Le géant ukrainien du Shakhtar Donetsk cherche activement à disputer ses matches à domicile de Ligue des champions à Stamford Bridge lors de la prochaine campagne.

Le club a été contraint de quitter son domicile, la Donbas Arena, depuis 2014 après l’annexion de Donetsk soutenue par la Russie. S’il a récemment utilisé plusieurs stades en Pologne, en Allemagne et en Slovénie pour ses soirées européennes, l’attrait de Londres est désormais devenu une priorité pour son équipe dirigeante.

Cette décision permettrait au football continental de très haut niveau de faire son retour sur Fulham Road, malgré l’échec de Chelsea à se qualifier pour la compétition. Selon Ben Jacobs, Stamford Bridge est bien placé pour accueillir les matches du Shakhtar cette saison, alors que les discussions se poursuivent entre les deux organisations.