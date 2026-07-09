Steve Cherundolo, ancien défenseur de l’équipe nationale américaine et actuel entraîneur principal du LAFC, prendra les rênes de l’équipe des moins de 23 ans des États-Unis en vue des Jeux olympiques de 2028

La Fédération américaine de football (U.S. Soccer) a officialisé jeudi la nomination de Cherundolo, seulement trois jours après l’élimination de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) de la Coupe du monde 2026 qu’elle coorganise. En recrutant l’actuel sélectionneur des moins de 23 ans, la fédération s’appuie sur un technicien expérimenté, déjà impliqué dans le parcours de l’USMNT et doté d’une solide crédibilité sur le banc.

En tant que joueur, il a totalisé 87 sélections avec l’équipe nationale américaine entre 1999 et 2012, participant à trois Coupes du monde. Il a par ailleurs passé 15 saisons au Hanovre 96 en Allemagne, ce qui fait de lui le joueur américain ayant passé le plus de temps en Bundesliga. En 2013, il a été élu dans le « All-Time Best XI » de l’équipe nationale américaine et figure au National Soccer Hall of Fame.

Après avoir raccroché les crampons, il s’est tourné vers le banc. Titulaire du diplôme UEFA Pro, l’ancien arrière droit a d’abord dirigé des équipes de jeunes en Allemagne avant de prendre les commandes du club de l’USL, les Las Vegas Lights, en 2021. En 2022, il a été engagé pour diriger le LAFC, avec lequel il a remporté la MLS Cup et le Supporters’ Shield dès sa première saison, puis l’U.S. Open Cup en 2024, avant de quitter le club en 2025.