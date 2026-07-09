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Steve Cherundolo, ancien défenseur de l’équipe nationale américaine et actuel entraîneur principal du LAFC, prendra les rênes de l’équipe des moins de 23 ans des États-Unis en vue des Jeux olympiques de 2028
- AFP
Que s'est-il passé ?
La Fédération américaine de football (U.S. Soccer) a officialisé jeudi la nomination de Cherundolo, seulement trois jours après l’élimination de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) de la Coupe du monde 2026 qu’elle coorganise. En recrutant l’actuel sélectionneur des moins de 23 ans, la fédération s’appuie sur un technicien expérimenté, déjà impliqué dans le parcours de l’USMNT et doté d’une solide crédibilité sur le banc.
En tant que joueur, il a totalisé 87 sélections avec l’équipe nationale américaine entre 1999 et 2012, participant à trois Coupes du monde. Il a par ailleurs passé 15 saisons au Hanovre 96 en Allemagne, ce qui fait de lui le joueur américain ayant passé le plus de temps en Bundesliga. En 2013, il a été élu dans le « All-Time Best XI » de l’équipe nationale américaine et figure au National Soccer Hall of Fame.
Après avoir raccroché les crampons, il s’est tourné vers le banc. Titulaire du diplôme UEFA Pro, l’ancien arrière droit a d’abord dirigé des équipes de jeunes en Allemagne avant de prendre les commandes du club de l’USL, les Las Vegas Lights, en 2021. En 2022, il a été engagé pour diriger le LAFC, avec lequel il a remporté la MLS Cup et le Supporters’ Shield dès sa première saison, puis l’U.S. Open Cup en 2024, avant de quitter le club en 2025.
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« Des joueurs au potentiel énorme »
Cherundolo a exprimé son enthousiasme à l’idée de diriger un groupe prometteur aux Jeux olympiques.
« Représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques est l’un des plus grands honneurs dans le monde du sport, et je suis reconnaissant de pouvoir diriger cette équipe », a déclaré Cherundolo. « Je pense que nous disposons d’un groupe de joueurs passionnants dotés d’un immense potentiel, et j’ai hâte de créer un environnement dans lequel ils pourront se dépasser, grandir ensemble et représenter notre pays avec fierté. Notre responsabilité est de disputer ces compétitions avec courage, humilité et une identité bien définie, qui reflète les valeurs de l’U.S. Soccer et offre à nos supporters une équipe dont ils peuvent être fiers. »
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La situation des moins de 23 ans
En l’absence d’un directeur sportif permanent, le vice-président des affaires sportives de l’US Soccer, Oguchi Onyewu, a joué un rôle déterminant dans la nomination de Cherundolo à ce nouveau poste. Le processus de recrutement d’un directeur sportif, lancé après le départ de Matt Crocker en avril, est toujours en cours.
« La vaste expérience d’entraîneur de Steve et le fait qu’il ait lui-même suivi le parcours du football de jeunes américain lui confèrent une compréhension unique des styles de jeu américain et européen, ce qui lui permettra de maximiser et de développer le potentiel des joueurs », a déclaré Onyewu. « Ayant joué aux côtés de Steve lors de deux Coupes du monde, j’ai pu constater de mes propres yeux l’impact qu’il peut avoir sur le groupe. Nous sommes convaincus qu’il est l’entraîneur idéal pour diriger cette équipe aux Jeux olympiques d’été de 2028. »
L’équipe s’est réunie à deux reprises cette année, battant le Japon et la Corée du Sud en mars, avant d’enchaîner, lors des matchs amicaux de juin, une victoire contre l’Ukraine et une défaite face à l’Ouzbékistan. La dernière sélection comptait des visages familiers tels que Damion Downs, Cole Campbell et Rokas Pukstas, venus d’Europe, ainsi que Peyton Miller, Reed Baker-Whiting et Taha Habroune, issus de la MLS.
Les U-23 américains étaient précédemment encadrés par Marko Mitrovic, désormais entraîneur principal du New England Revolution.
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Et maintenant ?
En tant qu’entraîneur, Cherundolo aura pour mission de structurer le programme des moins de 23 ans en vue de ce tournoi olympique. Pour ce faire, il dirigera cette équipe au nouveau centre national d’entraînement de football américain Arthur M. Blank, en Géorgie, tout en disputant des matchs amicaux internationaux en vue de 2028.
Après la Coupe du monde, la prochaine trêve internationale officielle s’étendra du 21 septembre au 6 octobre.
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