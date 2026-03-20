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Steven Gerrard a dû se rendre à l'évidence : son rêve de diriger Liverpool est bel et bien mort, alors qu'un ancien coéquipier des Reds exhorte la légende du club à suivre l'exemple de Jürgen Klopp
Gerrard a connu des difficultés après le titre remporté avec les Rangers
Gerrard a connu des débuts prometteurs en tant qu'entraîneur lorsqu'il a pris les rênes à Ibrox. Il a mené l'équipe à la domination sur la scène nationale à Glasgow, les Gers détrônant leur rival de l'Old Firm, le Celtic, de la plus haute marche du podium.
Sa cote grimpant en flèche, l'ancien international anglais n'a pas tardé à susciter l'intérêt de son pays natal. Il a rejoint Aston Villa en novembre 2021, mais son passage dans les West Midlands, largement décevant, n'a duré que 11 mois et 40 matchs.
Gerrard n'a guère fait mieux lorsqu'il s'est rendu en Saudi Pro League avec Al-Ettifaq, puisqu'il n'a remporté que 23 de ses 59 matchs à la tête de l'équipe, et il a pris une pause depuis son départ du Moyen-Orient en janvier 2025.
Depuis lors, plusieurs destinations ont été évoquées pour le technicien de 45 ans, et sa prochaine étape – s'il en est une – est considérée comme cruciale. Un retour dans le Merseyside n'est pas totalement exclu, mais plusieurs obstacles se dressent sur le chemin de Gerrard.
Le rêve de Gerrard de devenir entraîneur de Liverpool est-il fini ?
Interrogé sur la possibilité que Gerrard puisse encore prendre les rênes à Anfield, l'ancien attaquant des Reds Heskey – s'exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec ToonieBet – a déclaré : « Je pense que ce rêve est mort à l'heure actuelle. Enfin, en train de mourir ou déjà mort.
« Regardez les excellents résultats de [Michael] Carrick en ce moment [à Manchester United]. Il venait tout juste de quitter Middlesbrough et il faisait partie du système depuis un certain temps déjà. Stevie doit vraiment se remettre à l’entraînement, au management et être sur le banc.
Je pense qu’il s’agit de trouver le bon club, le bon système, les bons entraîneurs avec lesquels travailler, car tout ne tourne pas toujours autour de soi. Il faut se rappeler que Jürgen [Klopp] était le chef de file d’une équipe. Il n’était pas seulement cet homme-là. Il ne faisait pas tout. Non, non. Il incitait les gens à agir, il les faisait évoluer et s’assurait qu’ils accomplissaient certaines tâches, tout en leur laissant l’autonomie nécessaire pour faire certaines choses. Tout ne tourne pas toujours autour de vous. Il faut simplement trouver les bonnes personnes. »
Klopp a présenté Gerrard comme son successeur idéal à Anfield
Klopp avait déjà évoqué l'idée que Gerrard puisse lui succéder en 2019, soit environ cinq ans avant que l'Allemand ne quitte finalement le poste le plus exigeant de la Premier League. Gerrard avait alors déclaré qu'il était « surpris et flatté » d'être pressenti pour cette fonction.
Il avait également commenté les spéculations incessantes concernant un retour vers son club de cœur : « On me pose souvent la question de savoir où je veux finir ma carrière, quels sont mes ambitions et mes rêves. Je n’ai pas besoin de fixer des délais pour ceci ou cela. Je laisserai les choses se faire naturellement. Si cela m’amène au sommet, ce sera fantastique, mais j’ai déjà l’impression de travailler pour un club de haut niveau aujourd’hui. »
Alors que Heskey a émis des doutes quant aux prétentions de Gerrard au poste d’entraîneur de Liverpool en 2026, un autre ancien attaquant des Reds, John Aldridge, a précédemment expliqué à GOAL pourquoi tout pouvait arriver : « Tout dépendra des étapes que Stevie franchira pour atteindre ce poste.
La prochaine étape sera décisive pour lui. Je pense qu’il reviendra au Royaume-Uni, mais peut-être en Europe. Il mettra à profit ce qu’il a appris dans un championnat plus compétitif, avec de meilleurs joueurs et un meilleur football, et tout à coup, tout pourrait se mettre en place et exploser. Ça pourrait marcher et se réaliser pour lui. »
Liverpool sera-t-il à la recherche d'un nouvel entraîneur cet été ?
Selon certaines rumeurs, Liverpool pourrait se remettre en quête d'un nouvel entraîneur cet été, Arne Slot peinant à tirer parti du titre de champion de Premier League remporté par le club lors de la saison 2024-2025, et ce malgré d'importantes dépenses sur le marché des transferts.
Klopp a été pressenti pour un retour dans le Merseyside, bien qu'il se soit libéré du stress lié à la gestion d'une équipe, mais rien n'indique que Gerrard – qui a besoin de reprendre les rênes d'une équipe – serait envisagé à ce stade.
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