Steven Gerrard a dû se rendre à l'évidence : son rêve de diriger Liverpool est bel et bien mort, alors qu'un ancien coéquipier des Reds exhorte la légende du club à suivre l'exemple de Jürgen Klopp

Gerrard a connu des débuts prometteurs en tant qu'entraîneur lorsqu'il a pris les rênes à Ibrox. Il a mené l'équipe à la domination sur la scène nationale à Glasgow, les Gers détrônant leur rival de l'Old Firm, le Celtic, de la plus haute marche du podium.

Sa cote grimpant en flèche, l'ancien international anglais n'a pas tardé à susciter l'intérêt de son pays natal. Il a rejoint Aston Villa en novembre 2021, mais son passage dans les West Midlands, largement décevant, n'a duré que 11 mois et 40 matchs.

Gerrard n'a guère fait mieux lorsqu'il s'est rendu en Saudi Pro League avec Al-Ettifaq, puisqu'il n'a remporté que 23 de ses 59 matchs à la tête de l'équipe, et il a pris une pause depuis son départ du Moyen-Orient en janvier 2025.

Depuis lors, plusieurs destinations ont été évoquées pour le technicien de 45 ans, et sa prochaine étape – s'il en est une – est considérée comme cruciale. Un retour dans le Merseyside n'est pas totalement exclu, mais plusieurs obstacles se dressent sur le chemin de Gerrard.