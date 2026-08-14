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Stamford Bridge s’apprête à accueillir des matches de Ligue des champions malgré l’absence de Chelsea de la compétition d’élite européenne cette saison
Le Shakhtar vise un ambitieux transfert à Londres
Le géant ukrainien du Shakhtar Donetsk cherche activement à disputer ses matches à domicile de Ligue des champions à Stamford Bridge lors de la prochaine campagne.
Le club a été contraint de quitter son domicile, la Donbas Arena, depuis 2014 après l’annexion de Donetsk soutenue par la Russie. S’il a récemment utilisé plusieurs stades en Pologne, en Allemagne et en Slovénie pour ses soirées européennes, l’attrait de Londres est désormais devenu une priorité pour son équipe dirigeante.
Cette décision permettrait au football continental de très haut niveau de faire son retour sur Fulham Road, malgré l’échec de Chelsea à se qualifier pour la compétition. Selon Ben Jacobs, Stamford Bridge est bien placé pour accueillir les matches du Shakhtar cette saison, alors que les discussions se poursuivent entre les deux organisations.
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Renforcer le lien avec Chelsea
La relation entre Chelsea et le Shakhtar s’est considérablement renforcée au cours des dix-huit derniers mois, largement stimulée par le transfert très médiatisé de Mykhailo Mudryk à Londres au début de l’année 2023. Ce lien s’est encore consolidé grâce à la collaboration autour de l’événement caritatif Game4Ukraine, qui a permis de récolter des fonds importants pour les efforts humanitaires.
Pour le Shakhtar, jouer dans l’ouest de Londres représente une opportunité unique d’entrer en contact avec une importante communauté expatriée. Environ 32 000 personnes nées en Ukraine vivent actuellement dans la capitale, et les estimations suggèrent que plus de 100 000 personnes d’origine ukrainienne résident au Royaume-Uni.
Des obstacles de calendrier et de réglementation
La décevante dixième place de Chelsea en Premier League la saison dernière a, de manière involontaire, ouvert la voie à cet accord. Sans le poids de son propre calendrier européen, il y a moins de conflits logistiques concernant l’entretien de la pelouse et la sécurité les jours de match.
Cependant, le projet nécessite encore une approbation formelle de plusieurs instances dirigeantes. L’UEFA et le conseil de Hammersmith et Fulham doivent tous deux donner leur feu vert aux matches supplémentaires avant que l’accord puisse être officiellement ratifié par toutes les parties concernées.
Cette décision marquerait un moment historique pour le stade, qui est depuis longtemps une forteresse pour Chelsea en compétition européenne. Les supporters pourraient trouver déroutante la vue d’un autre club occupant leur terrain pour des soirées de Ligue des champions, mais les bénéfices humanitaires et diplomatiques semblent être la principale motivation des dirigeants des Blues.
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Une décision est attendue dans les prochains jours
Le monde du football attend désormais le feu vert officiel pour cet accord inédit de partage de stade. Selon des sources proches du dossier, les négociations ont atteint une étape cruciale, au cours de laquelle les derniers détails concernant la sécurité et la billetterie sont en train d’être finalisés.
La perspective de voir des équipes comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou Manchester City s’aligner à Stamford Bridge sous la bannière du Shakhtar ajoute une dimension fascinante au nouveau format de la Ligue des champions, qui débute cette saison.
Alors que le processus administratif se poursuit, le calendrier pour une annonce est serré. Selon les dernières informations sur la situation, le Shakhtar devrait communiquer sa décision la semaine prochaine concernant le lieu où il disputera ses matches à domicile.
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