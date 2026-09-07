Dominik Szoboszlai a été promu au sein du groupe de leadership de Liverpool après un été marqué par une importante transition de l’effectif à Anfield. L’international hongrois a été nommé comme l’un des trois vice-capitaines aux côtés du capitaine Virgil van Dijk par le nouvel entraîneur principal Andoni Iraola.

Szoboszlai partage ce rôle de vice-capitaine avec deux membres de longue date de l’effectif, Alisson Becker et Joe Gomez.

La promotion du milieu de terrain intervient après les départs en fin de saison de poids lourds du vestiaire comme Mohamed Salah et Andy Robertson.