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Steve McClaren révèle que Cristiano Ronaldo a fait fi des recommandations lui suggérant de « ne pas jouer » durant son deuxième passage tumultueux à Manchester United, lequel s’est conclu par un conflit avec Erik ten Hag et la résiliation de son contrat
L'ultimatum lancé à Erik ten Hag
McClaren a révélé que les tensions entre Ten Hag et Ronaldo sont apparues presque dès l’arrivée de l’entraîneur à Carrington. Alors que Ten Hag tentait de mettre en place un système discipliné axé sur un pressing haut, il est rapidement devenu évident que le quintuple Ballon d’Or ne s’inscrivait pas dans la vision de l’entraîneur pour l’équipe.
S’exprimant auprès de The Athletic, McClaren a détaillé l’avertissement sans équivoque qu’il a adressé très tôt à l’entraîneur néerlandais : « Erik a essayé d’imposer son style et c’est pour ça qu’il s’est disputé avec Ronaldo tout au long de la saison. J’ai dit à Erik : “C’est toi ou lui” ».
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La résistance de Ronaldo face au pressing
Le cœur du problème résidait dans l’intensité de travail exigée en phase défensive, aspect non négociable du schéma tactique de Ten Hag. Malgré son statut légendaire et ses talents de buteur, Ronaldo aurait éprouvé des difficultés – ou refusé – à s’adapter aux exigences physiques du pressing moderne de la Premier League, alors qu’il approchait de la quarantaine.
McClaren a détaillé les consignes à l’origine de la rupture : « Ronaldo était globalement correct. Mais il ne voulait pas faire le travail qu’Erik attendait de lui. Ou bien il ne se sentait pas capable de le faire. Les consignes sans le ballon étaient les suivantes : « Va au milieu, dès que tu es de retour, tu es le premier à presser, puis double la course, voire triple la course de temps en temps ». Je lui répétais : “Si tu veux jouer, c’est ce que tu dois faire.” Il rétorquait : “Personne n’a envie de presser.” Je lui répondais : “Ce sont des jeunes, ils peuvent le faire.” Et je concluais : “Tu dois courir, c’est simple, Ronnie. Si tu ne le fais pas, tu ne joues pas.”
La défaite inévitable à Old Trafford
La tension a culminé lors d’une victoire contre Tottenham en 2022, lorsque Ronaldo a refusé d’entrer en jeu comme remplaçant et a quitté le stade avant la fin de la rencontre. Cet acte de défiance a sonné le début de la fin : peu après, l’attaquant a accordé une interview explosive à Piers Morgan, affirmant se sentir « trahi » par le club et manquer totalement de respect à Ten Hag.
Peu après, Manchester United a résilié son contrat à l’amiable, ouvrant la voie à son départ vers Al-Nassr, en Arabie saoudite. McClaren a souligné que, si d’autres entraîneurs auraient peut-être fait des compromis pour conserver Ronaldo, Ten Hag est resté fidèle à ses principes, quitte à se passer des services du meilleur buteur de l’histoire du club.
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Comparaisons avec l'ère Sir Alex Ferguson
En analysant les raisons pour lesquelles la situation a tourné à l’explosion, McClaren a suggéré que Ten Hag ne bénéficie pas encore de l’autorité bien établie dont jouissaient des managers légendaires comme Sir Alex Ferguson. Alors que Ferguson pouvait écarter des stars sans susciter la moindre contestation des supporters ou des médias, Ten Hag tente toujours de poser les bases de son projet tout en gérant l’ego d’une icône mondiale.
McClaren a conclu : « Peut-être que d’autres entraîneurs ont essayé de s’adapter et de faire des concessions pour tirer le meilleur de [Ronaldo]. Avec Fergie, soit il avait raison, soit vous étiez viré. Si vous n’étiez pas de son côté et qu’il le savait, vous étiez parti. C’est ça l’autorité, le pouvoir qu’il avait développé au fil des années. Le Gaffer, Sir Alex, a eu le temps de le faire. Erik n’a pas eu ce temps. »