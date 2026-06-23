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Neymar Brazil GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Star déclinante ou sauveur de la Seleção ? Tous les regards seront braqués sur la superstar brésilienne Neymar, attendu de pied ferme pour son retour de blessure lors du match crucial de la Coupe du monde face à l’Écosse

Analysis
Brésil
Neymar
Coupe du monde
FEATURES
Écosse vs Brésil

Lors d’un événement organisé à Belo Horizonte la semaine dernière, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a ironisé sur Neymar, qu’il a qualifié de « joueur en télétravail ». Sans surprise, cette remarque a été mal perçue : la sélection de Neymar au sein de la Seleção est un sujet sensible au Brésil. Depuis plusieurs mois, le bien-fondé de la décision de Carlo Ancelotti de convoquer un joueur sur le déclin et en demi-forme fait l’objet d’un débat houleux.

La pique de Lula trouvait peut-être son origine dans le fait que Neymar était un fervent partisan de son prédécesseur d’extrême droite tombé en disgrâce, Jair Bolsonaro. Cependant, même certains Brésiliens qui ne partagent pas les opinions politiques de Neymar espèrent désespérément qu’il sera en forme pour le match crucial de la Coupe du monde de mercredi contre l’Écosse à Miami.

Les premiers signes sont assurément encourageants. Bien qu’il ait manqué les deux premières sorties des siens en Amérique du Nord, Neymar semble avoir totalement récupéré de sa blessure au mollet, laquelle menaçait sa participation à sa quatrième phase finale de Coupe du monde. Il devrait donc être parmi les remplaçants pour une rencontre que le Brésil doit remporter – et probablement avec panache – afin d’assurer la première place du groupe C.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    « Une histoire extraordinaire »

    Lucas Paquetá a souligné que l’ensemble du groupe brésilien était « très heureux » de retrouver Neymar sur les terrains d’entraînement en début de semaine.

    « C’est un joueur très important pour la sélection nationale », a déclaré aux journalistes le milieu offensif de Flamengo. « Il a un parcours extraordinaire sous ce maillot et il peut encore nous aider énormément. Nous espérons qu’il sera disponible dès que possible pour apporter sa contribution à l’équipe. »

    Reste à déterminer la nature exacte de son apport à ce stade de sa préparation.

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  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    En trois ans, il a disputé quarante-cinq matchs.

    Meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, Neymar a été retenu uniquement en vertu de son « parcours exceptionnel ». Ses performances des trois dernières années, et a fortiori des trois derniers mois, ne suffisent pas à justifier sa présence.

    Depuis sa dernière sélection, contre l’Uruguay le 18 octobre 2023, il n’a disputé que 45 matchs et inscrit seulement 17 buts.

    À titre de comparaison, son partenaire en attaque, João Pedro, écarté de manière controversée de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde, a dépassé ces deux totaux lors de la seule dernière saison (20 buts en 50 matchs avec Chelsea).

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LILLEAFP

    Un impact à la Messi ?

    À 34 ans, Neymar n’est plus tout jeune. Lionel Messi avait un an de plus lorsqu’il a mené l’Argentine vers le titre mondial au Qatar il y a quatre ans.

    Si son talent brut peut être comparé à celui de son ancien coéquipier et ami, leurs personnalités respectives hors du terrain les distinguent nettement : le Brésilien n’a pas toujours su exploiter pleinement son potentiel, tandis que Messi, à 38 ans, continue de défier les attentes.

    Néanmoins, sa simple présence sur la pelouse – ou même sur le banc – pourrait suffire à produire, au sein de la Seleção, l’effet d’entraînement que Messi exerce sur ses coéquipiers.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Joueur populaire

    Malgré un comportement parfois condamnable, comme l’incident où il a giflé un coéquipier plus jeune, Neymar demeure une figure extrêmement populaire au Brésil et, surtout, au sein de la Seleção.

    Casemiro figurait parmi ceux qui réclamaient à cor et à cri son retour en Seleção pour la Coupe du monde, bien qu’il n’ait disputé que huit matchs de Serie A avec Santos cette année. De son côté, Vinicius Jr est l’un des nombreux joueurs du groupe d’Ancelotti qui continuent d’admirer une star dont l’attitude professionnelle est pourtant souvent pointée du doigt.

    « Sa présence au sein du groupe est très importante pour nous tous », a déclaré la superstar du Real Madrid. « C’est mon idole et il m’a toujours beaucoup soutenu. J’espère qu’il reviendra pour le prochain match (contre l’Écosse) et qu’il nous aidera tout au long de la Coupe du monde. »

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Recherche assistance

    Le Brésil a besoin d’un coup de fouet. Leaders du groupe C, les hommes d’Ancelotti n’ont pas encore convaincu lors de leurs deux premières sorties.

    La Seleção aurait pu – voire dû – être menée de plusieurs buts si Vinicius n’avait pas sorti un exploit pour égaliser juste après la pause rafraîchissante lors de l’ouverture contre le Maroc. Le Brésil a ensuite élevé son niveau de jeu, mais il n’a guère convaincu à New York de sa capacité à conquérir un sixième titre mondial.

    Le scénario s’est répété face à Haïti : certes, le Brésil s’est imposé 3-0, Matheus Cunha se montrant plus efficace qu’Igor Thiago dans la zone de finition, mais la dépendance au talent de Vinicius pour créer le danger a de nouveau été exposée, cette fois face à l’une des équipes les plus faibles du tournoi.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    L'occasion se présente

    Le manque de cohésion et de créativité de l’attaque brésilienne a naturellement relancé les demandes de voir Neymar retrouver le groupe dès sa guérison, et son retour semble désormais imminent.

    Après la blessure de Raphinha lors de la rencontre faceà Haïti, Ancelotti a aussitôt annoncé que Neymar serait prêt pour affronter les Écossais. Forfait jusqu’aux huitièmes de finale au minimum, Raphinha laisse donc une place vacante que le numéro 10 pourrait occuper dès les seizièmes, à condition de grappiller quelques minutes de jeu à Miami.

    L’incertitude demeure, tant ses problèmes physiques se sont multipliés ces dernières années, mais la Seleção n’en demande pas plus.

    Même si l’attaquant du PSG n’a été qu’un joueur à temps partiel depuis la dernière Coupe du monde, ses performances passées suffisent à convaincre une large partie de l’opinion qu’il peut, à lui seul, résoudre les problèmes actuels de la Seleção.

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