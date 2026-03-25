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Steven Gerrard estime que Liverpool a besoin d'une recrue « vedette » pour remplacer Mohamed Salah cet été
La fin d'une époque à Anfield
Les Reds ont été bouleversés cette semaine par la confirmation que Salah mettra un terme à son légendaire passage de neuf ans à Liverpool à l'issue de la saison en cours. Bien qu'il lui reste encore un an de contrat, l'Égyptien s'est mis d'accord avec le club pour renoncer à une somme importante afin de faciliter un transfert gratuit cet été, la Pro League saoudienne restant une destination très en vogue.
Dans une vidéo émouvante publiée sur son compte Instagram, Salah s'est adressé directement aux supporters en déclarant : « Bonjour à tous, malheureusement, le jour est venu. Voici la première partie de mes adieux. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. »
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Le projet de Gerrard pour l'avenir
S'exprimant sur TNT Sports, la légende des Reds, Gerrard, s'est montré catégorique : le club ne peut pas se permettre d'adopter une approche axée sur la formation lorsqu'il s'agit de trouver un successeur à son attaquant emblématique. L'ancien entraîneur d'Al-Ettifaq a insisté sur le fait que seul un joueur de très haut niveau suffirait pour que Liverpool conserve son avantage concurrentiel au sommet de la Premier League et sur la scène européenne.
« Il faut recruter quelqu'un qui attire les foules, sinon on ne le remplace pas », a expliqué Gerrard pendant l'émission. « Il faut que ce soit l'un des trois ou quatre meilleurs ailiers au monde pour remplacer Salah, car c'est ce qu'a été Mo. »
Michael Olise et son prix de 173 millions de livres sterling
Parmi les noms évoqués pour un transfert vers Merseyside figure celui de Michael Olise, la star du Bayern Munich. Selon des informations parues en Allemagne, Liverpool serait prêt à débourser la somme astronomique de 200 millions d'euros (173 millions de livres sterling) pour arracher le Français à l'Allianz Arena, un montant qui constituerait une véritable déclaration d'intention de la part du groupe de propriétaires dirigé par FSG.
Olise, qui a fait forte impression depuis son arrivée en Bundesliga, correspond parfaitement à la description de « vedette » donnée par Gerrard. Il n'est toutefois pas le seul nom sur la liste. Liverpool suivrait également plusieurs autres cibles de premier plan, notamment Yan Diomande (RB Leipzig) et des stars confirmées de la Premier League telles qu'Anthony Gordon, Jarrod Bowen, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus et Yankuba Minteh, alors que le club évalue ses options pour l'ère post-Salah.
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Une transition difficile s'annonce
Remplacer un joueur qui a régulièrement inscrit au moins 20 buts par saison n'est pas une mince affaire, et le poste vacant sur l'aile droite constituera le plus grand défi auquel sera confronté le service de recrutement du club cet été. Salah ayant été un pilier du succès du club sous Jürgen Klopp comme sous Arne Slot, la pression pour réussir ce transfert est immense.
Si de jeunes espoirs comme Diomande ont montré des éclairs de génie, l'insistance de Gerrard pour recruter une superstar confirmée reflète les inquiétudes des supporters. Si les Reds veulent prétendre aux titres majeurs la saison prochaine, trouver un joueur capable de reproduire l'impact « box-office » de Salah sera l'enjeu majeur de ce mercato.