Steven Gerrard et Frank Lampard sont laissés de côté alors que Kyle Walker dévoile son top 5 des coéquipiers en équipe d'Angleterre après avoir annoncé sa retraite internationale

Walker a officiellement annoncé cette semaine qu'il prenait sa retraite internationale, mettant ainsi un terme à une odyssée de 15 ans au sein de l'équipe nationale. Depuis ses débuts en équipe A en 2011, le défenseur a été un pilier de la renaissance de la sélection, jouant un rôle central dans les parcours vers les phases finales de l'Euro 2020 et 2024, ainsi que dans la demi-finale de la Coupe du monde 2018. Ayant côtoyé sur le terrain une multitude de talents issus de différentes époques – de la fin de l’ère Gerrard et Lampard à la génération actuelle de stars –, la sélection de Walker offre un regard particulier sur les joueurs qu’il estime avoir été les plus influents durant la période de succès la plus constante de l’Angleterre.