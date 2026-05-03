Steve McClaren révèle que Cristiano Ronaldo a fait fi des recommandations lui suggérant de « ne pas jouer » durant son deuxième passage tumultueux à Manchester United, lequel s’est conclu par un conflit avec Erik ten Hag et la résiliation de son contrat

Le cœur du problème résidait dans l’intensité de travail exigée en phase défensive, aspect non négociable du schéma tactique de Ten Hag. Malgré son statut légendaire et ses talents de buteur, Ronaldo aurait éprouvé des difficultés – ou refusé – à s’adapter aux exigences physiques du pressing moderne de la Premier League, alors qu’il approchait de la quarantaine.

McClaren a détaillé les consignes à l’origine de la rupture : « Ronaldo était globalement correct. Mais il ne voulait pas faire le travail qu’Erik attendait de lui. Ou bien il ne se sentait pas capable de le faire. Les consignes sans le ballon étaient les suivantes : « Va au milieu, dès que tu es de retour, tu es le premier à presser, puis double la course, voire triple la course de temps en temps ». Je lui répétais : “Si tu veux jouer, c’est ce que tu dois faire.” Il rétorquait : “Personne n’a envie de presser.” Je lui répondais : “Ce sont des jeunes, ils peuvent le faire.” Et je concluais : “Tu dois courir, c’est simple, Ronnie. Si tu ne le fais pas, tu ne joues pas.”