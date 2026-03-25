Steven Gerrard estime que Liverpool a besoin d'une recrue « vedette » pour remplacer Mohamed Salah cet été

Les Reds ont été bouleversés cette semaine par la confirmation que Salah mettra un terme à son légendaire passage de neuf ans à Liverpool à l'issue de la saison en cours. Bien qu'il lui reste encore un an de contrat, l'Égyptien s'est mis d'accord avec le club pour renoncer à une somme importante afin de faciliter un transfert gratuit cet été, la Pro League saoudienne restant une destination très en vogue.

Dans une vidéo émouvante publiée sur son compte Instagram, Salah s'est adressé directement aux supporters en déclarant : « Bonjour à tous, malheureusement, le jour est venu. Voici la première partie de mes adieux. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. »