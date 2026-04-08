Le staff technique s’est efforcé de détourner l’attention des joueurs des équipes qui les talonnent, en mettant plutôt l’accent sur la victoire à chaque match afin de réduire l’écart avec les leaders. Dans une interview accordée au site officiel du club, l’entraîneur adjoint a rappelé que la course au classement ne doit pas occulter l’objectif principal : « Nous devons nous concentrer sur notre propre performance, match après match, et laisser les autres équipes gérer leur propre parcours. Si nous restons focalisés sur notre processus, les résultats viendront naturellement. » Holland reconnaît l’importance de terminer parmi les quatre premiers, mais il insiste sur le fait que la mentalité du club doit toujours être axée sur les trophées. « Je pense que le langage que nous devons employer au sein de ce club est clair : nous devons viser le plus haut possible. Je ne sais pas si cela sera suffisant, mais notre défi permanent doit être de nous approcher au plus près du sommet. »

Évoquant les objectifs de l’équipe sur le site officiel du club, l’entraîneur adjoint a expliqué : « Je pense que le discours que nous devons tenir en tant que club est de terminer le plus près possible du sommet. Je ne sais pas dans quelle mesure c’est possible, mais cela doit toujours être le défi : se rapprocher le plus possible du sommet.

Nous avons surtout parlé aux joueurs de gagner nos matchs, plutôt que de trop nous préoccuper de ce qui se passe en dessous. Mais clairement, compte tenu du contexte, terminer dans les places qualificatives pour la Ligue des champions serait une bonne situation pour nous, mais je pense que nous devrions toujours viser plus que cela. » En filigrane, cette exigence de ne jamais se satisfaire d’un simple « bon résultat » traduit la culture d’excellence que le staff entend ancrer dans les têtes. Chaque séance d’entraînement, chaque analyse vidéo, chaque discours d’avant-match doit rappeler que le club n’est pas fait pour regarder les autres de loin, mais pour les rattraper, puis les dépasser. Dans les couloirs du centre d’entraînement, on sent cette tension positive : les joueurs savent qu’une place en Ligue des champions serait un pas important, mais ils entendent aussi, déjà, la prochaine marche à gravir. Car, comme le rappelle Holland, « finir le plus près possible du sommet » n’est pas un objectif, mais une obligation. Et cette obligation, collective et individuelle, se nourrit de l’ambition de gagner chaque rencontre, sans calcul, sans regard dans le rétroviseur.