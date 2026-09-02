La Roma a fortement attiré l'attention après avoir entamé la saison par deux victoires consécutives sur le score de 4-0, devenant l'une des 3 seules équipes de l'histoire de la Serie A à avoir inscrit au moins 8 buts sans en encaisser un seul lors des deux premières journées.

Plus impressionnant encore, la dernière équipe à avoir atteint 9 buts ou plus sans en encaisser un seul lors de ses 3 premiers matchs était la Juventus, lors de la saison 1983-1984, ce qui place la Roma devant une occasion historique si elle poursuit son début parfait.

Mais l'Atalanta représente un test difficile, et une véritable bête noire, après être restée invaincue face à la Roma lors des 8 dernières confrontations en championnat, avec 6 victoires et deux nuls, soit la plus longue série de l'histoire de cette affiche.

De plus, la Roma n'a gagné qu'une seule fois lors de ses 12 derniers matchs à domicile face à l'Atalanta, pour 6 nuls et 5 défaites.

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De l'autre côté, l'Atalanta peut remporter ses 3 premiers matchs de la saison pour la première fois depuis la saison 2020-2021. Donyell Malen se distingue également par un chiffre marquant, ayant inscrit 19 buts lors de ses 20 premiers matchs en Serie A, et seuls Gunnar Nordahl et José Altafini le devancent historiquement pour un tel départ, eux qui avaient atteint 20 buts lors de leurs 20 premiers matchs.

Quant à Lazar Samardzic, il a marqué lors de chacune de ses six dernières saisons en Serie A, et s'il délivre une passe décisive face à la Roma, il deviendra le plus jeune joueur depuis la saison 2004-2005 à cumuler but et passe décisive sur 6 saisons différentes.

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