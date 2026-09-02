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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

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Statistiques de la Serie A : la solidité de Naples défie l'Inter, une malédiction poursuit le sommet entre la Juventus et l'AC Milan

Inter vs SSC Naples
Inter
SSC Naples
Serie A
Roma vs Atalanta Bergame
Roma
Atalanta Bergame
Genoa vs Como
Genoa
Como
Udinese vs Lazio Rome
Udinese
Lazio Rome
Juventus FC vs Milan AC
Juventus FC
Milan AC
V. Osimhen
Italie
Nigeria

La performance d'Osimhen sous la menace

Les grands clubs de Serie A abordent la troisième journée de compétition dans l'attente de renforcer une série de statistiques marquantes, ce qui pourrait placer certaines équipes devant l'occasion de faire l'événement.

Les regards se tournent notamment vers trois affiches qui opposent l'Inter à Naples, la Roma à l'Atalanta, et la Juventus au Milan, après que ces trois confrontations ont réuni un ensemble de chiffres qui rendent la journée statistiquement différente.

  • Une occasion précieuse : l'Inter en quête d'un record inédit

    L'Inter a l'occasion d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de ses confrontations avec Naples, après avoir marqué lors des 16 derniers matchs consécutifs entre les deux équipes en Serie A.

    Selon les données du réseau Opta, « aucune équipe n'a jamais marqué lors de 17 confrontations consécutives face à Naples », ce qui signifie qu'un seul but de l'Inter lui conférerait ce record historique en solitaire.

    L'Inter cherche également à remporter ses trois premiers matchs de la saison pour la première fois depuis la saison 2023-2024, après avoir décroché le maximum de points lors des deux premières journées.

    Hakan Çalhanoğlu figure parmi les statistiques individuelles les plus marquantes, après avoir marqué lors des deux premiers matchs, et il peut devenir le premier milieu de terrain de l'histoire de l'Inter à marquer lors des trois premiers matchs d'une même saison.

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    Naples, de son côté, aborde ce sommet avec une série de cinq matchs consécutifs sans défaite face à l'Inter, soit une victoire et quatre nuls, alors qu'il n'était jamais parvenu à atteindre six matchs consécutifs sans défaite face à lui depuis une série qui s'était étendue entre 2013 et 2015.

    L'Inter dispose d'un avantage historique en nombre de victoires sur Naples, après avoir remporté 70 succès contre 48 défaites et 42 nuls, et avoir marqué 229 buts lors de ces confrontations, la Juventus étant la seule équipe à faire mieux.

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  • Une occasion historique pour la Roma, mais l'Atalanta reste sa bête noire

    La Roma a fortement attiré l'attention après avoir entamé la saison par deux victoires consécutives sur le score de 4-0, devenant l'une des 3 seules équipes de l'histoire de la Serie A à avoir inscrit au moins 8 buts sans en encaisser un seul lors des deux premières journées.

    Plus impressionnant encore, la dernière équipe à avoir atteint 9 buts ou plus sans en encaisser un seul lors de ses 3 premiers matchs était la Juventus, lors de la saison 1983-1984, ce qui place la Roma devant une occasion historique si elle poursuit son début parfait.

    Mais l'Atalanta représente un test difficile, et une véritable bête noire, après être restée invaincue face à la Roma lors des 8 dernières confrontations en championnat, avec 6 victoires et deux nuls, soit la plus longue série de l'histoire de cette affiche.

    De plus, la Roma n'a gagné qu'une seule fois lors de ses 12 derniers matchs à domicile face à l'Atalanta, pour 6 nuls et 5 défaites.

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    De l'autre côté, l'Atalanta peut remporter ses 3 premiers matchs de la saison pour la première fois depuis la saison 2020-2021. Donyell Malen se distingue également par un chiffre marquant, ayant inscrit 19 buts lors de ses 20 premiers matchs en Serie A, et seuls Gunnar Nordahl et José Altafini le devancent historiquement pour un tel départ, eux qui avaient atteint 20 buts lors de leurs 20 premiers matchs.

    Quant à Lazar Samardzic, il a marqué lors de chacune de ses six dernières saisons en Serie A, et s'il délivre une passe décisive face à la Roma, il deviendra le plus jeune joueur depuis la saison 2004-2005 à cumuler but et passe décisive sur 6 saisons différentes.

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  • Le spectre d'un troisième match nul et vierge

    La rencontre entre la Juventus et le Milan AC semble différente des autres chocs de la journée, après que 4 des 5 dernières confrontations entre les deux équipes se sont soldées par un match nul 0-0, dont les deux dernières. Ce choc ne s'était jamais terminé par trois nuls vierges consécutifs, et les confrontations entre les deux formations n'avaient pas connu de série plus longue de matches nuls depuis les 4 nuls consécutifs entre 1973 et 1974.

    La Juventus affiche également une série défensive remarquable, après avoir conservé sa cage inviolée lors des 6 derniers matches consécutifs face au Milan AC, la plus longue série pour le Milan AC sans marquer contre un même adversaire selon les données historiques de la compétition.

    La Juventus, qui a remporté ses deux premiers matches 1-0 et 2-0, peut garder sa cage inviolée lors des 3 premiers matches de la saison pour la deuxième fois seulement au cours des 10 dernières saisons.

    De son côté, le Milan AC a l'occasion de signer une troisième victoire consécutive en début de saison pour la quatrième fois au cours des 7 dernières saisons.

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    Nico Gonzalez affiche un bilan positif face au Milan AC, après avoir contribué à 3 buts lors de ses 4 derniers matches à domicile contre les Rossoneri, avec un but et deux passes décisives.

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  • Un début historique pour la Lazio : Dovbyk à la poursuite d'Osimhen

    La Lazio a remporté ses deux premiers matches de la saison sur le score de deux buts à zéro, sans encaisser le moindre but, un début inédit dans l'histoire du club sous cette forme.

    L'équipe cherche à s'imposer lors de ses trois premiers matches de la saison pour la troisième fois seulement, après avoir déjà réalisé cet exploit lors des saisons 1974-1975 et 2012-2013.

    Elle affronte l'Udinese, qui n'a pas perdu face à la Lazio lors de 8 de ses 10 dernières confrontations, mais la Lazio possède un meilleur bilan sur la pelouse de l'Udinese, puisqu'elle n'y a pas perdu lors de 12 de ses 13 dernières visites, avec 8 victoires et 4 nuls.

    Lors du match entre Genoa et Côme, Tsous Douvikas, joueur de Côme, aura l'occasion d'égaler le record de Victor Osimhen, ancienne star de Naples et actuellement à Galatasaray, après avoir marqué lors de 5 matches consécutifs à l'extérieur en Serie A. Il lui faut marquer lors du sixième pour égaler la série d'Osimhen en 2023.

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