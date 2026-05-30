Le milieu de terrain de 24 ans a immédiatement alerté le staff médical en s’effondrant seul sur la pelouse, sans contact adverse, peu avant la mi-temps. Soigné sur place, il a dû céder sa place, laissant planer l’incertitude sur la fin de la préparation des Écossais à quelques jours de leur départ pour les États-Unis.

Après la rencontre, Clarke a confirmé que l’ancien joueur de Chelsea et de Brighton avait été immédiatement dirigé vers des examens d’imagerie pour déterminer la gravité de la lésion. À un peu plus de deux semaines du premier match de l’Écosse en Coupe du monde, face à Haïti à Boston, le timing est particulièrement malvenu pour un élément clé du milieu de terrain des Tartans.