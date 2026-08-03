L’ancien entraîneur de Newcastle, Bruce, qui a dirigé le club de 2019 à 2021, a exprimé une profonde inquiétude concernant le départ de Howe et la politique de transferts adoptée par la direction.

Comme le rapporte the Shields Gazette, Bruce a fait part de son étonnement face à cette décision : « Nous sommes tous choqués par le timing. Il a fait un travail magnifique. Beaucoup de supporters de Newcastle, et je peux encore dire que j’en fais partie, vont être totalement déçus (et) un peu désillusionnés, vraiment, par ce qu’il se passe.

« Cela a commencé il y a un an. La situation d’Isak n’était pas bonne du tout pour le club. Newcastle a fait cette promesse que, d’ici 2030, le club allait essayer de remporter la Premier League. Malheureusement, on dirait qu’il doit emprunter une autre voie, cela ne ressemble plus au même club qu’il était peut-être il y a deux ou trois ans, et la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c’est continuer à vendre vos meilleurs joueurs. »



