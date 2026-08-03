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Steve Bruce lance un avertissement « choqué » à la direction de Newcastle United au sujet d’un exode de transferts de 380 millions de livres sterling et d’un départ d’Eddie Howe
Howe démissionne en pleine vague de départs
Howe a officiellement quitté son poste d'entraîneur de Newcastle le 31 juillet, après près de cinq ans à St James' Park. Son départ intervient dans un contexte de vague de ventes de joueurs de premier plan, dont Alexander Isak, Anthony Gordon et Sandro Tonali au cours des 12 derniers mois. Si Bruno Guimaraes venait lui aussi à partir, alors que le milieu est fortement annoncé à Arsenal, Newcastle devrait récupérer jusqu'à 380 M£ en indemnités de transfert, une série de ventes perçue comme une menace pour la stabilité de l'effectif.
- Pro Sports Images
Steve Bruce lance un avertissement
L’ancien entraîneur de Newcastle, Bruce, qui a dirigé le club de 2019 à 2021, a exprimé une profonde inquiétude concernant le départ de Howe et la politique de transferts adoptée par la direction.
Comme le rapporte the Shields Gazette, Bruce a fait part de son étonnement face à cette décision : « Nous sommes tous choqués par le timing. Il a fait un travail magnifique. Beaucoup de supporters de Newcastle, et je peux encore dire que j’en fais partie, vont être totalement déçus (et) un peu désillusionnés, vraiment, par ce qu’il se passe.
« Cela a commencé il y a un an. La situation d’Isak n’était pas bonne du tout pour le club. Newcastle a fait cette promesse que, d’ici 2030, le club allait essayer de remporter la Premier League. Malheureusement, on dirait qu’il doit emprunter une autre voie, cela ne ressemble plus au même club qu’il était peut-être il y a deux ou trois ans, et la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c’est continuer à vendre vos meilleurs joueurs. »
Les spéculations autour du poste de sélectionneur de l’Angleterre s’intensifient
Bruce a également commenté les perspectives d’avenir de Howe, notamment son statut éventuel de candidat pour prendre en charge la sélection anglaise sous l’égide de la FA.
À propos du poste à la tête de l’Angleterre, Bruce a ajouté : « En ce qui me concerne, pour diriger notre équipe nationale, je pense qu’il faut être anglais. C’est mon opinion personnelle sur le sujet. Nous avons des entraîneurs vraiment, vraiment talentueux.
« Écoutez, Tuchel est aussi un entraîneur fantastique, il a pris une grande décision (contre l’Argentine), mais n’oublions pas que nous étions à cinq minutes d’une finale de Coupe du monde. Laissez-lui un peu de marge, mais il a pris une grande décision, n’est-ce pas ?
« Nous sommes tous perplexes à ce sujet et il doit vivre avec cette décision. Mais pour son remplaçant, est-ce qu’Eddie va le remplacer plus tard ? Qui sait encore ce que le football nous réserve. »
- Every Second Media
Les discussions sur le successeur touchent à leur fin
Newcastle entre dans la phase finale de la nomination de l’ancien entraîneur principal d’Al-Ahli Matthias Jaissle comme successeur de Howe à St James’ Park. Le nouveau manager sera immédiatement confronté à un défi lorsque Newcastle lancera sa campagne de Premier League à domicile contre Liverpool le 23 août. Maintenir le moral du vestiaire et apaiser l’inquiétude des supporters s’annonceront comme des obstacles cruciaux avant la fermeture du mercato estival.
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