2020 et 2024, ainsi que dans la demi-finale de la Coupe du monde 2018. Ayant côtoyé sur le terrain une multitude de talents issus de différentes époques – de la fin de l’ère Gerrard et Lampard à la génération actuelle de stars –, la sélection de Walker offre un regard particulier sur les joueurs qu’il estime avoir été les plus influents durant la période de succès la plus constante de l’Angleterre.
- Getty Images Sport
Le socle défensif et les buteurs d'élite
Lorsqu’il a dû réduire la liste de ses coéquipiers à cinq noms, Walker a privilégié la longévité et l’impact sur les tournois. « Les cinq meilleurs joueurs anglais avec lesquels j’ai joué, sans ordre particulier ? Wayne Rooney et Harry Kane, c’est certain », a déclaré Walker à England Football. Il s’est ensuite intéressé à la ligne défensive qui a marqué l’ère Southgate, ajoutant : « Je pense que John Stones doit en faire partie, donc je vais inclure John et Harry Maguire tous les deux, car je pense qu’ils ont été un pilier de la défense lors de tous les meilleurs tournois où nous avons manifestement accompli de grandes choses. » Pour la dernière place, il a choisi un spécialiste : « Jordan Pickford a été incroyable lui aussi, donc je pense que, comme c’est un gardien, je mettrais Jordan dans cette sélection. »
Un regard sur les légendes de la « Génération d'or »
La liste de Walker se distingue par l'absence de milieux de terrain emblématiques. Tout en reconnaissant leur statut légendaire, le joueur de 35 ans a expliqué que le timing avait joué un rôle déterminant dans sa décision. « J'ai joué avec des joueurs comme Steven Gerrard et Frank Lampard, mais je ne pense pas avoir profité de leurs meilleures années à mes débuts », a-t-il déclaré. Il a également mis en avant Raheem Sterling comme un héros méconnu de l'équipe nationale, soulignant que l'ailier « est souvent sous-estimé pour ce qu'il a apporté au football anglais ». En fin de compte, Walker a rendu hommage à son sélectionneur pour ce changement de culture : « En tête de liste, il y a avant tout Gareth Southgate... Ce qu'il a accompli pour ce pays relève tout simplement du génie. »
- Getty Images Sport
Une transition pour son club et son pays
Alors que Burnley doit relever les défis de la saison en cours, Walker se concentrera sur ses obligations en championnat une fois sa carrière internationale terminée. Son départ laisse un vide en termes de leadership dans le vestiaire de l'Angleterre, d'autant plus que l'équipe se lance dans une nouvelle stratégie tactique en vue de la Coupe du monde 2026. La retraite de ce vétéran s'inscrit dans la continuité de la sortie progressive du noyau expérimenté qui a atteint deux finales européennes. La charge de travail de Walker est réduite pendant les trêves internationales, mais l'Angleterre doit rapidement former de jeunes arrières latéraux comme Rico Lewis pour remplacer sa capacité de récupération et sa fiabilité défensive, qui ont fait leurs preuves pendant plus d'une décennie.
Publicité