La pique de Lula trouvait peut-être son origine dans le fait que Neymar était un fervent partisan de son prédécesseur d’extrême droite tombé en disgrâce, Jair Bolsonaro. Cependant, même certains Brésiliens qui ne partagent pas les opinions politiques de Neymar espèrent désespérément qu’il sera en forme pour le match crucial de la Coupe du monde de mercredi contre l’Écosse à Miami.

Les premiers signes sont assurément encourageants. Bien qu’il ait manqué les deux premières sorties des siens en Amérique du Nord, Neymar semble avoir totalement récupéré de sa blessure au mollet, laquelle menaçait sa participation à sa quatrième phase finale de Coupe du monde. Il devrait donc être parmi les remplaçants pour une rencontre que le Brésil doit remporter – et probablement avec panache – afin d’assurer la première place du groupe C.