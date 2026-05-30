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Steve Clarke « espère et prie » pour que Billy Gilmour puisse tout de même participer à la Coupe du monde, après avoir dû quitter le terrain en boitant lors de la victoire de l’Écosse
Le sentinelle du milieu de terrain est engagé dans une course contre la montre.
Le milieu de terrain de 24 ans a immédiatement alerté le staff médical en s’effondrant seul sur la pelouse, sans contact adverse, peu avant la mi-temps. Soigné sur place, il a dû céder sa place, laissant planer l’incertitude sur la fin de la préparation des Écossais à quelques jours de leur départ pour les États-Unis.
Après la rencontre, Clarke a confirmé que l’ancien joueur de Chelsea et de Brighton avait été immédiatement dirigé vers des examens d’imagerie pour déterminer la gravité de la lésion. À un peu plus de deux semaines du premier match de l’Écosse en Coupe du monde, face à Haïti à Boston, le timing est particulièrement malvenu pour un élément clé du milieu de terrain des Tartans.
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Clarke reconnaît que les blessures constituent un sujet de préoccupation majeur
Après la rencontre, Clarke s'est exprimé devant la presse sans minimiser la gravité de la situation. « La blessure de Billy est une grande déception ; nous attendons simplement les résultats de l'examen pour savoir à quel point c'est grave », a déclaré le sélectionneur écossais. « Il est parti passer un scanner, je n'ai donc pas encore eu l'occasion de lui parler, mais je suis inquiet à 100 % ».
Le sélectionneur a expliqué que le milieu de terrain avait lui-même signalé qu’il ne pouvait pas poursuivre, signe d’une blessure potentiellement sérieuse. « Il s’est blessé sur un plaquage, puis a pris la décision de sortir – il savait que quelque chose n’allait pas. Inutile de spéculer ; attendons le verdict des médecins. Je suis ici, espérant et priant pour qu’il soit dans l’avion », a ajouté Clarke.
Une victoire ternie par les craintes sur la condition physique
Cette blessure a quelque peu terni ce qui aurait sinon été un après-midi fructueux à Hampden. Si l’Écosse s’est finalement imposée 4-1, elle n’a pas eu la partie facile face à l’équipe de Dick Advocaat. Tahith Chong avait d’abord donné l’avantage aux visiteurs de manière inattendue, avant qu’un carton rouge infligé à Jurgen Locadia sept minutes avant la mi-temps ne fasse basculer la rencontre en faveur des locaux.
Findlay Curtis, entré en jeu pour remplacer Gilmour, a ouvert son compteur international en égalisant. Un doublé de Lawrence Shankland et un penalty de Ryan Christie ont finalement offert une victoire 4-1 flatteuse à la Tartan Army, même si la performance a été éclipsée par l’inquiétude concernant leur milieu de terrain vedette.
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Conseils tactiques avant le coup d’envoi
Malgré ce score confortable, Clarke a laissé entendre qu’il aurait préféré un match plus exigeant face à une équipe au complet. « Le carton rouge a manifestement bouleversé toute la dynamique du match, et à partir de là, face à dix joueurs, nous avons au moins réussi à nous créer des occasions et à marquer quelques buts », a déclaré l’entraîneur en évoquant la phase de groupes.
« Gagner un match international est toujours agréable, mais j’aurais préféré que la rencontre reste à 11 contre 11. Cela nous aurait poussés à trouver des espaces et à créer des occasions face à une défense complète. Au final, ce n’est pas l’exercice dont nous avions le plus besoin. »
L’Écosse attend désormais les résultats des examens médicaux de Gilmour avant de finaliser ses plans pour le déplacement en Amérique du Nord.