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Steve McManaman met Dominik Szoboszlai au défi de combler le vide de leadership à Liverpool après les départs estivaux
Szoboszlai promu dans le groupe des leaders
Dominik Szoboszlai a été promu au sein du groupe de leadership de Liverpool après un été marqué par une importante transition de l’effectif à Anfield. L’international hongrois a été nommé comme l’un des trois vice-capitaines aux côtés du capitaine Virgil van Dijk par le nouvel entraîneur principal Andoni Iraola.
Szoboszlai partage ce rôle de vice-capitaine avec deux membres de longue date de l’effectif, Alisson Becker et Joe Gomez.
La promotion du milieu de terrain intervient après les départs en fin de saison de poids lourds du vestiaire comme Mohamed Salah et Andy Robertson.
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McManaman lance un défi à la star hongroise
L’ancien ailier de Liverpool Steve McManaman insiste sur le fait que Szoboszlai doit désormais devenir la figure centrale sur et en dehors du terrain. S’exprimant auprès de Seven, McManaman a souligné que les grands joueurs doivent prendre leurs responsabilités lorsque des leaders établis quittent le club.
McManaman voit en Szoboszlai le successeur à terme de Van Dijk, en insistant sur son importance dans la maîtrise du tempo depuis le milieu de terrain.
« Dominik Szoboszlai en est un autre qui est en train de s’imposer dans cette équipe maintenant », a déclaré McManaman. « Nous avons perdu de grands joueurs ces dernières années, de fortes personnalités dans l’équipe, et il faut donc que quelqu’un arrive ou passe un cap. C’est ce que font les superstars.
Guider la prochaine génération
Avec plusieurs jeunes joueurs inexpérimentés dans l’effectif d’Iraola, McManaman estime que le nouveau groupe de leaders doit maintenir des standards élevés. Il a souligné que Salah et Robertson détenaient auparavant une immense autorité dans le vestiaire.
L’ancien ailier a exhorté Szoboszlai, Van Dijk et Alisson à accélérer le développement de leurs plus jeunes coéquipiers durant cette phase de reconstruction.
« Il a un rôle vraiment important à jouer cette saison, parce que nous avons perdu des personnalités énormes, a ajouté McManaman. Ils doivent jouer un rôle vraiment majeur pour faire progresser les jeunes, et assez rapidement. »
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Objectif Ligue des champions pour Iraola
En se projetant sur la saison, McManaman estime qu’assurer une place dans le top 4 et rivaliser dans les coupes nationales représenterait une première saison réussie pour Iraola.
Tout en jugeant l’effectif légèrement trop juste pour jouer le titre sur la durée, il s’attend à voir les joueurs dans leur deuxième année afficher des progrès marqués.
Liverpool s’appuiera fortement sur le leadership de Szoboszlai alors qu’Iraola intègre les recrues estivales et les jeunes espoirs à son système tactique.
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